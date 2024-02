Sebastián Piñera: abogado pide suspender los delitos por los que se le investigaba

El abogado Luis Mariano Rendón solicitó formalmente el sobreseimiento de las causas pendientes del fallecido expresidente chileno Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), al que se investiga por su responsabilidad en la sangrienta represión de la protesta popular de 2019, conocida como 'estallido social', y por un presunto delito de corrupción en el impulso de un proyecto minero.



Según informan este jueves medios locales, ambas solicitudes fueron presentadas este miércoles por el letrado en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile alegando la causal de muerte.

Piñera murió el martes al estrellarse el helicóptero que él mismo pilotaba en el lago Ranco, en el sur del país, tras haber comido en un mansión cercana a la suya, en un accidente todavía bajo investigación.



En el caso del 'estallido social' se investiga la omisión de responsabilidad de los mandos civiles y policiales por las violaciones a los derechos humanos, en un proceso en el que también están encausados el actual general director del cuerpo policial militarizado Carabineros, Ricardo Yáñez, quien era entonces director de Orden y Seguridad, y su antecesor en el actual cargo, el general en retiro Mario Rozas.

Lago Ranco, donde murió Sebastián Piñera. Foto: EFE/ Javier Tapia

El supuesto delito de corrupción esta enlazado con la venta del polémico proyecto minero Dominga y parte de información hallada en el caso 'Pandora Papers', que apunta a que las familias Piñera y Délano habrían sellado el negocio en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.



“Desgraciadamente, la Fiscalía fue extremadamente lenta en ambos casos y no se arribó a ninguna conclusión judicial antes de la muerte de Sebastián Piñera”, lamentó el abogado. “El debate jurídico quedará inconcluso para siempre a su respecto”, finalizó Rendón, citado por la radio local Biobío.

Durante la mañana del miércoles la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, confirmó que la causa de muerte del expresidente fue "asfixia por sumersión".



"Este dato forense nos permite ir elaborando una hipótesis más probable de cómo habría sido la dinámica de este accidente aéreo”, explicó.



De momento no se ofrecerán más detalles, por lo que no parece que se puedan esclarecer las dos principales hipótesis que se barajan: un problema técnico por las malas condiciones climáticas en la zona, con fuerte viento y lluvia, o algún problema físico del mandatario, que le hubiese hecho perder el control y no poder quitarse el cinturón de seguridad.



Político infatigable y empresario de éxito, con una de las fortunas más grandes de la región, Piñera se convirtió en 2010 en el primer presidente conservador en llegar a La Moneda tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y encarnó una derecha más renovada que pudo ejercer cierta autocrítica sobre el régimen.



Féretro de Sebastián Piñera. Foto: Captura de video

Piñera, que gobernó Chile en dos mandatos no consecutivos (2010- 2014 y 2018-2022), es el segundo expresidente que muere tras el retorno a la democracia en 1990. El primero fue en 2016, el democristiano Patricio Aylwin, líder de la transición chilena.



El funeral de Estado se celebrará en la mañana del viernes en la Catedral Metropolitana de Santiago y, según explicó el canciller chileno, Alberto van Klaveren, a cargo de coordinar la ceremonia, una vez terminada la misa, los restos se dirigirán a La Moneda, y de ahí serán trasladados al Cementerio Parque del Recuerdo, donde se le rendirá un último homenaje.

EFE