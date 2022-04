La justicia de Ecuador solicitó la extradición del expresidente Rafael Correa, que vive en Bélgica y fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción, informó este viernes el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.



(Lea: Bélgica le concede asilo político al expresidente ecuatoriano Rafael Correa)



"El día de ayer (jueves) he firmado la providencia iniciando el trámite de extradición, como corresponde en derecho, del expresidente Rafael Vicente Correa", dijo Saquicela en una entrevista con el canal Teleamazonas.



(Le interesa: El narcotráfico, un desafío demasiado inquietante para Ecuador)

La situación ha desatado una ola de críticas ante el mandatario que estuvo en el poder durante diez años, iniciando en 2007 y finalizando en mayo de 2017, luego de haber dejado en el cargo a su copartidario Lenin Moreno.



Su pedido de extradición está cimentado en corrupción, siendo un cargo con el que su gobierno estuvo vinculado de manera constante, ha reavivado las polémicas a lo largo de sus diez años en el Palacio Carondelet.

Los líos de sus ministros

Rafael Correa expresidente de Ecuador (Imagen de archivo). Foto: AFP

En primer lugar está la condena de Raúl Carrión, exministro de deportes durante el primer mandato de Correa, a quien en abril de 2017 se le sentenció a cinco años de prisión por peculado. En 2008 dejó su cargo luego de distintas denuncia, y en 2009 arrestado y acusado por lavado de activos, cargo del que sue liberado.



Tiempo más tarde sería aprehendido nuevamente por las autoridades acusado por peculado, aunque en el momento no se le sentenció. Al momento, son cuatro condenas por este délito, en las que no superan los cinco años de prisión y tampoco son acumulativos. Tiene otros tres juicios sin ejecución.



A Carrión se le suma Fernando 'El Comecheques' Moreno, exasesor de Carrión y a quien condenaron a nueve años de prisión por lavado de activos, y quien intentó de manera literal, comerse las pruebas en su contra.



En este cúmulo de hechos, a Correa se le criticó por su visita a Carrión en 2009, declarando en un espacio radial su mítica frase de "Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario... Raúl sostiene que no supo de la actividad delictiva, que creo es clara, de ciertos colaboradores. Y, bueno, eso tendrá que demostrarlo la investigación", buscando defender al ministro con el que estudió en su juventud.

La polémica de los chalecos

"Nunca dije que eran los mejores chalecos del mundo, quedaron garantías técnicas por si salían malos", sentenció Ricardon Antón, quien fuese director de la Agencia Nacional de Tránsito.



La polémica fue suscitada ante las irregularidades en la compra de chalecos para motociclistas en 2010, inversión de más de diez millones de dólares a Intercontinental de Materiales IMC, filial del grupo EICA, empresa manejada por el estado.



Tras las auditorías de la Contraloría de Ecuador, registraron un segundo contrato por más de 600 mil chalecos, en un precio de más de 1.2 millones de dólares, cuando apenas se contaban con 115 mil motos matriculadas.



Dichos contratos contaban con la firma de Antón y Yamil Chedrau, quienes bucaron aclarar el caso afirmando que las decisiones se gestionaron desde la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE).

La 'Narcovalija'

En 2012, las autoridades italianas incautaron un maletín perteneciente a la Cancillería de Ecuador, usado para el envío de documentos oficiales, en el que se encontraba droga líquida.



Según las primera investigaciones, antes del envío del maletín se habían firmado documentos en los que se estipulaba que que todo objeto en la valija estaba enmarcado bajo el rango de 'Excepcionalidad'.



El hecho llevó a la contraloría a encontrar fallos administrativos que habían permitido el envío de 40 kilos de cocaína. La situación fue justificada por Ricardo Patiño, habiendo autorizado el uso de la valija para el envío de documentos no diplomáticos.



Para enero de ese año, Cristian Loor, Jorge Luis Redroban, Luis Hurtado, Jesús Paz Toro y Jean Paul Flores fueron condenados a ocho, seis y cuatro años de prisión, más el pago de multas económicas.



Finalmente, el acto fue catalogado por Correa como un acto malicioso y afirmó que "Se ha demostrado que la Cancillería no tuvo absolutamente nada que ver”.

La justicia de Ecuador ordenó el martes prisión preventiva para el exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa. La medida fue tomada por su presunta vinculación al secuestro de un opositor en 2012. Foto: AFP / Aris Oikonomou

Los títulos falsos

Fue el mismo año 2012 en el que la polémica volvió a rodear al círculo cercano de Correa, donde el afectado ahora fue su primo Pedro Delgado, expresidente del Directorio del Banco Central (BC) y exrepresentante de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad (Ugedep).



En rueda de prensa, tras varios señalamientos de los medios, Delgado afirmó que "Cometí un error. Tomé una decisión que fue una falta que hoy me cuesta muy caro. Entregué un documento sin valor de un título que no ostentaba. Esto lo mantuve en secreto".



De allí, el funcionario procedió a renunciar. Días antes del hecho, Correa había afirmado la no necesidad de un título para ejercer un cargo público. Tras la renuncia, Correa dijo que "La prensa fue la culpable de que se haya otorgado mayor confianza de la que se merecía Delgado".

Odebrecht

Finalmente vamos al caso Odebrecht en el que varios mandatarios del continente se vieron involucrados en la concesión de contratos para la ejecución de distintas obras públicas.



Tras la divulgación de los 'Panamá Papers', el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dieron cuenta de 24 indagaciones por supuestos actos de corrupción en el interior de Petroecuador.



Enseguida la Fiscalía dio seguimiento a Álex Bravo y Carlos Pareja, quienes tiempo después fueron arrestados por y acusados de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.



De allí, fueron más de una decena los vinculados a lo hechos de corrupción en Petroecuador, de los cuales en 2017 cuatro eran exfuncionarios de la empresa, mientras que el resto eran contratistas.

Con proyectores de video lograron por un momento proyectar el logo de Odebrecht en las paredes exteriores del búnker. Foto: María Isabel Ortiz / EL TIEMPO

En 2016, justo antes de Navidad, el Departamente de Estado de EE. UU. dio a conocer los pagos de hasta 439 millones de dólares en doce países de la constructora brasileña, entre ellos, 33,5 destinados a Ecuador, en los que se registraron beneficios de casi 116 millones.



Fue entonces para 2017 cuando el entonces Ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera y un empresario identificado como Marcelo E., fueron puestos bajo detención policial por vínculos con la constructora.



La concesión de dos contratos le valieron un beneficio de un millón de dólares a Mosquera, quien sería el primer juzgado en Ecuador por este caso. De allí, funcionarios de la talla del exvicepresidente Jorge Glas serían otros de los condenados, así como el total, hasta la fecha, de cerca de 34 funcionarios vinculados con la constructora.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

