Renuncia vicepresidenta de Ecuador señalada de corrupción

La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, dimitió este martes de su cargo, acosada por una denuncia de supuesta corrupción relacionada con el cobro ilegal de donaciones a un exasesor suyo, cuando era legisladora entre 2011 y 2013.

Vicuña, en su cuenta de Twitter, aseguró que no se prestará para que las presunciones en su contra sean utilizadas para crear un ambiente de inestabilidad en el Gobierno o de rumores que apuntan hasta la posibilidad de que renuncie el propio presidente del país, Lenín Moreno.



"El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna", escribió Vicuña.

El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como Vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción interna. ¡Toda acción es en beneficio de los ciudadanos! https://t.co/WlWYjJhQAg — Ma. Alejandra Vicuña (@marialevicuna) 4 de diciembre de 2018

Aseguró que su decisión pretende contribuir a la paz social y enfatizó en que "¡Toda acción es en beneficio de los ciudadanos!". El anuncio sobre su renuncia se dio un día después de que el presidente Moreno la eximiera de las funciones como vicepresidenta y luego de que ella negara tajantemente que iba a dimitir.



"He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, para que pueda ejercer sin interferencia a su derecho a la legítima defensa", anunció el lunes Moreno, que este martes no se ha pronunciado aún sobre la decisión de su compañera en el poder.

El caso en el que se ha visto involucrada la vicepresidenta obedece a la denuncia hecha la semana pasada por un canal de televisión, que recogió una declaración ante notario del exasesor Ángel Sagbay sobre el pago de contribuciones a Vicuña, dirigidas a su grupo político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).



En una entrevista con Efe el viernes, la vicepresidenta confirmó los "depósitos" pero negó, como aseguró Sagbay en su declaración, que estos hubieran sido condición para llegar al cargo o siquiera permanecer en él.



Y consideró que detrás de la trama podía haber "interesados" en su cargo dentro del propio Gobierno de Moreno. A raíz de la denuncia, la Fiscalía abrió causa para investigar las alegaciones del exasesor y la Asamblea Nacional pidió su renuncia en una declaración más política que legal.



Hoy, el líder opositor Guillermo Lasso consideró que Vicuña debería renunciar a la Vicepresidencia ante las denuncias. Vicuña "representa un papel quemado" y "por respeto a la dignidad del cargo y a la democracia ecuatoriana debe presentar la renuncia", dijo el líder del movimiento de centroderecha Creando Oportunidades (CREO).



En su opinión, Moreno debía escoger a otro vicepresidente que "se dedique a trabajar por la economía, por la generación de empleo, para crear un ambiente de oportunidades para todos los ecuatorianos".



