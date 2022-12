Un brutal asesinato de un menor tiene consternadas a las autoridades en Argentina. Medios de dicho país informaron que un pequeño de cuatro años murió el pasado jueves tras recibir múltiples golpes en su casa, en Berazategui.



Aunque en un principio sus padres afirmaron que Renzo Godoy sufrió heridas tras caerse en la bañera, las autoridades determinaron que el menor recibió varios golpes que le ocasionaron su muerte. Este es el caso.

El crimen de Renzo

Según el diario argentino La Nación, Victoria Godoy, madre del menor, llevó al pequeño al hospital el pasado jueves 22 de diciembre con múltiples hematomas en su cuerpo.



La versión inicial de la mujer indicaba que, en medio de un descuido al atender a otro de sus hijos, Renzo Godoy se resbaló dentro de la bañera, por lo que se golpeó e hirió fuertemente.



El menor fue llevado a la Unidad Sanitaria 11 de El Pato, en Argentina, pero según el medio local TN llegó sin signos vitales por cuenta de las heridas.



#Berazategui "A Renzo lo mató el padrastro a golpes, porque lo acusaron de comerse un chocolate Bon O Bon" dijo la tía en fiscalía, luego del relato del hermanito.

la mamá y al padrastro de Renzo,

Victoria Godoy y Luis Gallo, se negaron a declarar y están detenidos. pic.twitter.com/Au5E6xKQBi — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) December 27, 2022

A causa de los hematomas, el personal de salud del lugar alertó a las autoridades y a la comisaría local. Tras la necropsia del pequeño, la fiscalía determinó que Renzo falleció como consecuencia de los golpes.



La fiscal del caso, Gabriela Mateos, aseguró que el menor de 4 años no pudo haber fallecido por cuenta de una caída, pues ese tipo de heridas no podían ser causadas por un golpe en una bañera, como plantearon sus padres en la primera versión que entregaron al llegar al centro médico. Además, afirmó que no se trataba de hematomas recientes.



Por eso, las autoridades cambiaron la clasificación del caso, según registra el diario La Nación. Y pasó de una investigación de causa de muerte a una acusación de homicidio agravado por el vínculo, lo que llevó a la detención de la madre y el padrastro de Renzo.



Maltratos constantes

Según indican los medios argentinos, la mujer y el padrastro del pequeño se negaron a declarar tras ser capturados por el brutal homicidio y se conocieron testimonios de lo que vivía Renzo en casa.



El diario TN, por ejemplo, registró la versión de Daniela, tía del menor, quien publicó en redes sociales que Renzo fue víctima de constantes maltratos en su casa.



Según ella, el padre del menor, quien no vivía con él, ya había denunciado que su hijo era sometido a maltratos, sin que las autoridades hubieran tomado medidas frente al caso.



“No nos dejaba que lo lleváramos a pasear, a buscar, no dejaba que compartieran los cumpleaños con nosotros, con sus primos, nada”, escribió la tía en Facebook.

El jardín la citó porque el nene iba golpeado, mi hermano puso abogado FACEBOOK

TWITTER

“Mi mamá denunció, mi hermano denunció, el jardín la citó porque el nene iba golpeado, mi hermano puso abogado (...) Nunca se puede hacer nada, siempre hay que esperar que pase lo peor”, agregó.



Según la tía de Renzo, recibieron versiones de que el menor se ahogó y luego que se golpeó en la ducha.



“¿Quién nos devuelve a Renzito? Cuatro años, no se pudo ni defender de estos monstruos”, enfatizó.



Lo que ocurrió el día de su muerte



Pero en las últimas horas se conocieron también nuevas declaraciones sobre lo que habría ocurrido el día de la muerte de Renzo.



Según TN, uno de los hermanastros del pequeño fue testigo de lo sucedido y afirmó que “lo mataron por un chocolate”.



El menor, contó su tía a Telefé Noticias, dijo que el padrastro de Renzo había llegado a casa con unos chocolates para sus hijas, pero se enfureció cuando estos desaparecieron del lugar donde los había dejado.

Horror en Berazategui

📌Una mujer y su pareja fueron detenidos y acusados de asesinar a golpes a un niño de 4 años

📌La víctima: Renzo Godoy

📌Su mamá lo llevó a la salita medica sin signos vitales,dijo que se ahogó cuando se bañaba

📌La autopsia reveló que lo mataron a golpes pic.twitter.com/humrZN8Af1 — Fernando Tocho (@nandotocho) December 24, 2022

“Cuando se comieron el Bon o Bon, el padrastro agarró del cuello al hijo más grande. (Este) se asustó, y dijo que había sido Renzo. Ahí lo empezaron a golpear. El hermano vio todo”, dijo la tía basada en la versión del menor.



Según las investigaciones judiciales, aquel día los vecinos escucharon gritos provenientes de la casa donde vivía Renzo. Esto, sumado al testimonio del hermanastro del pequeño, llevó a la captura del padrastro, Luis Alberto Gallo, y de su madre.



Tras conocerse el crimen, los vecinos incendiaron la casa de los detenidos.



El proceso judicial también avanza con los nuevos testimonios recabados.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

