Ricardo Anaya denunciará a Lozoya por daño moral en caso de Videgaray

Ricardo Anaya quien fue ex candidato presidencial por el partido Partido Acción Nacional (PAN) en México, negó en un video haber recibido más de seis millones de pesos mexicanos (116 mil millones en pesos colombianos) para su campaña a la gobernación de Querétaro.



Anaya calificó de “absurdas y mentirosas” las declaraciones de Emilio Lozoya. Por lo que aseguró que demandaría al también exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex) por sus aseveraciones.



La mañana del jueves 20 de agosto, el político publicó en su cuenta de Twitter: “Como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya”.



Como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya.



Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas.



La verdad está de mi lado. pic.twitter.com/pdJsVDru2s — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 20, 2020

A inicios de agosto, Lozoya, quien enfrenta cargos legales por presunto lavado de activos, asociación delictuosa y cohecho, publicó un documento de más de 60 hojas vinculando a varios políticos mexicanos en una serie de sobornos. Entre los acusados se incriminó a Ricardo Anaya, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, según comunicó 'Forbes México'.



De acuerdo con 'Milenio', Lozoya afirma que Anaya pidió apoyo al entonces secretario de hacienda Luis Videgaray para posesionarse como gobernador de Querétaro. En su denuncia, Lozoya afirma que fue Videgaray quien dio la instrucción de entregarle el dinero a Anaya.



Ricardo Anaya expresó que según Lozoya “la entrega del dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014 y que los 6 millones 800 mil pesos mexicanos se entregaron en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”.



Seguidamente el ex candidato manifestó que las acusaciones no tenían ningún fundamento, ya que “en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado el cargo de diputado 5 meses antes de la supuesta entrega”.

Así la respuesta de Ricardo Anaya a lo que, señaló, son ‘las mentiras de Lozoya’.



Mañana por la mañana interpondrá una denuncia por daño moral contra el exdirector de Pemex.



Más en: https://t.co/N9YI3aviRm pic.twitter.com/NNi6VqfMMj — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 20, 2020

Además, Anaya aseguró que en esa época ni siquiera se estaba postulando para el cargo de gobernador de Querétaro, pues se preparaba para asumir la presidencia del PAN.



“De existir esa supuesta complicidad, ¿por qué señalé repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de mi campaña presidencial, e incluso ofrecí procesar a Lozoya y al propio ex presidente Peña Nieto? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta lógica y sensata”, subrayó.



En su mensaje Anaya hace alusión a los señalamientos de corrupción que el gobierno de Peña Nieto hizo en su contra cuando se postuló para la presidencia de México en el 2018.

Esta película ya la vi, durante el proceso electoral de 2018, fui objeto de muchas calumnias miserables, y fui plenamente exonerado, porque jamás cometí un delito FACEBOOK

Al finalizar el video, el político anunció que iniciará con el proceso legal contra Lozoya.



“No me importa cuánto tiempo me tome, defenderé mi honor y seguiré luchando para cambiar a México”.



