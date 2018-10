Imagen de 'Primera Dama' empieza a ser más visible en Cuba

Si una imagen vale por mil palabras, el reciente viaje de Miguel Díaz Canel, 58 años, a Nueva York para asistir a la 73 Asamblea General de la ONU ha dado muchas que han mostrado que los años en los que la esposa del presidente era invisible son historia. La más evidente es la que aparece flanqueada por su marido y por Raúl Castro al pie del avión a su regreso a La Habana.

Puede que Lis Cuesta no sea nombrada por el título de 'Primera Dama', considerado como “demasiado burgués” para los estándares de la revolución cubana, pero sí tiene su lugar asegurado al lado del mandatario cubano, pésele a quien le pese.



No han faltado quienes han cuestionado por qué la pedagoga de 47 años fue a la ciudad de los rascacielos, donde llevó a cabo una agenda propia.



En redes sociales preguntaban que quién pagó sus gastos, que era un lujo cuando aquí la gente tiene tantas necesidades.



El cargo no existe oficialmente, y no tiene oficina ni presupuesto propio como ocurría antes del triunfo de la Revolución castrista de 1959. Después hubo un breve periodo en que ejerció la esposa de Manuel Urrutia.



Cuando Fidel Castro asumió la presidencia del Consejo de Estado y de ministros, su vida privada y familiar la guardaba como secreto de estado.



De hecho, su mujer Dalia Soto del Valle y madre de cinco de sus hijos, solo en los últimos años de su vida, cuando se retiró tras los problemas de salud, compartió su protagonismo.

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel (5-d) abrazando a su esposa Lis Cuesta (c.) posando frente a la estatua ecuestre del héroe nacional de Cuba, José Martí, en Nueva York. Foto: Efe

En la práctica era Vilma Espín quien asumía esas funciones, más por ser heroína del Movimiento 26 de julio y de la Sierra, y presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas que por su calidad de esposa de Raúl Castro.



Entonces, esa opacidad era más fácil, pero en estos tiempos de cibercomunicación es casi imposible. Casi en vivo, aquellos cubanos con acceso a internet pudieron ver en las redes sociales a la pareja presidencial, para ambos es su segundo matrimonio, en Nueva York bailando casino (salsa), como muchas parejas de cubanos.



Y a él tampoco lo mostraron tocando tumbadoras y tambor casi como un profesional, aunque sí hubo despliegue de las actividades de una semana frenética en la que, aunque ignorado por la prensa estadounidense, realizó tres intervenciones en los salones de la ONU, una con amigos solidarios y otra más ante los emigrados cubanos y sostuvo 20 encuentros bilaterales con Jefes de Estado o sus representantes.



Como siempre, había división de opiniones. Unos estaban encantados con la buena imagen. Otros protestaban porque estaban divirtiéndose mientras otros sufrían.



Sin embargo, la televisión no se atrevió a mostrar el baile que humaniza al dirigente cuya misión es modernizar la isla y ser conocido de sus compatriotas y, además respetado, aunque no tenga el historial de la generación del cuartel Moncada.

Para acallar cualquier reticencia, Raúl Castro salió al quite. No ahorró sonrisas cuando el domingo 30, recibió cariñosamente a su sucesor en la presidencia de Cuba, y a su pareja. Se vio en los noticieros de televisión y en los periódicos.



De haber querido esconderla, nada tan sencillo como que hubiera subido al avión la primera y hubiera bajado la última, ya sin prensa. O también haber editado las imágenes en las que ella aparecía.



Por eso su descenso, agarrada de la mano de su marido, tanto en Nueva York como en La Habana indica que con ella las cosas han cambiado.



De hecho, el diario 'Granma' sacó en portada la fotografía de los tres junto a José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), el primero es el general Castro.



El diario 'Juventud Rebelde' publicó varias fotos de la pareja y la delegación cubana en su recorrido por lugares emblemáticos como la Zona Cero –espacio donde estaban las torres Gemelas y que ahora alberga el Nacional 9/11 Memorial y el nuevo World Trade Center-, bajo la estatua ecuestre de José Martí, enclavada en el Parque Central y que desde esta primavera tiene una gemela en La Habana Vieja.



También estuvieron juntos en la universidad de Columbia interesándose por las explicaciones de los especialistas del laboratorio de Robótica, en el Museo de Historia Natural cubanos residentes en Estados Unidos y con artistas y promotores culturales estadounidenses.



Solo en una oportunidad fue calificada 'primera dama' en el noticiero del mediodía de la TV cubana. Fue con ocasión de la visita de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a quien para diferenciar de otras esposas de mandatarios se la conoce como 'la Primera Combatiente'. En el nocturno, la alusión a su posición fue eliminada en la voz en off.



Cuesta acompañó a Díaz-Canel cuando siendo vicepresidente viajó a Corea del Norte, Japón y Bolivia. Pero el registro solo lo hicieron medios internacionales.



En la isla aparecieron juntos, cuando fueron a votar el pasado 11 de marzo, y el tatuaje que Lis tiene en el hombro dio que hablar.



Pero si prospera la informatización de la sociedad a la que aspira su presidencial marido, habrá que acostumbrarse a ver más imágenes de los dos juntos.



Milagros López de Guereño

Corresponsal de EL TIEMPO

La Habana