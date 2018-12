‘Cash’ Luna, el pastor evangélico investigado por narcotráfico

La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, anunció que se iniciará una investigación de oficio contra el pastor evangélico ‘Cash’ Luna por posibles vínculos con el narcotráfico.



La portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera, confirmó que la fiscal general dio este lunes la orden de iniciar estas pesquisas después de que este fin de semana un reportaje de Univisión, titulado ‘Los magnates de Dios’, revelara algunos testimonios que lo vincularían. “La señora fiscal indicó que sí, que va a instruir que se inicie una investigación de oficio”, acotó.

Cash Luna -que cada fin de semana acoge a unos 12.000 feligreses en un inmenso templo ubicado en la capital guatemalteca, el más grande en su género en América Latina y que lleva por nombre ‘Casa de Dios’- supuestamente recibió dinero de Marllory Chacón, condenada en 2015 a 12 años en Estados Unidos por narcotráfico.



Esta mujer, conocida como ‘La Reina del Sur’, entregó importantes cantidades de dinero al pastor para la construcción de su templo, que costó unos 45 millones de dólares, según contó el piloto colombiano Jorge Mauricio Herrera, quien asegura que además de transportar cocaína para un poderoso cartel de su país, trabajó como infiltrado de la DEA.

Según Herrera, el pastor Luna estuvo presente en la primera reunión que él tuvo con Chacón a mediados de 2010 en Guatemala y ahí ambos hablaban de entregar dinero para empezar a construir el templo, que en 2013 fue inaugurado por el expresidente del país Otto Pérez Molina, ahora en prisión preventiva por varios casos de corrupción.

“El tipo (Luna), créame que era la mano derecha de Marllory (...) Él era el consejero de Marllory. Es un hombre, para mí, manipulador", explicó Herrera en este reportaje, aunque aclaró que no estaba inmiscuido en los negocios del narcotráfico, pero sí estaba al corriente de ellos y sabía de donde venía el dinero.

'Cash' Luna es licenciado en Administración de Sistemas de Información, con un doctorado en Ministerios Pastorales por la California Christian University de Estados Unidos. Foto: Facebook 'Cash' Luna

El piloto colombiano dice estar inconforme con los resultados de la investigación, pues se cuestiona por qué el pastor no fue interrogado, y otro testimonio mencionado en el reportaje, cuya persona no fue identificada, aseguró haber entregado dinero de Marllory a Luna.



El verdadero nombre de ‘Cash’ Luna es Carlos, pero este carismático pastor, de 56 años y padre de tres hijos, ha contado en numerosas ocasiones que cuando era pequeño no era capaz de pronunciar su nombre y en su lugar decía ‘Cash’, como se hace llamar ahora.



Según la página web de la iglesia Casa de Dios, 'Cash' Luna es licenciado en Administración de Sistemas de Información, con un doctorado en Ministerios Pastorales por la California Christian University de Estados Unidos.

El pastor rechaza las acusaciones

Luna, por su parte, rechazó "categóricamente" estos señalamientos y aseguró que todo se debe a un ataque a los valores y principios.



"Como cristiano que predica la palabra de Dios debo ser tolerante y respetuoso de las diferentes creencias, pero es evidente la connotación y motivación de este reportaje, que pretende atacar nuestros valores y principios a niveles nunca antes vistos", expuso el pastor en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Luna dice ser "respetuoso" de la ley y de haber cumplido con "las normativas y obligaciones", el pastor exhorta "al sector que busca dividirnos" imitar a toda la comunidad cristiana, católicos y evangélicos, que en Guatemala vive "con amor, armonía y respeto". "Siguiendo la enseñanza de nuestro señor Jesucristo, bendigo al que me maldice y oro por el que me persigue, recordándoles que el noveno mandamiento dice: No difamarás a tu prójimo", concluye el texto.



