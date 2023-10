¿Quién es Lavinia Valbonesi, la influencer y futura primera dama de Ecuador?

El empresario Daniel Noboa ganó el domingo la segunda vuelta presidencial en Ecuador y cuando asuma el cargo será el presidente más joven de la historia del país, con 35 años. Su esposa, Lavinia Valbonesi, muy popular en redes sociales, será la primera dama de la nación.

(Le puede interesar: Daniel Noboa y sus desafíos para asumir un gobierno de solo 17 meses en Ecuador).

Lavinia Valbonesi tiene 25 años y es muy popular en Ecuador. Es una influencer con casi 400 mil seguidores en Instagram. Durante la campaña electoral, varias de sus publicaciones relacionadas con su esposo fueron tendencia más de una vez en TikTok, donde tiene más de 200 mil seguidores.

Su primera publicación en Instagram es de agosto del 2014, cuando tenía 16 años.

También está dedicada al mundo del fitness, la moda, el modelaje, la asesoría en nutrición y a brindar consejos sobre la maternidad.



El canal Ecuavisa recordó que comenzó su trabajo como empresaria con su negocio llamado Green Deli, un local de comida centrado en alimentos saludables.



(No deje de leer: De último en las encuestas a presidente electo: claves del ascenso de Daniel Noboa).



De padre italiano, Lavinia Valbonesi nació el 8 de abril de 1998 en la localidad de Chone, en el oeste de Ecuador. Hija única, creció en las Islas Galápagos.

Tras graduarse del colegio a los 16 años, se trasladó a vivir en Guayaquil.



En una entrevista con el diario ecuatoriano El Universo, contó que conoció a Daniel Noboa cuando ella tenía 21 años.



Recordó que el joven empresario la buscó para una asesoría nutricional, pues quería bajar de peso.



Con el paso del tiempo, él la terminó conquistando. “Fue persistente, después de muchos meses lo logró”, dijo. Se casaron el 28 de agosto del 2021.

Actualmente, Lavinia Valbonesi está embarazada de su segundo hijo. En la misma entrevista dijo que esperan el nacimiento para fines de febrero del próximo año.



El niño se llamará Furio Noboa Valbonesi. El primer hijo del matrimonio de llama Álvaro.



(También puede leer: Daniel Noboa, el presidente más joven en la historia de Ecuador).



Por su parte, Daniel Noboa tiene una hija, llamada Luisa, fruto de su primer matrimonio con Gabriela Goldbaum.



Noboa ha tenido problemas en su proceso de divorcio, y mantiene un litigio con la compañía de seguros española Mapfre, ya que presuntamente Gabriela Goldbaum tuvo acceso a sus datos bancarios por intermedio de un trabajador de esta empresa, de acuerdo con la agencia EFE.

'Habrá un nuevo Ecuador'

Lavinia habla con perfección tres idiomas: italiano, inglés y español, y tiene conocimientos de mandarín y de francés.



Sobre su esposo, dijo que es una persona tranquila y pacífica, pero recta cuando lo tiene que ser.

Si es algún caso médico, un caso clínico, alguna enfermedad, yo te puedo ayudar con una dieta sana, pero la tiene que revisar siempre un médico FACEBOOK

TWITTER

En cuanto a lo que esperan los ecuatorianos de una futura gestión de Noboa, dijo que con él como presidente “va a haber un nuevo Ecuador”.



De acuerdo con un perfil de ella elaborado por CNN, Lavinia Valbonesi tiene una certificación como personal trainer por MI40 Gym, un centro de acondicionamiento físico ubicado en Tampa, Florida.



“Yo soy especialista en nutrición. Es una certificación que hice sobre algunos temas diferentes como composición corporal, bodybuilding, personal trainer, pero específicamente estas asesorías se enfocan y las puedes hacer únicamente a personas que quieren mejorar su composición corporal. Quieres bajar de peso, llevar una vida más saludable, ganar masa muscular, yo te puedo ayudar. Si es algún caso médico, un caso clínico, alguna enfermedad, yo te puedo ayudar con una dieta sana, pero la tiene que revisar siempre un médico”, dijo Valbonesi en la entrevista con El Universo.



(Le recomendamos leer: Los retos que enfrentará Daniel Noboa, presidente más joven en la historia de Ecuador).

Ella explicó que no siempre estuvo entusiasmada con la idea de que Daniel Noboa entre en política y busque ser presidente de Ecuador. A una pregunta sobre la posibilidad de ser primera dama en una entrevista con Radio Centro 101.3 FM respondió: “¡Qué horror!”.



“Para mí era una cosa completamente nueva y decía ‘¿Por qué se está metiendo? Pero cuando en las recorridas, vi las necesidades. No es lo mismo escucharlo en las noticias que verlo en carne propia. Somos un país tan chiquito, pero, de verdad, con diversas necesidades, dependiendo de cada sector o cada barrio. Y ahí me di cuenta de esta necesidad que él tenía por ayudar”, explicó Valbonesi sobre la razón por la que luego apoyó la carrera política de Daniel Noboa.



(También puede leer: Daniel Noboa, el empresario que se convierte en presidente electo más joven del Ecuador).



En la entrevista con El Universo, manifestó que sus padres eran divorciados y dijo que valora lo que su madre hizo por ella como mamá soltera. Agregó que, como primera dama, quiere ayudar a las madres solteras de Ecuador.



“Entre los planes que quiero realizar dentro de este puesto como primera dama, uno es brindar mucha ayuda a las madres solteras. Porque sí, es un papel sumamente importante, es sumamente difícil cuando estás sola”, refirió.

El Comercio (Perú) / GDA