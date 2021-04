Rafael Correa reconoce triunfo de Lasso en Ecuador y le desea suerte

El expresidente de Ecuador Rafael Correa reconoció este domingo la victoria en las elecciones del centroderechista Guillermo Lasso y le deseó "suerte" en su gestión.



(En contexto: Guillermo Lasso es el nuevo presidente de Ecuador)

"Suerte a Guillermo Lasso, su éxito será el de Ecuador", señaló el también economista en su cuenta oficial de Twitter apenas unos minutos después de que el candidato correísta Andrés Arauz aceptara su derrota ante Lasso.



El exmandatario citó las palabras de Arauz, quien había afirmado que esto "no es un final sino un comienzo” y agradeció el apoyo.



(Además: Duque felicita a Lasso por victoria en elecciones en Ecuador)



"Sinceramente creíamos que ganábamos, pero nuestras proyecciones eran erradas", zanjó Correa. Por último, pidió a Lasso que "cese el lawfare (guerra jurídica), que destruye vidas y familias" en Ecuador.

Facebook Twitter Linkedin

Guillermo Lasso. Foto: EFE

Según el escrutinio, el candidato conservador obtiene 52,55 % de los votos hábiles, y Arauz, 47,45 %, una diferencia que se ha ido reduciendo conforme avanzaba el recuento de votos, cuando se ha escrutado el 97,58 %.



Hasta el momento, de 39.985 actas se han escrutado 38.523, de las cuales 1.717 (4,29 %) presentan algún tipo de incidencias y deberán ser recontadas, de acuerdo con el portal del CNE, que empezó a arrojar datos preliminares a una hora del cierre de los comicios.



(Le recomendamos: ¿Quién es Guillermo Lasso, el nuevo presidente de Ecuador?)



Con ese porcentaje escrutado, los votos nulos llegan a 1.642.482 (16,23%), un éxito moral para el ex candidato presidencial indígena Yaku Pérez, y los blancos suman 162.277 (1,6%).



La victoria de Lasso parece garantizada a estas alturas, dado que los votos que faltan por contar -los del exterior y pequeños porcentajes en algunas provincias, además de las actas con incidencias- no parecen ser suficientes para darle un vuelco al resultado.



La diferencia de votos entre ambos candidatos es de unos 420.000, una suma que todo apunta a que no será superada a estas alturas, si bien el recuento sigue abierto.



(De interés: Arauz admite derrota ante Lasso en balotaje presidencial en Ecuador)



La primera vuelta presidencial celebrada el 7 de febrero concluyó con la victoria clara de Arauz, pero también con denuncias de fraude del tercer candidato, el indigenista Yaku Pérez, que pujaba por el segundo puesto y quedó a 32.000 votos de Lasso.



Rafael Correa fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, año en el que le sucedió Lenín Moreno, quien se ha convertido en su principal enemigo político.

EFE