Seis alumnos del colegio Normal Sarmiento EES 87 en Resistencia, Chaco (Argentina), hacían parte de un grupo de Whatsapp en el que planeaban violar y asesinar a una de sus compañeras. El hecho se dio a conocer después de que uno de los miembros del grupo le contara todo a la joven sobre la que estaban hablando.

“Me habló un excompañero que había formado parte de ese grupo de WhatsApp por poco tiempo. Me contó todo lo que sabía. Al enterarme de las cosas que estaban escritas, fui contarle a los directivos del colegio”, reveló la víctima al diario local ‘Data Chaco’.

Sin embargo, la respuesta del colegio no fue la que ella esperaba. Le dijeron que iban a hacer una charla sobre la situación sin revelar a los involucrados, no sin antes cuestionar la veracidad de los hechos contados por su amigo.



Hasta ese momento la víctima, cuyo nombre no ha sido informado a medios, no había leído las conversaciones directamente, sólo había escuchado lo que su compañero le contó.

Más tarde, después de la reunión que tuvo ella junto a sus padres y las directivas de la institución, pudo ver las conversaciones entonces se planeaba no solo su abuso, sino su futuro asesinato y cómo iban a desacerse de su cuerpo. “Lo que vi fue peor de lo que esperaba”, comentó.

¿Qué decían los chats?

El grupo de Whatsapp, que estaba destinado a ser una organización sobre cómo cometer los delitos anteriormente nombrados, fue entregado como evidencia al momento de que la víctima realizó la denuncia el pasado martes 29 de marzo.



La creación del grupo se realizó el viernes 25 de marzo, pero quien delató el grupo tardó cuatro días en hacerlo.



“Cómo falta un par de falcones verdes”, comenta uno de los miembros -haciendo referencia a los 43 automóviles Ford Falcon de color verde que se encontraron durante la dictura argentina y que se cree fueron utilizados para secuestrar personas-.

Después de insultos y bromas sobre cómo secuestrar a su compañera, otros miembros escriben: “Vamos a violarla” y otro agrega “La violamos entre los 6 y después la tiramos a una zanja”.



Estos son solo algunos de los muchos comentarios en los que explícitamente describen lo qué le harían a su compañera. Ante esto, la víctima no quiere volver al colegio por el temor a encontrarlos ya que, como se menciona anteriormente, el colegio no tomó mayores medidas disciplinarias hacia los posibles abusadores.



“No sé por qué las autoridades y la directora se ponen a favor de los futuros violadores y asesinos y no de nosotros”, comentaron sus padres al diario anteriormente mencionado.

Las alumnas del Normal Sarmiento convocaron a una marcha con la consigna: “No nos callamos más”, en la cual están reclamando al colegio que tome acciones ante las violencias por las que pasó la víctima y que tomen medidas que aseguren que no pasen más casos como este.

