Un jardín de infantes de San Antonio de Padua recibió 17 denuncias contra dos maestras, que habrían actuado con un hombre, por haber abusado sexualmente varios niños en un cuarto retirado dentro del predio del establecimiento, donde de acuerdo con las acusaciones los disfrazaban y cometían los delitos. Tras conocerse la noticia, los padres exigen ayuda de las autoridades estatales para que se haga justicia.



Las denuncias contra las docentes del Jardín 907, de la localidad de San Antonio de Padua (partido bonaerense de Merlo), se originaron a partir del relato de una menor de edad el jueves pasado.

La niña, de cuatro años, les dijo a sus padres que en el colegio había “un sapo malo” en “un cuarto secreto” donde eran llevados por dos de las maestras, una de ellas de educación física.



Luego de ese episodio los adultos comenzaron a indagar y, al expresar lo escuchado en el chat de padres, descubrieron que había relatos semejantes entre el resto de los compañeros, informó ayer el portal Viví el Oeste.

Además, de los disfraces de sapo, el denominador común de acuerdo al relato de los menores era que los adultos les decían que lo que allí pasaba era un secreto, lo que provocaba que las víctimas tuvieran miedo de contarlo. También coincidieron las declaraciones que los involucrados serían dos docentes y un hombre que, según las primeras versiones, no trabaja en el jardín.



Con la información recabada, los padres ingresaron el lunes al establecimiento a pesar de la negativa de las autoridades, que aseguraban que no había cuartos secretos y que nadie se disfrazaba. Al buscar el lugar, encontraron en el parque una habitación y allí, disfraces de talla tanto de adultos como de menores.

Los niños hablaban de 'un sapo malo' al relatar el abuso. Foto: iStock

“Cuando los padres vieron que empleados del colegio empezaron a sacar cajas de adentro del cuarto, se enojaron y ahí es cuando la policía empezó a reprimir”, dijo Katherine, la madre de uno de los niños a C5N.



Los adultos comenzaron a exigir respuestas, algunos tiraron piedras contra el establecimiento, hasta que la policía controló la situación y se retiraron del lugar, informaron esta mañana testigos a LN+.

En este marco, ayer martes, los padres realizaron una manifestación frente al jardín de infantes, durante la cual señalaron que las autoridades deberían saber lo que ocurría. En total se presentaron 17 denuncias por abuso sexual contra las dos docentes.



“Todos los chicos coincidieron en que el sapo malo molesta a los nenes y la seño Nati les saca fotos”, contó Katherine.



“Algunos abusos están comprobados. La última denuncia la hizo hoy en el Consejo Escolar una madre de una nena que cursó el año pasado con esa maestra, pero que ahora está en otro colegio. Cuando escuchó lo del sapo malo, vino enseguida porque la nena le hablaba de eso también. Ya serían 25 denuncias”, explicó Katherine.

“Mi nene me lo contó con mucho temor. Me dijo que fue varias veces. Me lo tocaron y yo no sé qué hacer. Quiero que paguen por lo que le hicieron a él y al resto de los chiquitos”, declaró entre lágrimas ayer una madre al canal TN.



“Todo surge gracias al relato valiente de una niña de cuatro años. Ella salvó al resto de sus compañeritos”, indicó otra mujer.



Ante las denuncias, las autoridades del establecimiento declararon que desconocían lo que ocurría y que apartaron a las dos maestras. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) número 7 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del fiscal Matías Javier Rapazzo.

GDA, LA NACIÓN

BUENOS AIRES