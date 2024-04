Remezón ministerial en Perú: Boluarte cambia a seis funcionarios en plena crisis por 'caso Rolex'

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renovó este lunes su gabinete al cambiar a seis ministros, justo cuando se encuentra inmersa en plena crisis por el caso de los relojes de lujo Rolex, por el que la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito.

El cambio de ministros se produce además dos días antes de que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, acuda al Congreso para pedir su voto de confianza, razón por la cual la mandataria aceleró la reconformación del Ejecutivo.

Los ministros que salieron del gabinete fueron el del Interior, Víctor Torres; la ministra de educación, Miriam Ponce; la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras; así como la ministra de Producción, Ana María Choquehuanca.

El exministro del Interior de Perú, Víctor Torres. Foto:AFP

También quedaron fuera del gobierno el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews; y la ministra de la Mujer, Nancy Rosalina Tolentino.

Desde tempranas horas del lunes, los medios de comunicación de Perú especularon que Boluarte estaba próxima a hacer varias movidas en los integrantes de su Ejecutivo.

Los rumores se confirmaron cuando el ministro del Interior, Víctor Torres, anunció su renuncia al cargo tras salir de una reunión del Gabinete en el Palacio Presidencial.

"Yo he coordinado con la señora (presidenta) y me voy porque le he pedido y la señora ha accedido", dijo Torres a la salida del palacio tras asistir a su último consejo de ministros.

Torres, quien ocupaba el cargo desde el 21 de noviembre, alegó "problemas familiares" para desvincularse del gobierno de Boluarte, investigada por la fiscalía.

La presidenta del Perú, Dina Boluarte. Foto:EFE

Horas después, le siguieron los pasos la titular de Educación, Miriam Ponce, y la de la cartera de la Mujer, Nancy Tolentino, quienes anunciaron su decisión en la red social X.

"Agradezco la confianza brindada por la señora presidenta durante mi gestión como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como en toda mi vida profesional seguiré promoviendo el respeto a los derechos de las poblaciones vulnerables y de las mujeres durante su ciclo de vida", indicó Tolentino en la red social X.

La jefa de Estado tomó juramento a los seis nuevos integrantes del gabinete, de un total de 18 ministerios en el Ejecutivo peruano, en una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno.

Como nuevo ministro del Interior, Boluarte posesionó a Walter Ortiz Acosta, hasta ahora director general de la Dirección contra el Crimen Organizado.

En los demás ministros asignó a Morgan Quero (Educación), Ángel Manero Campos (Desarrollo Agrario y Riego); Sergio Gonzáles Guerrero (Producción); Elizabeth Galdo (Comercio Exterior y Turismo); y Ángela Hernández (Mujer y Poblaciones Vulnerables).

Quero, nuevo ministro de Educación, era director general del Centro de Altos Estudios Nacionales y también fue jefe del gabinete técnico de Boluarte hasta el 7 de diciembre del año pasado.

Manero, nueva cabeza de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego, fue director en la Dirección General de Negocios Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego en el 2016, y González, nuevo ministro de Producción, era director de la Oficina General de Administración del Ministerio del Ambiente desde enero pasado.

Galdo Marín se desempeñó como directora ejecutiva de la Fundación Telefónica del Perú, en tanto que Hernández trabajó como asesora II del Despacho Viceministerial de la Mujer del Ministerio de la Mujer.

Boluarte, contra las cuerdas por caso Rolex

Los cambios ocurren mientras Boluarte se ve presionada por la opinión pública por cuenta de la revelación de una publicación periodística que encontró que la presidenta utilizó varios relojes de lujo.

Fotografía cedida por la Presidencia de Perú de la mandataria, Dina Boluarte, durante un discurso a la Nación en compañía de su gabinete. Foto:EFE/Presidencia del Perú

La fiscalía la investiga por presunto enriquecimiento ilícito, debido a que no habría declarado su posesión dentro de sus bienes.

Tras allanamientos a la vivienda y el despacho presidencial de la mandataria, donde no se halló ningún reloj Rolex, la fiscalía conminó a Boluarte a exhibirlos, para lo cual fue convocada este viernes.

La presidenta calificó el sábado la acción de la fiscalía de "arbitraria, desproporcional y abusiva". Boluarte manifestó que es atacada sistemáticamente y que, por lo tanto, el caso en su contra "es un ataque a la democracia y al estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y económica".

En caso de que la fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución.

El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) desde el Congreso alegando "incapacidad moral". Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el Parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza, en teoría, difícil de concretar.

El sábado, 26 de los 130 congresistas de la bancada de izquierda, entre ellos la del partido al que perteneció Boluarte, presentaron una "moción de vacancia" contra la presidenta ante la directiva del Parlamento. Pero para que sea llevado a debate debe ser aprobado por medio centenar de legisladores.

Boluarte era vicepresidenta hasta que asumió la jefatura de Estado el 7 de diciembre de 2022 luego que el Congreso destituyó al mandatario izquierdista Pedro Castillo por su intento de disolver el Parlamento y gobernar por decreto.

*Con AFP, Efe y El Comercio (GDA)