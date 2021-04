Raúl Castro renuncia a liderazgo del Partido Comunista de Cuba

El Congreso del Partido Comunista de Cuba inició este viernes cuatros jornadas de sesiones, en un encuentro histórico que marca la salida de Raúl Castro y el ascenso de una nueva generación.



Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, propuso el viernes un diálogo respetuoso con Estados Unidos, al anunciar que deja ese cargo, la posición de mayor poder en la isla.



"Ratifico desde este congreso del Partido la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relación con los Estados Unidos", sin renunciar "a los principios de la revolución y el socialismo", dijo en el primer día del octavo congreso del Partido Comunista.



De otro lado, el presidente, Miguel Díaz-Canel, que tomará las riendas del país a partir del lunes, dijo "Soñar y continuar un país: hoy empieza nuestro #8voCongresoPCC", dijo en Twitter. Es "el congreso de la continuidad", agregó señalando que las directrices del país, una de las cinco últimas naciones comunistas en el mundo, no cambiarán.

Soñar y continuar un país: hoy empieza nuestro #8voCongresoPCC, #CongresoDeLaContinuidad. Aquí se afianzan las ideas, se reconoce la historia y se habla de futuro. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/yol95Fz67n — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 16, 2021

Después de la muerte de Fidel Castro en 2016, el retiro de Raúl, de 89 años, pasa una página histórica en la isla, en donde la mayoría de los habitantes no han conocido a otra familia dirigente que no fuera la de los conocidos revolucionarios.



"Raúl no va a estar al frente del Partido, pero (para) cualquier problema Raúl está ahí, Raúl no se ha muerto", reflexiona Ramón Blande, militante comunista de 84 años, provisto de una mascarilla para protegerse del coronavirus. Y ciertamente, subraya, Díaz-Canel, de 60 años, es todavía "bastante joven", pero "se enfrenta a los problemas de verdad".



Varias centenas de delegados del partido único, procedentes de toda la isla, empezaron a reunirse el viernes por la mañana en el Palacio de las Convenciones de La Habana, para debatir por cuatro días los temas medulares del país. Este cónclave, a puerta cerrada, se inaugura 60 años después de que Fidel Castro proclamara el carácter socialista de la revolución.



Contrariamente a ediciones anteriores, en el inicio de este encuentro no se difundió imagen alguna en la televisión.



Según el sitio oficial de noticias Cubadebate, después de un homenaje a Fidel

Castro, su hermano Raúl presentó el informe central ante el congreso. La designación de Díaz-Canel como nuevo primer secretario, el cargo más importante en Cuba, podría tener lugar el lunes durante su sesión final.



AFP y EFE