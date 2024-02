¿Quién era Sebastián Piñera, el expresidente que sorteó con ‘mil’ crisis en Chile?

Fue el presidente de Chile cuando el mundo se maravilló ante el rescate de los 33 mineros que sobrevivieron, más de dos meses, atrapados en una mina en San José de Atacama, en 2010. Ese mismo año en el que enfrentó un terremoto que dejó más de 500 muertos y, casi una década después, tendría que enfrentar el estallido social y la pandemia. Cuatro momentos que muestran el talante del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018 - 2022) y el protagonismo que ha tenido en la historia reciente de su país.

Su muerte, confirmada oficialmente, cuando la noticia ya era portada de decenas de medios internacionales desató el dolor y el luto, tras el accidente de su helicóptero privado en el Lago Ranco, una zona ubicada en el sur de Chile.

Sebastián Piñera, expresidente de Chile. Foto: Presidencia de Chile

“En el helicóptero habían cuatro tripulantes, tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla, y están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante que era el expresidente Sebastián Piñera”, aseguró la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, quien fue la primera voz del gobierno de Gabriel Boric que confirmó la noticia. Minutos después llegaría el pésame del mandatario chileno, quien destacó el legado político de su antecesor. “Contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país”. El Gobierno también decretó tres días de luto nacional y un funeral de Estado para el expresidente.



La muerte del exmandatario, que se encontraba en una de sus casas de verano en bahía Coique, se dio tras el accidente de su helicóptero Robinson R66, en el que viajaban también su hermana Magdalena Piñera Echenique, el empresario Miguel Ignacio Guerrero y su hijo Bautista Guerrero. La Armada chilena logró llegar hasta el lugar, ubicado a 780 kilómetros al sur de Santiago, y recuperar el cuerpo del expresidente, cuya muerte paralizó no solo a su país, sino también a varios de Europa y América Latina, cuyos líderes expresaron sus condolencias.



“Sorprendido y entristecido por el fallecimiento de Sebastián Piñera, expresidente de Chile. Trabajamos para fortalecer la relación entre nuestros países y siempre tuvimos un buen diálogo, cuando ambos éramos presidentes y también cuando no lo fuimos”, aseguró el presidente de Brasil, Luis Inazio Lula Da Silva en la red social X, en la que también expresaron sus pésames los mandatarios de Argentina, Uruguay, Venezuela, Perú, entre otros de la región.



Desde el gobierno nacional también expresaron su pesar por el trágico fallecimiento del expresidente chileno y se desatacó su rol protagónico en la búsqueda de paz en nuestro país. “Sea esta la ocasión para destacar la relación cercana que tuvo con Colombia durante sus dos mandatos (2010–2014 y 2018–2022), así como los aportes que desde su administración se concretaron para el logro de la paz en Colombia”, aseguró la Cancillería desde su cuenta en X.

Expresidente Sebastián Piñera. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

El Presidente de las mil crisis

Nacido en Santiago el 1 de diciembre de 1949, en el seno de una familia acomodada y cercana al dictador Augusto Pinochet (1973-1990), Piñera votó NO en el histórico Plebiscito de 1988, en el que se consultó a los chilenos si querían que siguiera en el poder el régimen militar. Más de veinte años después se convertiría en el primer conservador en llegar al poder tras el retorno a la democracia.



“Sebastián Piñera representa uno de los liderazgos más importantes para la derecha en Chile. Con él lograron volver al poder, después de más de 50 años sin poder hacerlo. Por lo tanto, fue un actor importante en ese sector político”, señala a EL TIEMPO el Director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile, Marco Moreno.



Una posición que comparte el director del Observatorio de Director del Observatorio de Asuntos Internacionales U. Finis Terrae, Alberto Rojas, quien destacó el carácter conciliador del exmandatario. “Él buscó impulsar y motivar a los partidos de derecha a acercarse a un perfil democrático y en donde compitieran en igualdad de condiciones con el resto del espectro político”. Rojas destaca que durante sus dos mandatos, no consecutivos, Piñera tuvo que enfrentar distintos hitos en los que demostró su capacidad de liderazgo y se estableció como un referente internacional.

“El terremoto del 27 de febrero de 2010 y dentro de su gestión destaca el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José. Ya en su segundo mandato ciertamente es un periodo complejo en donde vemos su gestión frente a la pandemia, la velocidad y la oportunidad con la cual obtuvo respiradores y todo tipo de insumos médicos para que Chile pudiera enfrentar de mejor manera esa tremenda prueba que fue la pandemia”, afirmó el analista político.



Sin embargo, su relación con el mundo de los negocios siempre generó ruido en la oposición que cuestionaba los vínculos de sus empresas con sectores de toma de decisiones, mientras Piñera se consolidaba como uno de los empresarios más ricos del continente, con una fortuna estimada en 2.900 millones de dólares, según Forbes.



“Siempre he admirado a Sebastián Piñera. Lo encuentro una persona muy inteligente, que usó todos sus talentos, un gran líder. Lo apoyé siempre en su primer y segundo gobierno. Encontré que era muy difícil gobernar en esas circunstancias del estallido social”, señaló a EL TIEMPO Soledad Lama, quien fue la primera personas que se acercó a dejar flores en la puerta de su vivienda en Santiago, a donde fue llegando una multitud para hacer rosarios y rendir un homenaje a quien fuera dos veces presidente de Chile.



Un luto que cruzó generaciones, como lo describió Emmanuel Sternal, un joven de 18 años, que, visiblemente conmovido, le contó a este diario el momento en el que conoció al exmandatario, cuando era un niño, y logró sacarse una foto con él. “Los escoltas no me querían dejar pasar pero él se acercó y dijo, sí, está bien, dale, ven. Y, para mí, es un recuerdo increíble el haberme sacado una foto con alguien tan importante, que yo veía en la tele y ver que era una persona tan buena, tan cercana, me faltan palabras, de verdad”. Sentimiento que embarga a miles de chilenos que reconocen en Sebastián Piñera al timonel de un barco que logró atravesar las mayores tempestades de su historia reciente.



ANDREA AGUILAR CÓRDOBA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

SANTIAGO