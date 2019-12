Las Tesis, el colectivo feminista que creó 'Un violador en tu camino'

Mirando hacia el frente, en filas y con voz firme, un grupo de feministas chilenas coreó el pasado 25 de noviembre en Santiago y otras ciudades del país, un mensaje a viva voz contra la violencia de género, en medio de la convulsión social que sacude al país desde hace 43 días. El mensaje caló hondo en las redes sociales y se replicó por mujeres de varias ciudades del mundo.

¿Quiénes lideran el colectivo feminista Las Tesis?

Según el medio chileno Interferencia, hace aproximadamente un año y medio Sibila Sotomayor y Daffne Valdés, del área de las artes escénicas; Paula Cometa Stange, del ámbito del diseño e historia, y Lea Cáceres, desde el diseño de vestuario, se organizaron y dieron vida al colectivo interdisciplinario de mujeres Las Tesis.



El nombre radica en que el objetivo de estas cuatro mujeres de 31 años es tomar tesis de autoras feministas y traducirlas a un formato performativo con el fin de llegar a múltiples audiencias.

Ella son #LasTesis "Colectivo Interdisciplinario de Mujeres", formado por Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, oriundas de Valparaíso, creadoras de la intervención llamada "Un violador en tu camino" que se ha difundido por todo el mundo pic.twitter.com/Dyhj7kOXkr — Radio La Chimba 🎙 (@Radio_LaChimba) November 30, 2019

Con la primera tesis que trabajaron fue con el libro 'El calibán y la bruja' de Silvia Federicci (2004) y actualmente se inspiran en torno a la tesis de la antropóloga argentina Rita Segato, quien ha analizado en sus obras los factores que estructuran la violencia sexual ejercida contra las mujeres y la violación como un mandato de la masculinidad fragilizada.



De acuerdo con Interferencia, la comentada intervención en Plaza de Armas fue realizada anteriormente en la Plaza Anibal Pinto y en la Plaza Victoria en Valparaíso, mientras que su primer trabajo como colectivo fue presentado en salas, recintos académicos y fiestas. "Nuestras intervenciones duran solo quince minutos, la idea es que sea así, precisa, concisa y efectiva", dijo Sotomayor a ese medio chileno.

¿De dónde surge la letra de 'Un violador en tu camino'?

“El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo, es la violencia que no ves. Es feminicidio. Inmunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Los jueces. El Estado. El presidente”, dice la canción, que ya fue representada además de en Chile en países como Francia, Alemania, Colombia, Estados Unidos y México.

Con respecto a la letra de esta canción, Valdés, señaló para Interferencia: “Nos planteamos como premisa de grupo intentar llevar teorías feministas a un formato escénico de una forma simple, sencilla y pegajosa para que el mensaje de diferentes teóricas feministas llegara a más personas que quizás no habían tenido la oportunidad de leer o analizar”.

Freno a la represión machista

'Un violador en tu camino', como denominaron las feministas chilenas su representación contra el patriarcado, copó en la última semana las redes sociales y se transformó en el himno de la lucha contra el patriarcado más allá de la Cordillera de los Andes y el océano Pacífico.



"Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía... el violador eres tú", dice la letra de la canción. Tomar las calles con esta canción "sale del colectivo (feminista) Las Tesis; cabras (muchachas) de Valparaíso que difundieron la performance con el fin de que el mensaje no pare de cantarse en todos lados y todo el mundo pueda escuchar", dijo Amaru Rivera, estudiante de actuación en Universidad de Chile que llegó a la sede del gobierno, La Moneda, para dirigir la intervención.

Hice un hilo sobre las intervenciones que empezaron en #Chile gracias a #LasTesis, un colectivo de 4 mujeres (Sibila Sotomayor, Daffne Valdés, Paula Cometa Stange y Lea Cáceres), que toman textos de teóricas y escritoras feministas para transformarlos en performances. https://t.co/Q5yLU11anF — 💚 𝗜𝗻𝗴𝗿𝗶𝗱 𝗕𝗲𝗰𝗸 💚 (@soyingridbeck) December 2, 2019

Con un megáfono en sus manos, Rivera, de 22 años, lideró el grupo que entonó la canción, afrontando con sus puños en alto la fachada de la casa de gobierno. A su alrededor, decenas de personas detenían su camino para filmar con sus celulares, lo que luego transformó a #LasTesis en una de las tendencias del día en redes sociales.



"Exigimos respeto por ser mujeres" comentó Catalina Farias, profesora de historia y geografía que participó de una representación en Plaza de Armas, ubicada a unas 6 cuadras de La Moneda.



Por su parte, Cometa Stange afirmó para Interferencia que "es necesario construir desde la educación muchos temas que hoy están fuera como la historia de la mujeres que ha sido la invisibilizada. En ese sentido, una Carta Magna debe involucrar las demandas feministas, porque vivimos en un sistema patriarcal que está creado bajo criterios masculinos, operan elementos que se resumen en que "el Estado opresor es un macho violador". Una nueva constitución debe repensar a las mujeres, disidencias, niños y niñas.

#LasTesis en España/Granada v chi in una chica con lengua de señas en la primera fila, hermoso. https://t.co/Q636hX52jU — Kena Lorenzini Lorenzini (@KenaLorenziniL) December 2, 2019

A seis semanas del inicio de la convulsión social en Chile, que estalló con protestas de estudiantes contra el aumento en las tarifas del ferrocarril metropolitano, el gobierno de Sebastián Piñera sigue sin poder frenar las manifestaciones que piden mayor igualdad a través de profundas reformas sociales.



Ni un acuerdo histórico alcanzado en el Congreso para cambiar la Constitución heredada de Augusto Pinochet (1973-1990), ni un paquete de medidas que incluye un aumento en las pensiones menos favorecidas, han desactivado el descontento.



Con 23 muertos y miles de heridos -cerca de 300 personas con lesiones oculares y dos con ceguera total- las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad alertaron a organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que recomendó reestructurar la Policía.



INTERNACIONAL

*Con El Comercio (Perú) / GDA y AFP