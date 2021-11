¿Quién es Emma Coronel? La vida de ‘reality’ de la esposa del ‘Chapo’

Si algo es seguro es que a Emma Coronel Aispuro le gusta ser tendencia. Y este martes lo ha sido de nuevo luego de que un tribunal en Estados Unidos sentenciara a la esposa del excapo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán, a tres años de prisión por su participación en el poderoso cártel de Sinaloa.



La resolución emitida en un tribunal de Washington D.C. se produjo este martes luego de que Coronel, de 32 años, se declarara culpable en junio pasado de conspiración para traficar drogas, blanquear dinero y de participar en tratos financieros con el cártel.



Además de pasar tres años en prisión, Coronel deberá estar bajo libertad supervisada por otros cuatro años más.



La fiscalía había solicitado al juez Rudolph Contreras una pena de cuatro años de prisión y el pago de US $ 1,5 millones.

Coronel, de doble ciudadanía estadounidense y mexicana, fue arrestada el 22 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en las afueras de Washington, por presunta "complicidad" en el negocio de tráfico de drogas de su marido, y desde entonces permanece detenida cerca de la capital estadounidense.



El 10 de junio se declaró culpable de los tres cargos presentados en su contra: conspiración para distribuir drogas ilegales en Estados Unidos, conspiración para lavar dinero de narcóticos, y participación en transacciones financieras con una organización narcotraficante.



Coronel, sobrina de Ignacio Coronel, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, nació el 2 de julio de 1989 en California, pero pasó casi toda su vida en México. Se casó con el 'Chapo', 32 años mayor que ella, en 2007, cuando aún era una adolescente y con él tuvo dos hijas gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina.

'Chapo' Guzmán, considerado el mayor narcotraficante del mundo. Foto: Henry Romero / REUTERS

Entre su boda y su arresto en febrero, Coronel se benefició " de múltiples maneras" y "a sabiendas" de las ganancias del tráfico de su esposo, según documentos judiciales estadounidenses. Los fiscales dijeron que admitió tener conocimiento de la importación a Estados Unidos de al menos 450 kg de cocaína, 90 kg de heroína, 45 kg de metanfetaminas y 90 toneladas de marihuana.



También ayudó a "planificar y coordinar" la espectacular fuga de prisión del jefe narco en México a través de un túnel en 2015, señalaron los investigadores.



Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, actualmente de 64 años, era considerado el narcotraficante más poderoso del mundo hasta su arresto en 2016 y su extradición a Estados Unidos en 2017. Sentenciado a cadena perpetua en julio de 2019 en Nueva York, cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX en Florence, Colorado.

Emma Coronel, esposa de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, a su arribo a la corte que juzgó al líder del Cartel de Sinaloa. Foto: AFP, Kena Betancur

La abogada de Coronel, Mariel Colón, negó que su cliente hubiera cooperado con los fiscales para ver reducida su sentencia ni que fuera a acogerse al programa de testigos protegidos.



"Ella tiene unas niñas en México y es muy bien sabido lo que les pasa a los cooperadores, a las familias de los cooperadores. Entonces ¿por qué exponer, arriesgar la vida de sus niñas, la vida de su familia?", declaró Colón en una entrevista el 18 de noviembre con la cadena Univisión.



Pero expertos en narcotráfico dan por sentado que Coronel cooperó con la justicia estadounidense. "Está muy claro que ella colaboró, lo cual tampoco es de extrañar", dijo a la AFP Michael Lettieri, que lidera el Proyecto de Recursos contra la Violencia en México, afiliado a la Universidad de California en San Diego.

Su entrega

Sin embargo, todo indica que Coronel se entregó en su momento a las autoridades para colaborar y someterse a la justicia

“ ‘Se entregó’, ‘Ella llamó para entregarse’, ‘Se comunicó con un agente con quien ya tenía contacto desde hace tiempo para decirle que quería cooperar’ ”, aseguraron en ese momento agentes federales estadounidenses en una revelación de la revista mexicana Proceso y respaldada por el portal estadounidense Vice.



La esposa del narco más poderoso del mundo, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, se entregó de forma voluntaria a las autoridades de Estados Unidos para ser testigo protegida. Una colaboración que le sirvió para reducir su condena.



Con su lacio y negro cabello largo, sus voluptuosos labios y unos ojos bordados por el rímel corrido que reflejan el agotamiento en el que se ha convertido su vida, se recuerda que Coronel posó para la foto oficial de su detención, libre de las infinitas capas de maquillaje, las pestañas postizas, la ropa ajustada y los tacones que suele usar.



“Emma se da a conocer desde que se casa con el ‘Chapo’ siendo ella una reina de belleza en Durango, en el norte de México. Luego viene el nacimiento de las mellizas de la pareja, Emali Guadalupe y María Joaquina, donde vuelve a sonar porque, incluso, viaja hasta Los Ángeles para tenerlas allí. Pero si hay un momento culmen de su salida a la luz pública, es propiamente durante el juicio del ‘Chapo’ ”, le contó a EL TIEMPO Norma Angélica Solórzano, académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de México, tras conocerse de su arresto.



“Durante el juicio, Emma se exhibió con un perfil de glamur, de lujos, y se la empezó a conocer como una influenciadora”, dice Solórzano. Y es que no es para menos. El ‘Chapo’, que forjó un imperio de 14.000 millones de dólares según Washington, hizo que Coronel pecara en lo mediático llevando a que algunos medios la bautizaran como ‘la Kardashian mexicana’.



