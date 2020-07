¿Qué se sabe del ‘Mencho’, capo del Cartel Jalisco Nueva Generación?

Hace varios días, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO publicó un video en el cual se ve a un supuesto grupo de élite (armado con rifles de asalto, ametralladoras, carros blindados y lanzagranadas) proclamando su lealtad absoluta a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido en el mundo criminal con el alias de ‘Mencho’.

El nombre del ‘Mencho’, a quien se le atribuye dirigir el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no es nuevo, pero sí ha cobrado fuerza luego del enjuiciamiento del ‘Chapo’ Guzmán en Estados Unidos y recientes actos de violencia en México.



Para la DEA, Oseguera Cervantas es uno de los 10 criminales más buscados por Estados Unidos y por eso el video de decenas de hombres armados (vitoreando el nombre del ‘Mencho’) junto a varios carros blindados y vistiendo uniformes camuflados preocupó a las autoridades.



De hecho, el CJNG fue señalado como el responsable del atentado contra el secretario de seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch, el pasado 26 de junio por al menos 20 pistoleros en una zona residencial de la capital.

Fue el mismo García Harfuch, quien sobrevivió luego de recibir tres impactos de bala, quien señaló al cartel del ‘Mencho’ como el autor del brutal atentando.



¿Cómo llegó, entonces, este capo del narcotráfico mexicano a tener el poder para colar decenas de hombres en el corazón residencial de ciudad de México para tratar de asesinar a un funcionario?



Oseguera Cervantes, quien nació en 1966 en Michoacán (México), comenzó su carrera delictiva en los años 90, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



En 1994 fue sentenciado a tres años por una corte por tráfico de heroína. Pero tras ser deportado a México, trabajó como policía en Jalisco y luego se unió al Cartel del Milenio, que estaba bajo el control de un lugarteniente del Cartel de Sinaloa, Ignacio Coronel.



“Después de su muerte (la de Coronel) nació el CJNG. Cuatro años más tarde controló la producción de metanfetaminas y se enfrentó a la organización de Sinaloa. Según la DEA, tiene presencia en 14 estado de México, además de distribuir en Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía”, explica el diario El Universal de México.



Actualmente, la DEA ofrece 10 millones de dólares por la cabeza del capo mexicano y es considerada por esa institución como un “prófugo armado y peligroso”. Aunque su carrera criminal data desde los 90, fue durante los últimos cinco años cuando cobró relevancia.



“En la historia del narcotráfico mexicano ningún señor de las drogas se había atrevido a derribar un helicóptero del Ejército, hasta que en mayo de 2015 el ‘Mencho’ dio la orden en Villa Purificación, Jalisco. Lo que quedó ese 1 de mayo de 2015 del intento por detenerlo fueron restos de la aeronave con ocho militares y dos policías federales muertos, así como unos 30 camiones incendiados por los sicarios”, agrega el diario mexicano.

La recompensa para quien tenga información que ayude a detener al Mencho es de US$ 10 millones. Foto: DEA LOS ÁNGELES

¿Qué dice el gobierno?

Luego de que se conociera el video del grupo élite que respalda al ‘Mencho’, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó "declarar la guerra" a grupos delictivos tras la difusión de un video que muestra a varios hombres armados con camionetas blindadas, que se dijeron al servicio de un poderoso cártel del narcotráfico.



"Que quede muy claro, no a la guerra, sí a la paz. Nada de declarar la guerra, eso no es solución", dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina. "Siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia, más que con fuerza".



El presidente descartó que su gobierno "vaya a caer en alguna provocación" y dijo que los grupos del crimen organizado están conformados por jóvenes que fueron olvidados por administraciones anteriores.



"Muchos de estos grupos de la delincuencia están integrados por jóvenes, la mayoría, que no fueron atendidos, que se les dio la espalda", dijo.



Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que se identificó al grupo armado que se dijo al servicio del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el video.



"Este grupo, en la información que tenemos, surge el año pasado y es liderado por Juan Carlos González, alias el 'R3'. Este es el único grupo armado identificado de esta naturaleza", dijo.



"Se divide en células y tiene alguna presencia en Michoacán (oeste), en Guanajuato (centro), en Zacatecas (norte)", agregó. Sandoval dijo también que el grupo no se ha enfrentado contra fuerzas de seguridad utilizando los vehículos con blindaje que calificó de "artesanal".

