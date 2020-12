Así quedará el salario mínimo en México para el 2021

A partir del 1 de enero de 2021 el salario mínimo en México será de 141,7 pesos diarios (unos 24.000 pesos colombianos). Así lo acordó este miércoles 16 de diciembre el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) del país 'azteca'.



En el 2020, el salario mínimo estaba fijado en 123,2 pesos diarios.



Para determinar el nuevo momento se le adicionó 10,46 pesos a este valor a través del Monto Independiente de Recuperación (MIR) y, después, se le aplicó un incremento porcentual de 6%.



Esto significa que el aumento del salario mínimo equivaldría a un 15%, porcentaje que sugirió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (Amlo) hace unos días en la conferencia que suele hacer durante las mañanas.

Por su parte, el salario mínimo para la Zona Libre de la Frontera Norte pasará de 185,56 a 213,19 pesos diarios en 2021, un incremento también del 15%. Este monto se alcanzó tras aplicar un aumento de 15,75 pesos vía la MIR, más un incremento de 6%.



Además del aumento, las trabajadoras del hogar y los jornaleros agrícolas se integran a la lista de salarios mínimos profesionales.

¿Cómo se votó?

Por séptima vez la decisión del Consejo de Representantes de composición tripartita no se fija por unanimidad. Esto ya había ocurrido en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2012.El Gobierno, representado por Conasami, votó a favor de la propuesta, así como el sector obrero, que puso sus 11 votos. Sin embargo, los 11 representantes del sector patronal votaron en contra de la propuesta del alza global de 15%.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (Amlo) sugirió hace unos días el aumento del 15% en el salario mínimo. Foto: EFE

Preocupaciones sobre el aumento

Mayor desempleo y cierre de empresas son los riesgos que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México prevé por el aumento del salario mínimo decretado por la Conasami.



La razón: no se consideró el impacto de la pandemia de la covid-19 en las empresas y la falta de apoyos gubernamentales para mantener el empleo.



En este sentido, las empresas pequeñas y medianas no podrán aplicar el alza salarial para sus trabajadores y esto conllevaría a repercusiones negativas en múltiples variables económicas y sociales.



“Si no mejoran sus ingresos (las empresas) durante los tres meses siguientes, corren el riesgo de desaparecer 700 mil empresas más”, advirtió el organismo.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, aseguró que esto se debe a “la falta de apoyos gubernamentales y ahora un incremento irracional al salario mínimo, sin gradualidad ni lógica”, añadiendo que esto, “combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia y el consecuente cierre de operaciones de más empresas", ocasionará "la quiebra de miles de negocios y la pérdida de más fuentes de trabajo”.



Argumentos para aumentarlo

Mientras el sector privado ha argumentado que no es una buena idea para la economía, los votantes a favor del alza coincidieron en que el aumento ayudará al poder adquisitivo de los trabajadores en la actual crisis.



En representación del gobierno, Luis Munguía, presidente de la Conasami, anotó en su cuenta de Twitter que “un mayor salario mínimo fortalece el mercado interno a través de mayor consumo, y beneficia a los trabajadores con ingresos más bajos”.



Acordamos por mayoría, un incremento de 15% a los salarios mínimos para 2021. El mínimo general queda en $141.70 y $213.39 en la ZLFN. Un mayor salario mínimo fortalece el mercado interno a través de mayor consumo, y beneficia a los trabajadores con ingresos más bajos. https://t.co/JdPYAHQ0uW — Luis F. Munguía (@luisfmunguia) December 17, 2020

José Luis Carazo, vocero del sector obrero ante Conasami, sostuvo que “estamos conscientes de la situación por la pandemia, pero también de que el poder adquisitivo de los trabajadores está muy deteriorado, además, en este momento los salarios no son inflacionarios”.

México, en el listado de salario mínimo

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), México se encuentra en la triste posición 84 a nivel internacional en cuanto a salario mínimo. En Latinoamérica se posiciona por debajo de 12 países, incluyendo a Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, entre otros.



Por eso uno de los objetivos de la administración de Amlo es alcanzar una posición entre los primeros 60 países con mayores percepciones salariales.

Con este aumento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Stps) destacó que México remonta ocho posiciones a nivel internacional, colocándose en el lugar 76 de 135 países.



El incremento se suma a los que se otorgaron en 2019, del 16%, y de 2020, del 20%, “que han permitido continuar con la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores”, según la Stps.



