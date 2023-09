Septiembre 4 de 1970. Cuando el médico socialista Salvador Allende Gossens ganó las elecciones presidenciales en Chile en su cuarto intento, el poeta Pablo Neruda, militante comunista y su amigo cercano, le envió una carta: “Querido Salvador: no he ido a felicitarte porque he estado felicitándome. Supongo que desbaratamos la conspiración. Esto prueba que hay que pegarles fuertes. Ya vendrá el momento”, le escribió.



(Ingrese al especial: 50 años del golpe de Estado en Chile)

Dos de los personajes chilenos de mayor relevancia en el siglo XX celebraron, como miles de personas ese día, que por primera vez en la historia de su país un político socialista llegaba al gobierno a través de la votación popular. Un hecho que, sin embargo, antecedió a una cadena de eventos que marcaron la ruptura más profunda de la historia democrática chilena años más tarde.

***

Hijo del abogado y notario Salvador Allende Castro y de la política Laura Allende Gossens, ‘Chicho’, como lo llamaba de cariño su familia, nació el 26 de junio de 1908 en el seno de un hogar de la alta clase media de la ciudad portuaria de Valparaíso.



En 1926, luego de prestar el servicio militar, el joven Allende ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde se tituló de médico cirujano en 1932. Desde su época de estudiante mostró su vocación por el servicio público. En 1929, integró el grupo político universitario de izquierda ‘Avance’, del cual llegó a ser director, y en 1933, cuando se fundó el Partido Socialista de Chile, con apenas 25 años de edad se convirtió en su primer secretario regional. Bajo la sombrilla de ese partido permaneció toda su vida.



Su ingreso a la política fue a temprana edad. Antes de cumplir 30 años resultó elegido diputado por Valparaíso y Quillota, una ciudad de la zona central de Chile. Por esos años, participó activamente en la fundación del Frente Popular, un amplio bloque de izquierdas que llevó al candidato Pedro Aguirre Cerda a la presidencia de Chile en 1938. Precisamente, durante ese gobierno dejó su puesto de diputado y se embarcó en la tarea de llevar las riendas del Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social.



Allende tuvo tres intentos fallidos de llegar al Palacio de La Moneda. Lo hizo durante los cerca de 25 años de su carrera parlamentaria, luego de ser elegido senador en 1945. Se lanzó por primera vez en 1952, patrocinado por la coalición del Frente del Pueblo, pero en esa ocasión sólo obtuvo un cinco por ciento de los sufragios.



Lo intentó de nueva cuenta en 1958. Esa vez, como candidato del Frente de Acción Popular (FRAP) -una alianza cuya base se conformaba por los partidos Socialista y Comunista-, alcanzó el segundo lugar en la votación, con un 28 por ciento de los votos, tras ser derrotado por el ingeniero civil Jorge Alessandri Rodríguez. Seis años más tarde, en las presidenciales de 1964, nuevamente con el aval del FRAP, aunque logró casi un 39 por ciento de los votos, sufrió por tercera vez el embate de la derrota, pero ahora frente a Eduardo Frei Montalva.



La cuarta fue la vencida. Luego de presidir el Senado entre 1966 y 1969, Allende fue uno de los fundadores de la Unidad Popular (UP), una alianza política que reunió a partidos y agrupaciones sociales de centro e izquierda luego de que el Partido Socialista y el Partido Comunista elaboraron un documento público en el cual invitaron a los movimientos afines ideológicamente a sumarse a una gran coalición. Con el respaldo de esa alianza, en 1970, el médico y político se lanzó una vez más a la presidencia.



En esas elecciones, Salvador Allende obtuvo el 36 por ciento de los votos. Le siguieron Jorge Alessandri Rodríguez, su viejo rival, con el 34,9 por ciento, y Radomiro Tomic, con el 28,1 por ciento. Al no obtener ninguno la mayoría absoluta, el Congreso chileno tuvo que ratificar el triunfo y elegir entre los dos candidatos más votados.



Según cuenta el historiador Joaquín Fermandois en su libro ‘La Revolución inconclusa’, el 24 de octubre de ese año, “en el Congreso Pleno, Salvador Allende fue elegido presidente con 153 votos contra 35 por Jorge Alessandri”.