Unas veces llevaba al juicio a las pequeñas gemelas, y otras publicaba en sus redes sociales las fotos que la prensa le sacaba al ingresar a la corte, modelando y hasta esquiando o tomando vino. Y cuanto más compartía sus lujos, más la gente se preguntaba de dónde venía todo ese dinero, cuando ni el Gobierno estadounidense ni el mexicano han podido incautar un peso del narco.



Emma Coronel conoció a el 'Chapo' Guzmán cuando tenía 17 años. Foto: Instagram

“Emma se volvió mediática no solamente por su relación con el ‘Chapo’, sino porque intentó crear una marca de ropa del narco y hasta estuvo en un reality de televisión (Crew Cartel)”, afirma en entrevista con este diario Javier Oliva Posada, experto en asuntos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).



Sin embargo, el juicio solo fue la cereza del pastel de unos excesos de años. “El ‘Chapo’ intentó convertirse en una celebridad para ampararse por las luces de Hollywood, un error craso porque no solamente facilitó a los servicios de inteligencia ubicar con exactitud sus lugares de escondite, sino que demostró que esa supuesta protección mediática no existe en el mundo judicial”, comentó por su parte el analista político Jairo Libreros.



Y aunque durante años se señaló a Coronel de participar en los negocios y fugas de su marido, hasta el momento nunca se la había investigado directamente.

Eric S. McGuire, el oficial del FBI que redactó la queja criminal que pesó contra Coronel, señalaba en esta que como parte de esta investigación ha interrogado a más de 100 miembros y asociados del cartel de Sinaloa, incluido un exoperador de alto nivel que aparentemente es Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, y quien era la mano derecha de Guzmán.



El ‘Licenciado’ aseguró que Coronel ayudó a su marido a escaparse del penal del Altiplano en 2015 y a planificar una segunda fuga tras su captura un año después.

De hecho, en la recta final del juicio a Guzmán, un oficial federal describió el contenido de varios mensajes privados interceptados en los que el ‘Chapo’ le pide a su esposa que esconda sus armas antes de un operativo policial. La acusación difundió asimismo una llamada interceptada entre Coronel y el ‘Chapo’, en la que ella le pasa el teléfono a su padre, Inés Coronel Barreras, para que su esposo lo aconsejara sobre un cruce de drogas por la frontera con EE. UU.



Posteriormente, el FBI reveló un tercer intento fallido de Coronel para ayudar al ‘Chapo’ a fugarse, tras su arresto en 2016, señalando que pagó 2 millones de dólares al funcionario mexicano encargado del sistema penitenciario para revertir la transferencia de su esposo al penal de Ciudad Juárez.



“El caso de Emma Coronel no es atípico, pero es poco frecuente. Las familias de los líderes criminales suelen permanecer ocultas, si bien es cierto que cuentan con papeles importantes dentro de las estructuras criminales. Pero Emma pecó por la indiscreción con la que se manejó porque la mostró como lo más próximo a la impunidad, dado que su dinero es producto evidente de la criminalidad”, dice Oliva.

Para Libreros, la detención de Coronel “es un mensaje directo a los capos detenidos”.



“Antes se pensaba que el mayor golpe a los narcos era quitarles su dinero. En esta década, lo que se impone es afectar al núcleo familiar porque están directamente involucrados en la estructura criminal, lo cual amedrenta a los capos y los hace delatar no solo a sus socios en otros carteles, sino a quienes han sido sobornados en el Estado”.

Emma Coronel solía ostentar lujos a través de redes sociales. Foto: Instagram: emmacoronela

La reina del norte

Nacida el 2 de julio de 1989 en California (EE. UU.), Coronel pasó casi toda su vida en México luego de mudarse de pequeña con sus padres a La Angostura, en Sinaloa.

El narcotráfico hizo parte de su ADN. Su padre fue condenado a más de 10 años de prisión por tráfico de marihuana y es considerado el primer operador del ‘Chapo’. Además, su tío, Ignacio ‘Nacho’ Coronel, abatido en 2010, fue un conocido jefe del cartel de Sinaloa, aunque ella ha asegurado que no son familia.



La mujer conoció al ‘Chapo’ cuando tenía 17 años y ostentaba la corona de reina del Festival del café y la guayaba. Él, con 50 años, se embelesó con la jovencita en una fiesta y al cabo de un año de relación se casaron en una boda nada multitudinaria, convirtiéndose en la tercera cónyuge del narco, que por entonces era el más buscado del mundo.



“EE. UU. le había estado siguiendo la pista desde sus días en México, pero la fiscalía mexicana se cuidó de establecer un operativo, de nuevo fallido, con alguno de los familiares del narco. Recordemos que cuando detienen al hijo del ‘Chapo’ (Ovidio Guzmán), en 2019, al poco tiempo lo tuvieron que soltar para no ocasionar, según el Gobierno mexicano, mayores daños”, explica Solórzano al insistir en que “EE. UU. ya reconoció que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es casi imposible poder establecer una cooperación real en la lucha contra el narcotráfico”.



“En México se ha establecido un control intensivo a los agentes de la DEA dentro del territorio, lo que obligó a EE. UU. a cambiar de estrategia. En este caso aprovechó la nacionalidad estadounidense de Emma y las investigaciones del FBI para encontrar el momento preciso para su detención”, agrega Solórzano.



De su vida entre rejas, su abogada, Mariel Colón, dijo que leía novelas románticas para matar el tiempo.



Se destaca que durante todo el juicio, la modelo mostró su apoyo a su esposo. "No conozco a mi marido como la persona que están intentado mostrar, sino que más bien lo admiro como el ser humano al que conocí y con el que me casé", indicó en una de sus declaraciones a medios.



