Frontera de Ecuador y Perú, con alto flujo de venezolanos

La noche de este domingo, antes de que les comenzaran a exigir visa a los venezolanos para ingresar a Ecuador, también había cientos de ellos en el municipio peruano de Aguas Verdes tratando de entrar al país vecino del norte.

De otra parte, muchos migrantes adelantaron sus viajes hacia Perú, Chile o Argentina para evitar sacar la visa, que entró en vigor desde este lunes en territorio ecuatoriano.



Sin embargo, la falta de un visado para entrar a Perú los mantiene en la línea fronteriza. Algunos decidieron no sellar la salida de Ecuador para no dañar la posibilidad de un reingreso.



Varias familias y amigos están en la frontera desde hace varios días porque no han podido completar los requisitos para entrar a Perú. Están con sus maletas, sábanas y duermen en el suelo con colchones improvisados con cobijas.



Perú fue el primer país de la región en solicitar visa a los ciudadanos venezolanos, que tras un largo viaje por tierra (3.674 kilómetros desde Cúcuta hasta Lima) buscan un mejor destino en ese país.



Desde el 15 de junio, cuando se puso en marcha el trámite, el flujo de migrantes venezolanos se redujo en un 90 por ciento, dijo una fuente del gobierno peruano.



En Perú, las autoridades migratorias dijeron que a comienzos de julio había 854.000 ciudadanos venezolanos, la mayor población después de la que hay en Colombia.

Días después, Chile comenzó a solicitar a los venezolanos una ‘visa de responsabilidad democrática’ con el objetivo de regular su entrada.

A comienzos de julio había 854.000 ciudadanos venezolanos en Perú FACEBOOK

TWITTER

Pero el viernes pasado Santiago expidió una norma para dejar ingresar al país a inmigrantes venezolanos, bajo el esquema de reunificación familiar, pero solo para cónyuges e hijos solteros menores de edad o dependientes de sus padres.

Se estima que en Chile hay unos 400.000 venezolanos.



Agencias / AFP y Reuters