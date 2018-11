¿Quién es el hombre que encerró a Lula y será ministro de Bolsonaro?

Un luchador contra la corrupción en Brasil o un justiciero puritano con sesgo político: ambas imágenes se proyectan sobre el juez Sergio Moro, que el jueves aceptó encabezar el superministerio de Justicia y Seguridad Pública del presidente electo de ultraderecha Jair Bolsonaro.

Al juez se le ama o se le odia. Con 22 años de carrera judicial, Moro, de 46 años, saltó a la fama como figura central de la megaoperación anticorrupción Lava Jato que desde 2014 ha llevado a la cárcel a decenas de políticos y empresarios.



En la lista figuran Marcelo Odebrecht, de la gigante constructora Odebrecht; el expresidente de izquierda de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y el expresidente ultraconservador de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha.



El encarcelamiento de peces gordos, algo inédito en la historia de Brasil, convirtió a este juez de primera instancia de Curitiba (sur) en un superhéroe representado en camisetas, máscaras y pancartas en manifestaciones contra la corrupción.

Pero este juez oriundo de Maringá (Paraná, sur) coleccionó detractores que ven en su proceder parcialidad política, más focalizada en el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula que en el otro bando.



En 2016, Moro le dijo al diario 'O Estado de S. Paulo' que "jamás entraría en la política" y aseguró que "el mundo de la justicia y de la política no deben mezclarse". "Soy un hombre de la justicia, y sin demérito, no soy un hombre de la política (...) Soy un

juez, estoy en otra realidad, otro tipo de trabajo, otro perfil. No existe jamás ese riesgo (de entrar en la política)", insistió.



Ahora Moro pone fin a su carrera judicial para convertirse a partir del primero de enero en ministro de Justicia y de Seguridad Pública de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que pocos días antes de la elección amenazó, en uno de sus más polémicos discursos, con "barrer a los bandidos rojos", a quienes no les quedaría más opción que el exilio o la cárcel.

No existe jamás ese riesgo de entrar en la política. Soy un hombre de la justicia, y sin demérito, no soy un hombre de la política (...) Soy un juez, estoy en otra realidad, otro perfil (...) FACEBOOK

TWITTER

En un comunicado difundido este jueves tras una reunión de casi dos horas en Rio de Janeiro con Bolsonaro, Moro justificó su decisión por "la perspectiva de implementar una fuerte agenda contra la corrupción y contra el crimen organizado, respetando la Constitución, la ley y los derechos".

El mayor trofeo de Lava Jato fue sin duda la captura de Lula, que desde abril cumple una condena en la sede de la Policía Federal en Curitiba una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.



Moro y Lula se midieron en mayo de 2017 en un interrogatorio que duró unas cinco horas y que mantuvo a Brasil en vilo. El duelo empezó en marzo de 2016, cuando

Moro ordenó a la policía irrumpir en casa de Lula en Sao Bernardo do Campo, interior de Sao Paulo, para llevarlo a declarar por la fuerza.



Ese mismo mes, divulgó una conversación entre el exmandatario y su sucesora Dilma Rousseff (2011-2016), que sugería que esta buscaba nombrarlo ministro para darle fueros que lo protegieran de la justicia ordinaria.

A pesar de que había dicho que nunca entraría en la política, el juez Sergio Moro aceptó el cargo de ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Foto: Efe, Antonio Lacerda

No sería la única jugada criticada a Moro, que también abrió conversaciones familiares de Lula grabadas fuera del plazo judicial y autorizó a publicar trechos de la delación premiada de un antiguo colaborador de Lula poco antes de las presidenciales del mes pasado.



"Yo, sinceramente, estoy asustado con la República de Curitiba. Porque a partir de un

juez de primera instancia todo puede ocurrir en este país", afirmó Lula en una conversación telefónica pinchada y difundida con autorización del propio

juez en marzo de 2016.

Moro se licenció en Derecho, convirtiéndose en juez federal en 1996. Doctor y profesor universitario, completó su formación en Harvard.



Muchos de sus pares lo definen como un magistrado rápido para decidir, preparado y resuelto. Fascinado por descifrar los caminos del dinero sucio, al astro de la justicia brasileña se dice deslumbrado por la histórica operación 'Mani Pulite' (Manos Limpias), que desarticuló una compleja red de corrupción en la Italia de los 90.



La imagen de un juez preocupado ante todo por un mundo más justo se vio empañada este año, cuando justificó que los magistrados reciban un subsidio de residencia aunque vivan en casas propias y en sus ciudades de origen.

Moro está casado y tiene dos hijos con Rosângela Wolff, también abogada, que en las redes sociales expresó el domingo su satisfacción tras la victoria electoral de Bolsonaro.



Sao Paulo, AFP​