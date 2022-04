El mandato de Pedro Castillo tambalea con el pasar de las horas, durante una aguda crisis social en Perú, que se ha visto intensificada por varias decisiones impopulares que despertaron el malestar de la ciudadanía.



El mandatario izquierdista ya pasó por dos votaciones revocatorias en el Congreso de su país, que no tuvieron éxito a falta de los 87 votos necesarios. Sin embargo, estaría en el ojo del huracán y analistas no descargan una eventual renuncia o un tercera petición de la votación para ser revocado.



Ante esta critica situación, que se ha repetido una y otra vez en el Gobierno de Perú, la incógnita estaría sembrada en quién tomaría las riendas del Legislativo, tanto temporal como definitivamente.



Se entiende, que en caso de una salida forzada o voluntaria del mandatario, Dina Boluarte (la vicepresidenta) asumiría como presidenta interina, mientras que la vicepresidencia quedaría vacante.



Enseguida, Boluarte podría convocar a elecciones, en las que volverían los polos a reinar en este país, siendo Keiko Fujimori una de las posibles candidatas para la presidencia del país.



Ahora bien, en caso que Boluarte tampoco quisiera tomar el rol de la presidencia, y entendiendo que no existe un segundo vicepresidente, sería el Congreso de Perú, con mayoría opositora al actual gobierno y que encabeza María del Carmen Alva, quienes tomen el rol presidencial.

Pedro Castillo, presidente de Perú, junto con María del Carmen Alva en el Congreso de Perú Foto: EFE/ Congreso Perú

Según la Constitución peruana, aparte de la renuncia del mandatario a su cargo, que debe ser aprobada por el Congreso, las otros cuatro causales de vacancia en el máximo cargo pueden ser el fallecimiento del mandatario, la incapacidad moral o física, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o el no retorno en plazos estimados, así como la violación de infracciones consignadas en el artículo 117.



De los anteriores, a Castillo ya se le acusó por incapacidad moral, siendo juzgado el pasado 28 de marzo, en una votación que no tuvo éxito y que entonces permitió la permanencia del mandatario a quien días después le estallaría una crisis social por el aumento de precios en combustibles y alimentos.

¿Quién es Dina Boluarte?

Dina Ercilla Boluarte Zegarra es a sus 59 años la vicepresidenta de Perú, quien tomó posesión en el cargo el 28 de julio del 2020 junto con Pedro Castillo, además de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargo en el que está desde el 29 de julio del año en mención.



Boluarte es una abogada y política nacida en la ciudad de Chalhuanca, departamento de Apurímac, que ha ejercido en cargos públicos desde 20007, habiendo trabajado en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Reitero mi llamado a todas las organizaciones sindicales, líderes políticos, colegios profesionales, a la sociedad civil, a todas y todos: sumemos esfuerzos para salir de esta crisis.#UnidosPorElPerú — Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) April 6, 2022

Su carrera política no es muy extensa, siendo candidata a la alcaldía de Surquillo en 2018, elecciones municipales que perdió ante Giancarlo Cassasa. En 2020 se postuló a las elecciones parlamentarias del 2020 por el partido Perú Libre, sin lograr un puesto en el Congreso.



Posteriormente fue elegida por Pedro Castillo para su fórmula vicepresidencial en la elecciones de 2021 que ganarían en segunda vuelta, para luego tomar posesión del cargo en julio del mismo año





REDACCIÓN INTERNACIONAL

