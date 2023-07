El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, que aspira volver al poder en 2024, fue condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales durante su mandato (2009-2014), según informó este martes el órgano judicial.



El tribunal "lo condena a la pena de 128 meses de prisión" y el pago de una multa de 19 millones de dólares, según el fallo.

La fiscalía primera contra la delincuencia organizada había solicitado contra Martinelli la pena máxima de 12 años de cárcel, que podía ampliarse hasta los 18, por comprar en 2010, con dinero del Estado, la mayoría de las acciones de la Editora Panamá América.



Según la acusación, la compra se realizó a través de un complejo esquema de sociedades donde varias empresas depositaron un total de 43,9 millones de dólares. Ese dinero provenía del pago de comisiones, de hasta un 10 % sobre el contrato original, en obras de infraestructura durante el gobierno de Martinelli.



Con parte de esos fondos, Martinelli adquirió la empresa de comunicación, cuya línea editorial defiende desde entonces los postulados del exgobernante.

Martinelli, expresidente panameño. Foto: EFE

Martinelli es la persona que "resultó ser el beneficiario final" de las transacciones y "recibió un bien previendo razonablemente que fue adquirido con fondos relacionados con actividades ilícitas", afirmó durante el juicio el fiscal Emeldo Márquez.



El comunicado de prensa emitido este martes por el Órgano Judicial indicó que Martinelli fue declarado "responsable como autor" del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, específicamente por el artículo 254 del Código Penal", que establece penas de entre 5 y 12 años.



Además de Martinelli, por el caso "New Business" fueron condenadas otras cuatro personas por blanqueo, mientras que 10 fueron absueltas, dijo el Órgano Judicial.

De manera reiterada, el exmandatario ha calificado como "juicio político amañado" el proceso en su contra, y asegura que todo se trata de una "persecución política" para evitar que pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2024.



"Aquí hay personas que están haciendo lo indecible, violando la ley, violando la Constitución y violando el sistema judicial con el solo fin de tratar de inhabilitarme a mí políticamente", dijo Martinelli recientemente.



"No me voy a dejar amedrentar por esos cantos de sirena de un juicio amañado, me van a tener que matar", agregó.

📹En caso #NewBusiness, la @PGN_PANAMA logró condenas de 60 a 128 meses de prisión para 5 personas, entre estos el expresidente de la República, Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales.



El Fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez habla del fallo.👇 pic.twitter.com/52J4hlA2w2 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) July 18, 2023

La defensa del expresidente panameño ya anunció que apelará la sentencia a 10 años y 6 meses impuesta por un juzgado. "La condena de Ricardo Martinelli va a ser apelada en el término de ley (...) esto va a ser debate, por lo menos en la base jurídica que se surtirán en las apelaciones y en los recursos locales e internacionales (...) vamos a agotar todas las acciones", dijo el abogado defensor del expresidente, Carlos Carrillo.

Esta sentencia, que es de primera instancia y por tanto apelable, también ordena "la disolución de dos sociedades y el (de)comiso de las acciones de una casa editorial, a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial", que es la Editorial Panamá América S.A. (Epasa).



El abogado de Martinelli calificó de trascendental la orden de la jueza de "comisar un medio o sus operaciones", y denunció que medios locales tuvieron de antemano y difundieron, días atrás según dijo el abogado sin identificarlos, el fallo. "Esto llama al cuestionamiento y la violación reiterada de los derechos de Ricardo Martinelli", dijo Carrillo.

Expresidente Ricardo Martinelli. Foto: AFP

¿Qué pasará con la candidatura de Martinelli?

Martinelli, de 71 años, aspira a volver al poder. Ahora, la candidatura presidencial de Martinelli, que también enfrenta cargos por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, cuyo juicio comenzará este año en Panamá, se mantendrá habilitada hasta que la sentencia haya sido ratificada en la última instancia, que es la Corte Suprema Justicia (CSJ).

El artículo 180 de la Constitución de Panamá establece que no puede ser candidato quien tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, que ya no haya posibilidad de apelación, explicó a Efe el abogado constitucionalista Ernesto Cedeño.



El abogado recalcó que una vez que la defensa de Martinelli interponga la apelación "se suspende todo" el efecto de la sentencia emitida por el Juzgado Liquidador de Causas Penales, y así se mantendrá hasta que la Sala de Casación del Supremo la ratifique o no.



A Martinelli "esta sentencia (a más de 10 años de cárcel) lo inhabilita, siempre que quede en firme", afirmó Cedeño.

