Rodrigo Eguillor, el hijo de una fiscal, acusado de abuso sexual

La denuncia de una mujer de 22 años en la que asegura que fue atacada sexualmente y que fue víctima de golpes por parte de Rodrigo Eguillor en una casa del barrio San Telmo, en Buenos Aires, provocó un vuelco total en la vida de este chico nacido hace 24 años en Banfield.

Eguillor, quien trabajó como relacionista público de un boliche de un populoso sector de la capital argentina, es hijo de la fiscal Paula Martínez Castro y tras su detención fue denunciado por otras mujeres de acoso, abuso sexual e intento de violación.



El caso tomó vuelo a partir de un video en el que se ve a una mujer gritando y pidiendo auxilio en un balcón mientras forcejeaba con él. La chica explicó que gritaba para evitar que Eguillor la violara.



El escándalo que involucra a Eguillor surgió durante la noche del domingo, cuando una amiga de la presunta víctima denunció que el joven había atacado sexualmente y a golpes a la chica en San Telmo.



La Policía atendió el llamado y cuando llegó encontraron a una mujer que gritaba y forcejeaba con Eguillor. La situación quedó grabada en un celular. Tras ser rescatada, la joven estudiante fue trasladada a un hospital donde declaró que intentaba escapar porque había sido abusada.

A raíz de la denuncia, el juez Eduardo Cubría, de la Fiscalía Criminal, imputó a Eguillor por los delitos de "violación, privación ilegal de la libertad y daño por ataque sexual".

Quería asistir a la final de la Copa Libertadores

La Policía de Seguridad Aeroportuaria retuvo al acusado cuando se encontraba en el terminar aéreo de Ezeiza, donde pretendía viajar a Madrid (España), para asistir al partido de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, pero no había comprado los pasajes.



Seguidamente, fue notificado de la denuncia. Pese a que no tenía orden de captura, los policías lo arrestaron por irrespeto y resistencia a la autoridad, y fue trasladado al hospital Monte Grande.



"¿Quieren que les cuente? Sí, me garché (relaciones sexuales) modelos", dijo Eguillor en su supuesto descargo. Según él, esa noche mantuvieron relaciones sexuales consentidas, luego de lo cual ella tuvo un "brote" y quiso suicidarse saltando por el balcón, según contó en su defensa.



De allí fue trasladado al hospital Santamarina, en donde se le realizaron varios chequeos y se descartó que presentara problemas psiquiátricos.

Encontramos al paciente ubicado en tiempo y espacio, por lo tanto, no requiere ser internado, hasta respondió verborrágicamente a las preguntas que se le

“Encontramos al paciente ubicado en tiempo y espacio, por lo tanto, no requiere ser internado, hasta respondió verborrágicamente a las preguntas que se le hicieron, y este miércoles será trasladado a la fiscalía”, indicó el médico Gabriel Ive, director del centro hospitalario.



A la par, también fue conocida una denuncia radicada el 30 de noviembre por una empleada del Casino Buenos Aires, que lo acusó por hostigamiento.



Desde luego, en las redes sociales se ha desatado todo un vendaval de rechazos contra el joven al que han llamado ‘Un millennial fallado’ o ‘El cheto (ricachón) violador’ o el Cheto de Banfield.



Los mensajes contra el hijo de la fiscal se siguen acumulando, especialmente en Twitter, en los que piden una condena ejemplar para al que también han denominado como un femicida en potencia.



