Ratifican a Evo Morales como el 'único candidato' del MAS para elecciones en Bolivia

Un mitín político de militantes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ratificó al expresidente Evo Morales (2006-2019) como el "único" candidato de ese partido para las elecciones generales de 2025.



(También: Instituciones de Bolivia declaran a Evo Morales 'persona non grata' en su región natal).

Los militantes adeptos a Morales se reunieron este sábado en la localidad de Cuatro Cañadas, en la región oriental de Santa Cruz, y, luego de escuchar los discursos y analizar varios temas, sacaron una resolución en la que ratifican al exmandatario como candidato presidencial.



"Ratificamos a nuestro líder histórico, hermano Evo Morales, como único candidato del bicentenario a la Presidencia del Estado Plurinacional para el periodo post-bicentenario 2025-2030", señala parte de las conclusiones del mitín.

Evo Morales Foto: Juan Mabromata. AFP

El documento final tiene 16 puntos de conclusiones, entre los que se destaca la ratificación de la "legalidad y legitimidad" del congreso nacional del MAS que se ha realizado en octubre del año pasado en la localidad de Lauca Ñ en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales, que luego fue anulado por el Tribunal Supremo Electoral.



Se declaran en "emergencia permanente" frente a los "intentos del Gobierno traidor y dictador" de Luis Arce de "proscribir" el instrumento político del MAS y prohíben la participación de funcionarios designados en futuros congresos ordinarios.



También concluyeron que Arce y el vicepresidente David Choquehuanca "no representan ni practican la esencia, los principios, la filosofía" del MAS y crean una "comisión de la verdad" para investigar "cualquier acto de corrupción" del Gobierno del mandatario.



También condenan al "Estado de Israel" por el "genocidio" en Palestina y expresan su respaldo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por "denunciar" esta situación, al igual que saludan los procesos electorales que se llevarán a cabo en México y Venezuela este año.



Se solidarizan con Argentina frente al "ajuste fiscal inhumano" realizado por el Gobierno de Javier Milei y plantean que Bolivia fortalezca sus relaciones diplomáticas con China, Rusia, India, Indonesia y el bloque de los Brics.



En la inauguración de este mitín, Morales sostuvo que defender al presidente Arce es "defender la corrupción", ya que está "destrozando" al país económicamente.



Luis Arce y Evo Morales están distanciados entre las tensiones internas en el oficialismo que comenzaron a finales de 2021 y que se profundizaron por el congreso nacional del MAS celebrado en octubre pasado en el departamento de Cochabamba.



En ese encuentro, Morales fue ratificado como presidente del MAS y fue escogido "candidato único" para las elecciones de 2025, en ausencia de Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, que no asistieron al considerar que las organizaciones sociales, base del partido, no estaban debidamente representadas.



La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), afín a Arce, convocó a un nuevo congreso nacional del MAS a partir del próximo 3 de mayo.

EFE