“(Allende) logró el triunfo definitivo gracias a la intervención de la Democracia Cristiana, que tenía la mayoría en el Parlamento. Ese partido acordó apoyarlo siempre y cuando el electo presidente y los partidos representantes de su candidatura aceptaran la firma de un Estatuto de Garantías Democráticas, incorporado a la Constitución Política mediante una reforma. Una condición que fue aceptada”, cuenta la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile en una reseña bibliográfica.



Con su investidura, la historia se partió en dos. Allende no solo se convirtió en el primer mandatario socialista en el mundo en ser elegido democráticamente, sino también el primero en intentar transitar hacia el socialismo mediante la vía pacífica.



El gobierno de Salvador Allende dio inicio entonces a un plan difícil e inédito. Como señalan historiadores, el entonces presidente, como muchos de sus seguidores y aliados políticos, estaba convencido de que el socialismo podía construirse sobre la base de las tradiciones democráticas de su país.



Su programa de gobierno contemplaba la construcción de un Estado Popular y una economía planificada, en gran parte estatizada.



En este sentido, resultó significativo para el candidato de la Unidad Popular que meses después de su triunfo, en julio de 1971, el Congreso Nacional aprobó, con muy pocas modificaciones y por votación unánime, la enmienda constitucional que hizo posible la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre, el metal considerado la “viga maestra” de la economía chilena en el siglo XX y cuya industria estaba hasta ese momento en manos de capitales extranjeros y monopolios internos.



Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el intento de estatizar otras grandes empresas. Y al no contar con la mayoría parlamentaria, el gobierno decidió echar mano de un olvidado, aunque vigente decreto, que le permitió expropiar cualquier industria que fuese considerada estratégica para la economía. Además de la expropiación, que solía estar precedida por la toma de la industria por parte de sus trabajadores, el gobierno en cabeza de Allende utilizó otros mecanismos como la compra de acciones, lo que le permitió llegar a controlar casi el 80 por ciento de las industrias y un número importante de bancos.



A eso se sumó la rapidez en la expropiación de más de 4.400 grandes latifundios gracias a una reforma agraria aprobada en el gobierno anterior y los primeros pasos para construir el Área de Propiedad Social (APS), valiéndose de procedimientos legales que si bien no cuestionaban la juridicidad del sistema de entonces, algunos los llamaron “resquicios legales”. Y es que Allende buscaba que ese sector, que abarcaba en su mayoría a empresas estatales, fuera el dominante en la economía, que liberara al país de la “dependencia frente al capital extranjero”, que orientara la producción y aumentara el empleo.



Todas esas medidas, sin embargo, encendieron las alarmas en varios sectores sociales. Un archivo de la Biblioteca Nacional de Chile lo resume así: “la naturaleza radical del programa de gobierno despertó una frontal oposición, tanto en el interior del país como a nivel internacional”.



Esos desacuerdos se dieron en un contexto en el que aún primaba la política de Guerra Fría, el enfrentamiento ideológico entre los bloques capitalista-norteamericano y socialista-soviético, el cual repercutió en Chile con la aplicación de políticas antimarxistas y en una profunda polarización ideológica.

“El gobierno norteamericano decidió utilizar todas las armas necesarias con el objetivo final de derrocar al gobierno chileno”, apunta la Biblioteca Nacional de Chile en una reseña.



A ese panorama se añadió la decisión del gobierno de la Unidad Popular de restablecer las relaciones bilaterales con Cuba y de iniciar, por primera vez, relaciones con China, Corea del Norte, Vietnam del Norte y Alemania Oriental, lo que dio pie a una alta influencia de países extranjeros en la coyuntura chilena. Como reza en el archivo del Congreso de Chile, “si Estados Unidos respaldó activamente la oposición política y social al gobierno, países como Cuba apoyaron a la Unidad Popular”.



Y aunque en el área de la salud el gobierno de la UP mejoró el equipamiento de los hospitales y en educación impulsó la enseñanza preescolar, básica e industrial, además de ampliar el acceso a la universidad, en los meses finales, antes de su derrocamiento, la situación de Allende se complicó. No solo la coalición de la UP estaba cada vez más dividida, sino que en el país también había un aire cada vez más fuerte de desencanto.



