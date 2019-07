Ricardo Rosselló renuncia como gobernador de Puerto Rico

Tras semanas de escándalos, denuncias de corrupción, presiones y protestas masivas en las calles que debilitaron su administración y socavaron su liderato, Ricardo Rosselló Nevares anunció esta noche su renuncia como gobernador de Puerto Rico efectivo el 2 de agosto.

El anuncio, en la página de Facebook de La Fortaleza, se dio luego que esta tarde el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, informara que el primer ejecutivo estaba afinando un discurso que daría durante el día, aunque en aquel momento no precisó la hora.



Pasaron casi seis horas desde la aparición de Maceira hasta que se transmitió el mensaje.



Rosselló dijo que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, asumirá la gobernación una vez se concrete su salida.



Ante el reclamo de un amplio sector del pueblo, que el lunes protagonizó la marcha de mayor asistencia en la historia moderna del país -500,000 personas -, Rosselló Nevares deja el poder tras completar apenas dos años y medio de su mandato.

Desde la noche del martes comenzaron a circular informaciones que daban cuenta de que el gobernador ya preparaba su salida y que su renuncia era inminente.



De esta forma, Rosselló Nevares dejó su puesto tras verse solo y acorralado, con su reputación lacerada por escándalos de corrupción y por un chat que develó su personalidad en la intimidad, y que probó ser la estocada final a su mandato.



Su salida ocurre luego de que el pasado sábado 13 de julio se publicaran 889 páginas de un chat en la aplicación Telegram en el que el primer ejecutivo y su círculo más íntimo se burlan, insultan y conspiran contra opositores, correligionarios y periodistas, además de ejecutar acciones que abogados han identificado como posible comisión de delitos.



En el chat se discutían asuntos de política pública y partidistas, y se ordenaba dañar la reputación, así como perseguir a políticos de la oposición y funcionarios federales.



​En los mensajes abundaban también las burlas e insultos machistas y homofóbicos, comentarios insensibles y mofas sobre la muerte de figuras como Carlos Gallisá y Marta Font, al igual que sobre la crisis del manejo de cuerpos en Ciencias Forenses tras el paso del huracán María en septiembre de 2017.



El intercambio de mensajes estaba compuesto por 12 personas, todos hombres. Además de Rosselló, estaban los exasesores en comunicaciones del gobernador, Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; su exasesor legal, Alfonso Orona; el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino; el publicista y presidente de la agencia KOI, Edwin Miranda, el saliente secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario; el exsecretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín; el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el exdirector de campaña del gobernador y exrepresentante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez Sifonte; y el actual secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira.



Todo lo anterior provocó una ola de protestas de un amplio sector del país, mayormente jóvenes, que no han cesado. Las jornadas de manifestaciones frente al Palacio de Santa Catalina han estado apoyadas por artistas y personalidades de los medios como Ricky Martin, Bad Bunny, Residente y Molusco, entre otros, que han ayudado a amplificar el mensaje.



El gobernador no hace apariciones públicas desde el pasado 16 de julio, cuando realizó una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que por dos horas contestó preguntas a medios locales e internacionales y en el que reiteró que no dejaría su cargo. Desde entonces, La Fortaleza se había negado a ofrecer información sobre su paradero.



El lunes a las 3:00 de la tarde, cuando estaba por concluir la Marcha del Pueblo que obligó al cierre de un tramo del expreso Las Américas y de la avenida Roosevelt en Hato Rey, Rosselló Nevares dio una entrevista vía satélite a la cadena FOX News en la que fue cuestionado con firmeza por el periodista Shepard Smith y en el que el primer ejecutivo confrontó serios problemas para, entre otras cosas, nombrar al menos a una persona que le respaldaba.



La mañana del martes, una fuente de este medio vio al saliente gobernador ejercitándose en el complejo Dorado Beach Resort acompañado de varias escoltas. Su padre y exgobernador, Pedro Rosselló, tiene una vivienda en la hospedería y complejo residencial, y las informaciones apuntan a que el gobernador pernoctó allí todos estos días, lejos de las protestas diarias frente a La Fortaleza.



Además de la divulgación del chat, fue un periodo en el que el FBI arrestó a la exsecretaria de Educación, Julia Keleher —a quien consideraba una funcionaria modelo dentro de su administración—; y a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Dávila; como parte de tres esquemas de corrupción en los que se desviaron sobre $15 millones en fondos estatales y federales de Salud y Educación a empresas e individuos.



El informe que comisionó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, para determinar si existen las bases jurídicas para un juicio político contra el gobernador concluyó que se cometieron cinco delitos relacionados al chat de Telegram, lo que sienta las bases para comenzar un proceso de residenciamento en la Legislatura.





EL NUEVO DÍA (PUERTO RICO) - GDA