Convocados por el Gobierno, “en respaldo al socialismo y la revolución”, cientos de miles de cubanos desfilaron hoy por las principales ciudades y plazas del país, en lo que supuso la vuelta a las movilizaciones masivas en la isla tras dos años de pandemia.



(De su interés: Salud de Putin: advierten que debe someterse a una cirugía por un cáncer)



La marcha en La Habana, la mayor de todas, estuvo encabezada por el exmandatario cubano Raúl Castro, que en junio cumplirá 91 años y que está alejado de la primera línea política desde 2021, y el presidente, Miguel Díaz-Canel, que en los días previos a la cita pidió a los cubanos manifestarse en clave de resistencia.



(Además: Cuba denuncia que EE. UU. pretende excluirla de la Cumbre de las Américas)

La última aparición pública de Castro fue tras las protestas del 11 de julio del año pasado, en un “acto de reafirmación revolucionaria”. Ayer manifestó su “alegría” y “esperanza” en Díaz-Canel y, vestido con el uniforme verde olivo de general del ejército, dijo que “está trabajando muy bien” y “a veces más de la cuenta”. “Tengo el corazón, ya con 91 años que voy a cumplir el 3 de junio, lleno de alegría”, sentenció Castro para cerrar su declaración.



(Siga leyendo: Ucrania: envío de armamento pesado establece nueva fase en la guerra)



Desde que se retiró del poder, sus apariciones públicas se han reducido a las reuniones del PCC, la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y otros actos puntuales, como el desfile de ayer.



Ulises Guilarte, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba y único orador de la jornada, aseguró que “Cuba no se detiene” a pesar de un contexto internacional “complejo y desafiante” donde crece “la hostilidad y se recrudece” el embargo estadounidense.



La semana pasada, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a la administración estadounidense del demócrata Joe Biden de querer excluir a la isla de la Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio, en Los Ángeles, California.



La televisión estatal transmitió escenas en directo del desfile en capitales de provincias. La movilización de la maquinaria del gobernante Partido Comunista se da tras un año álgido en el que se registraron las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 al grito de “Libertad” y “Tenemos hambre”, que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.395 detenidos, de los cuales 728 siguen presos, según el último recuento de la ONG Cubalex, con sede en Miami.



(Lea también: El sector privado es clave en las estrategias de cooperación internacional)



La ONG denunció esta semana que periodistas independientes y activistas fueron alertados de no salir de sus casas el 1.º de mayo. “Denunciamos el acoso a varias activistas y periodistas cubanas en los últimos días. La seguridad del Estado las ha amenazado con no salir a la calle el 1.º de mayo. Así vive la isla el día de los trabajadores con jornadas previas de represión”, precisó la organización en Twitter.

Otras noticias

-Emmanuel Macron: los trascendentales retos tras su reelección en Francia-La relación entre la guerra en Ucrania, los combustibles fósiles y la paz