'No debemos nada': Granda tras ser deportado a Colombia

El exguerrillero Rodrigo Granda, quien fue detenido este martes en Ciudad de México y posteriormente deportado a Colombia, se pronunció ante los medios luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Dorado.



El exjefe de la antigua guerrilla de las Farc aseguró que todo se trató de unas "provocaciones contra el proceso de paz" y que realmente no estuvo detenido en tierras mexicanas.



(Además: Rodrigo Granda ya está en Colombia; había sido detenido en México).

“No ha pasado nada del otro mundo, simplemente siguen las provocaciones contra el proceso de paz. Aquí en el país se ha venido diciendo que yo fui detenido por las autoridades en México. Eso es falso de toda falsedad. Simplemente, alguna gente muy influyente del pueblo colombiano activó una orden dormida de Interpol”, afirmó uno de los jefes del partido Comunes.



Granda también fue cuestionado sobre la circular roja que solicitó Paraguay, por el asesinato de Cecilia Cubas, una empresaria de 31 años, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas Grau y la exsenadora Mirta Gusinky.



Según las autoridades paraguayas, en 2004 la extinta guerrilla de las Farc estuvo involucrada en el secuestro de Cecilia, perpetuado por el Partido Patria Libre, quienes tiempo después se autodenominaron Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El cuerpo de la mujer fue hallado en una fosa en febrero de 2005.



(Le recomendamos: El escabroso crimen por el que señalan a Rodrigo Granda en Paraguay).



“La orden efectivamente está dormida o estaba dormida en Paraguay. Algunos altísimos funcionarios del Gobierno colombiano que no están de acuerdo con el proceso de paz, que no reconocen que nosotros hemos venido cumpliendo", aseguró Granda.

El Gobierno no hace si no conspirar a toda hora contra el proceso de paz. Ellos están allá por su lado, la comunidad internacional viene fortaleciéndolo, el partido Comunes viene fortaleciéndolo FACEBOOK

TWITTER

"Que además, fíjense ustedes, nosotros hicimos que nuestro juez natural sea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, la JEP. La JEP a mí me dio el permiso de salida. Pero le cuento, señorita periodista, yo fui personalmente a Interpol acá en Colombia y no me aparecía absolutamente nada”, agregó.



El exguerrillero también le agradeció a las autoridades de México por, según él, no haberlo detenido. "México me brindó toda la posibilidad. De una vez quiero agradecerle al Gobierno de México, al señor embajador acá en Colombia", dijo.



(De interés: La explicación de Rodrigo Londoño sobre salida del país de Rodrigo Granda).



Acto seguido, explicó que su deportación se debe a una conspiración contra el Acuerdo de Paz.



"Aquí lo que se está mostrando es que este Acuerdo de Paz vino para quedarse. Es un acuerdo muy robusto en contraposición a lo que piensan algunos y nosotros estamos dando la cara", afirmó Granda.



"El Gobierno no hace si no conspirar a toda hora contra el proceso de paz. Ellos están allá por su lado, la comunidad internacional viene fortaleciéndolo, el partido Comunes viene fortaleciéndolo, las organizaciones de masas, los estudiantes, los campesinos, las amas de casa, los indígenas, las negritudes, la mujer, vienen apoyando, y cada día es mayor el apoyo", añadió.



Asimismo, calificó el trino del ministro de Defensa, Diego Molano, en el que decía que Granda estaba detenido, como "adefesio".



(Le puede interesar: ¿Qué significa para los ex-Farc la retención de Rodrigo Granda en México?).



Finalmente, ante la pregunta de si va a responder ante las autoridades paraguayas para aclarar la situación, Granda dijo que la extinta guerrilla va a buscar que "todos esos procesos que están en el exterior vengan a la JEP y aquí arreglamos la situación".



"No tenemos miedo de salir a ningún lado, porque no debemos nada. Nosotros tenemos los permisos de la JEP y tenemos libre movilidad", dijo. Añadió que "desde que firmamos el Acuerdo de Paz ha habido mucha colaboración de la JEP, esa autorización de salida la dio la JEP, y miren ustedes que hay gente interesada en golpear a la JEP", concluyó.

ELTIEMPO.COM

Lea más noticias:

- El mensaje de perdón de ex-Farc imputados por secuestro a las víctimas



- Rodrigo Granda fue detenido por una circular roja de Paraguay: Gobierno