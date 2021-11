Argentina reabre sus fronteras al turismo extranjero

Argentina volvió a abrir este martes sus fronteras al turismo extranjero, luego de que el ingreso estuviera vedado por 19 meses por la pandemia del coronavirus, en el marco de la buena situación epidemiológica del país, destacó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.



"Hoy se abren normalmente las fronteras aéreas, marítimas, fluviales. Estamos volviendo a la normalidad. Buscábamos hace tiempo que Argentina estuviese en condiciones de reactivar una industria tan importante como es la del turismo. Es un día muy esperado y nos preparamos con mucha responsabilidad para que esto sucediera", informó Guerrera en un comunicado.



El ministro aseguró que Argentina "está preparada para el turismo por las obras que se realizaron y la tecnología aplicada en aeropuertos durante la pandemia". En ese marco, apuntó que fueron autorizados 227 vuelos entre el 1 y el 7 de noviembre.



"Tengamos en cuenta que ayer (lunes) hubo 31 vuelos y hace unos meses había entre 10 y 12 vuelos (diarios). Es un avance muy importante y estimamos que se recibirán diariamente entre 6.000 y 8.000 pasajeros en el modo aéreo", pronosticó.



El 1 de octubre Argentina había abierto las fronteras a los ciudadanos de países limítrofes, medida que se amplía ahora a todos los extranjeros. De acuerdo a la nueva reglamentación publicada este martes en el Boletín Oficial, a quienes ingresen se les exige el esquema completo de vacunación contra el covid-19 realizado al menos 14 días antes de su llegada y presentar un test de PCR negativo.



Ya no se requerirá el test de antígenos al arribo. Los turistas deberán tener además un seguro anticovid. En caso de no contar con las dos dosis, los extranjeros no podrán ingresar, en tanto que los argentinos y residentes deberán hacer cuarentena.



La apertura de fronteras se enmarca en una notoria mejora de la situación epidemiológica por el avance de la campaña de vacunación y tras 20 semanas de descenso de casos, pese a que en la última semana se frenó esa baja.



El lunes se registraron 1.138 nuevos contagios y 39 muertos. Argentina suma más de 5,2 millones de casos y casi 116.000 decesos desde el inicio de la pandemia. Un total de 34,5 millones de personas (76,4% de la población argentina) ya recibieron la primera dosis de una vacuna. De ellos, 26 millones (57,7%) completaron el esquema.



AFP

