República Dominicana reabre el comercio con Haití, pero mantiene su frontera cerrada

La República Dominicana reabrió este miércoles el comercio con Haití, suspendido desde hace casi un mes, pero el vecino país decidió mantener su puesta cerrada, imposibilitado la entrada a territorio dominicano de sus ciudadanos.

El pasado 15 de septiembre el Gobierno dominicano cerró por completo la frontera con Haití en represalia a la construcción de un canal que busca desviar el agua del río fronterizo Masacre a territorio haitiano.



(Lea también: Otro fuerte terremoto sacudió a Afganistán este 10 de octubre).



Casi un mes después, el Ejecutivo dominicano decidió reabrir este miércoles al comercio, aunque limitado, a través de lo que bautizó como "corredores comerciales", bajo fuertes controles de seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

Militares vigilan la frontera con Haití en Dajabón, República Dominicana. Foto: EFE

Al abrir el portón por la provincia dominicana de Dajabón, apertura que se hizo con retraso debido a un incendio, ya controlado, en el mercado, las autoridades dominicanas observaron que Haití decidió mantener su portón cerrado, afectando así a la reapertura del comercio.



Del lado haitiano "la puerta está cerrada", dijo a EFE Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, el punto fronterizo de mayor actividad comercial entre ambos países.



(Siga leyendo: Padre 'Chucho' rompe en llanto en Israel: 'Hasta que no salga el último, yo no me voy').



"Se iba a dejar entrar (a los haitianos) pero no han venido", precisó el funcionario.



Horas antes, Lumax Demetrius, alcalde de Juana Méndez, fronteriza con Dajabón, ya había advertido de que mantendrán cerrado el portón fronterizo y pidió a sus compatriotas no cruzar al lado dominicano.

Facebook Twitter Linkedin

Militares vigilan la frontera con Haití en Dajabón. Foto: EFE

El Gobierno dominicano anunció el lunes que los llamados corredores comerciales funcionarán con "estrictas medidas de control militar y registro biométrico obligatorio" en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, limítrofes con Haití, con el objetivo de "facilitar el comercio de productos esenciales dominicanos como alimentos y medicinas", y con la vista puesta especialmente en los niños.



El propio presidente dominicano, Luis Abinader, dijo que el comercio iba a poder entrar a partir de hoy, aunque limitado, por lo que quedan excluidos determinados artículos.



Así, no se permitirá la exportación de productos electrónicos, cemento, varillas y otros materiales de construcción para "evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales", precisó el gabinete dominicano, en alusión a obras como las del canal en la orilla haitiana del Masacre, como se llama en Haití a ese río, denominado Dajabón en República Dominicana.

Facebook Twitter Linkedin

Fotografía cedida por la Presidencia Dominicana donde aparece el mandatario Luis Abinader. Foto: EFE/ Presidencia Dominicana

Investigan incendio en mercado fronterizo. La reapertura del portón fronterizo estaba prevista para las 8:00 hora local (12:00 GMT), pero se retrasó casi dos horas debido al incendio desatado esta madrugada en el mercado binacional de Dajabón, sin que causara víctimas, pero sí importantes pérdidas materiales, siniestro que es investigado por las autoridades.



(le recomendamos: Colombiana desaparecida tras ataque de Hamás en Israel está muerta: papá lo confirmó).



En total se quemaron 28 módulos en el mercado, dijo a EFE Riverón, quien precisó que algunos de estos puestos son de haitianos, a los que las autoridades de su país no han permitido salir para verificar las condiciones de los mismos.



Tras ser alertados por la Policía, los bomberos de Dajabón se trasladaron de inmediato esta madrugada al lugar del suceso y, ante la magnitud del fuego, acudieron allí también bomberos de zonas cercanas.



EFE