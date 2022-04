Las elecciones presidenciales en Costa Rica serán definidas en segunda vuelta este domingo 3 de abril. Y como principal candidato está el exministro Rodrigo Chaves, que en medio de su candidatura desató un escándalo cuando, en agosto de 2021, se difundió que había sido sancionado por conductas sexuales inadecuadas contra mujeres que trabajaban en el Banco Mundial.



Pese a esta situación, lidera las encuestas para convertirse en el próximo presidente del país centroamericano.



(Lea: ¿Quiénes son los candidatos que se disputan la presidencia en Costa Rica?)

Chaves asumió una sanción en 2019 por el Banco Mundial, después de que se determinara que el político incurrió en una "conducta sexual inapropiada contra subalternas". Esto ha sido refutado por el candidato presidencial en diferentes oportunidades, sin darle mucha trascendencia a que estos hechos fueron divulgados en agosto del año pasado por un periódico de Costa Rica.



Sin embargo, la información fue revisada por la prensa local y también por medios de Estados Unidos que encontraron que Chaves no fue despedido y continuó en ejercicio de su cargo, aunque el Banco Mundial había establecido que el actual candidato por el partido Progreso Social Democrático, tuvo una conducta reiterativa con al menos seis mujeres.



(Le puede interesar: Costa Rica va a las urnas este domingo para elegir presidente)



“El Tribunal Administrativo del Banco Mundial determinó que la administración superior del banco, bajo la presidencia de David Malpass y sus dos predecesores, no sancionó adecuadamente a Rodrigo Chaves. Fue degradado, pero no despedido, a pesar de un patrón documentado de hostigamiento, que duró al menos cuatro años e involucró a seis mujeres", según documentos relacionados con el caso que fueron revisados por The Wall Street Journal.

Facebook Twitter Linkedin

El exministro de Hacienda de Costa Rica y candidato presidencial Rodrigo Chaves. Foto: Bienvenido Velasco. EFE

Chaves es economista y también se desempeñó como ministro de Hacienda en Costa Rica. Algunos de sus más tajantes opositores lo han tildado como un candidato "populista", que sugiere propuestas radicales y en contra vía al actual gobierno.



Además, se han hecho notorios los contundentes ataques que Chaves ha realizado contra los partidos tradicionales que han presidido durante las últimas décadas.



(También: Señalamientos de corrupción y acoso marcan las elecciones en Costa Rica)



Ahora, hay grupos de género del país que aseguran que si el exministro llegara a ser el primer mandatario podría estar en riesgo el avance de los derechos sociales y el rumbo liberal con enfoque igualitario que ha sido desarrollado en Costa Rica. Pero el líder político ha insistido en que las denuncias por presunto acoso sexual nunca ocurrieron y que todo fue un "malentendido" por parte de sus compañeras de trabajo.

REDACCIÓN EL TIEMPO