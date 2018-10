¿Por qué Chile y Bolivia llevan 40 años con tensiones diplomáticas?

En el 2013, el presidente de Bolivia, Evo Morales, decidió demandar a Chile en la corte de La Haya. ¿La razón? Obligarle a negociar la salida al mar que su país perdió en la Guerra del Pacífico, en el siglo XIX.

La sentencia a esa demanda se conocerá este lunes 1 de octubre y será inapelable. Además, marcará la hoja de ruta para la compleja relación que ambos países tienen.



Pero, ¿qué fue lo que pasó en ese conflicto para que chilenos y bolivianos protagonicen la ruptura más larga de relaciones diplomáticas en América Latina?, ¿por qué no se han podido arreglar?

Sebastian Pinera (centro), actual presidente chileno, junto con los ex mandatarios Ricardo Lagos (2000-2006) (izq.) y Eduardo Frei Ruiz (1994-2000). Foto: AFP

El conflicto

La Guerra del Pacífico sucedió a finales del siglo XIX. Se desató en 1879 y duró cuatro años. En ella, Bolivia perdió su acceso al mar, lo que dejó profundas huellas que los bolivianos las sienten como una suerte de mutilación que les impide acceder a un mayor desarrollo.



Chile, que fue el país vencedor del conflicto, percibe la situación como una molestia permanente que le ha fomentado la imagen de 'mal vecino'.



En los últimos 40 años las tensiones y roces entre ambos han sido constantes. Las relaciones diplomáticas se interrumpieron en 1978 y desde entonces ningún esfuerzo por recomponer los vínculos ha prosperado.



En 1975, por ejemplo, bajo los gobiernos de facto de Hugo Banzer (Bolivia) y Augusto Pinochet (Chile), se habló del 'Abrazo de Charaña': consistía en que los chilenos cederían a los bolivianos un corredor soberano al norte de la ciudad de Arica, pero la propuesta fue rechazada.



Después, durante la primera administración de Michelle Bachelet en Chile (2006-2010), se estableció una 'Agenda de 13 puntos', que incluía el tema del mar, pero al igual que Charaña terminó sin resultados.

La decisión que tome la corte de La Haya sobre la demanda de Bolivia para tener una salida al mar será inapelable. Foto: Reuters

¿Qué impide avanzar?

La emergencia de los nacionalismos, las aspiraciones políticas de Morales y el cada vez menor consenso en Chile en torno a hacerle concesiones a Bolivia se mencionan como parte de los factores que les han impedido restablecer relaciones.



"Aquí se demuestra una fuerte impronta del nacionalismo. Si en Bolivia la pérdida de la salida al mar es vista como una gran afrenta, en Chile también hay un reflejo defensivo nacionalista como respuesta a la agresividad”, destacó Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, de Madrid.



La aspiración de Morales de postularse a un polémico cuarto mandato lo alentaría a seguir con el discurso en contra de Chile que lo llevó a catapultarse de líder cocalero a mandatario con gran apoyo popular.



La estabilidad política sin precedentes de Bolivia bajo su mando supone un aumento significativo de poder para Morales, quien adicionalmente celebra el excepcional crecimiento económico alcanzado en los 12 años al frente del gobierno.



En el caso de Chile, la escalada de tensión ha reducido el apoyo a la causa boliviana afianzando la posición oficial de “irrestricto respeto” al tratado de 1904 que puso fin a la Guerra del Pacífico.



"Para Chile es inviable ceder soberanía, porque se estima que la cuestión de la soberanía está regida por el tratado fronterizo de 1904 y es ese el acuerdo nacional que existe", dice Astrid Espaliat, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Para los bolivianos, no tener una salida al mar es una mutilación que les impide acceder a un mayor desarrollo. Foto: Reuters

Difícil fin a las fricciones

El fallo de este lunes no supondrá el fin de las fricciones. La misma corte analiza otra demanda que enfrenta a los dos países, esta vez una presentada por Chile por las aguas del Silala (un sistema hídrico andino en la frontera binacional). Bolivia denuncia que fueron canalizadas artificialmente hacia territorio chileno.



La corte puede aceptar o rechazar la petición de Bolivia para obligar a Chile a sentarse nuevamente a negociar.



"Me preocupa que algunos políticos y gobernantes no han aprendido nada de la historia (...) Si alguna de las dos partes insiste en tratar esto como un juego donde uno gana y el otro pierde, eso es fatal y augura no buenas noticias al respecto", afirmó Malamud.



AFP