“No es de extrañar que los simpatizantes de Allende se desilusionaran. Algunos se sintieron traicionados, porque no había impulsado la revolución con suficiente energía. Otros, porque al no ampliar la base de su gobierno, los dejó aislados. Todos sintieron que un experimento noble había sido saboteado de alguna manera. Todos estaban sufriendo con la guerra de clases que había llevado a una economía crónicamente enferma a un estancamiento total”, se escucha en un reportaje de archivo de la BBC grabado a los pocos meses después del golpe de Estado.



Y es que hacia mediados de 1972 el gasto social provocó en Chile un creciente déficit en los recursos que el gobierno intentó solucionar mediante la emisión monetaria fiscal, lo que generó un proceso inflacionario que se vio agravado por serios problemas de abastecimiento, acaparamiento y sabotaje empresarial. Para hacerse una idea, los niveles de inflación experimentaron en Chile una ostensible subida tras pasar de un 22,1 por ciento en 1971 a un 260,5 por ciento en 1972 y hasta llegar a un 605,1 por ciento en 1973.



“Casi no se encontraban suministros de queroseno para calentar y cocinar, y los chilenos tuvieron que acostumbrarse a hacer fila para todo, hasta para el pan. Artículos como la pasta dental ya solo se podrían encontrar sino en el mercado negro a precios escandalosos (...) Con los trabajadores ocupando cada vez más fábricas, la posibilidad de una guerra fría se discutía abiertamente”, se añade en el reportaje de la BBC.



Hacia octubre de 1972, varios gremios cesaron sus actividades. Entre ellos, y quizás los principales, los conductores de buses y camiones. En ese entonces, la mayoría eran dueños de sus vehículos, y como muchos pequeños comerciantes en Chile pertenecían a organizaciones comerciales o gremios que aseguraban que la UP pretendía llevarlos a la quiebra, dejándolos sin combustible y repuestos para luego nacionalizarlos.



Los rumores de un golpe militar ya estaban en el aire. La sensación colectiva de desgobierno era irremediable.

***

Marzo, 1973. La oposición agrupada en la Confederación por la Democracia no alcanzó los dos tercios de los votos que se requerían para destituir al presidente Salvador Allende. Mientras tanto, la Unidad Popular obtuvo el 43 por ciento de los votos en las elecciones parlamentarias. Ese antecedente, según la Biblioteca Nacional de Chile, “no hizo más que consolidar la opción golpista en algunos sectores de la oposición”.



En los meses siguientes se agravó la crisis política, lo que se manifestó, por un lado, en la sublevación militar llamada ‘tanquetazo’, del 29 de junio, con el fallido intento de golpe de estado. Y por otro, en el fracaso de las conversaciones entre el gobierno y la oposición, en agosto. En ese momento, para Allende, agrega la biblioteca, “estaba claro que solo un contundente apoyo popular daría viabilidad a su gobierno”.



El presidente había pensado convocar un plebiscito para el 11 de septiembre. Así se reveló este año en unos audios en los que uno de sus exministros señala que Allende tenía la intención de buscar una solución democrática ante un inminente levantamiento militar y llamar a retiro a un grupo de generales.



Pero la historia se escribió de otra forma.



Ese mismo martes, el gobierno de la Unidad Popular fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet. Ese día se conformó una Junta Militar y esta emitió un primer comunicado solicitando a Allende la entrega inmediata de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Allende, sin embargo, resistió junto a sus más leales colaboradores en el Palacio de La Moneda y les advirtió a sus cercanos que moriría en el lugar donde lo había puesto el pueblo chileno: como su presidente.



Así, instantes antes de ser bombardeada la casa de gobierno, y difundido a través de las ondas de Radio Magallanes, el presidente chileno emitió el que fue su último discurso.



“Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes”, vaticinó. “Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron”, dijo segundos después.



Dos de la tarde. Antes de que los militares entraran por él, Salvador Allende se quitó la vida: murió en las ruinas incendiadas del palacio presidencial, donde su proyecto se consumía entre las llamas, no sin antes decir:



“Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO