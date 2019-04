El exmilitar nazi que creó una colonia de pedofilia y tortura en Chile

Pedofilia, torturas, tráfico de armas y esclavitud hacen parte del prontuario de un hombre que murió hace nueve años (24 de abril del 2010), sin el más mínimo atisbo de culpa y con una sonrisa en el rostro.



Se trata de Paul Schäfer, más conocido como el 'tío Paul', un alias que hoy en día estremece a quienes no han recibido una compensación por parte del Gobierno de Chile, a pesar de los cargos que se le imputaron.



Mucho menos han encontrado respuestas a por qué la justicia fue tan laxa con un hombre que partió sus vidas en dos y los convirtió en esclavos sexuales desde niños.

Su historia

El 'tío Paul' llegó desde Troisdorf (Alemania) a Chile en el año de 1961. Allí sometió, por más de tres décadas y en un predio a 350 kilómetros de Santiago, a todo tipo de vejámenes a un número impreciso de niños y mujeres.



Siendo joven, Schäfer fue militante de las Juventudes Hitlerianas y enfermero en los batallones alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota del nazismo, formó una sociedad benefactora, la que abandonó tras acusaciones de abusos sexuales a menores.



Fue entonces cuando decidió viajar al país suramericano y fundar Colonia Dignidad, una comunidad que lideró de forma despótica.

Aunque investigaciones realizadas por organizaciones como Amnistía Internacional y el Informe Rettig expusieron que el lugar que fundó Schäfer fue también utilizado por la DNA (policía secreta de Chile) como centro de detención y tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet, las autoridades se han hecho los de la vista gorda.



Al final de la dictadura, 26 niños se animaron a denunciar lo sucedido en Colonia Dignidad en los 90's, aunque Schäfer logró huir de la justicia. Desapareció el 20 de mayo de 1997 y no estuvo imputado por delito alguno hasta el año 2004, para luego ser capturado en Argentina en 2005.

Su detención se logró gracias a la colaboración de las autoridades con un grupo periodístico del programa Contacto, del Canal 13 (Chile), que se infiltró en un sector rural y lo localizó en una parcela de la localidad de Las Acacias (Argentina), cerca de Buenos Aires, protegido por guardaespaldas.



Tras dos días de negociaciones entre las autoridades chilenas y argentinas para evitar un proceso de extradición, Schäfer fue devuelto a Chile diplomáticamente para ser enjuiciado.

Su muerte

Falleció en la madrugada del 24 de abril de 2010, debido a una insuficiencia cardíaca en el hospital de la expenitenciaría de Santiago de Chile. Testigos aseguran que asistía a las audiencias siempre con una sonrisa en su rostro, pues nunca se arrepintió de sus actos.

¿Qué sucedió en Colonia Dignidad?

En 2005, el asentamiento, a sugerencia del traficante de armas Gerhard Mertins, adoptó el nombre de Villa Baviera. Ese mismo año el gobierno de Ricardo Lagos nombró como delegado en el lugar al ingeniero Herman Schwember Fernández.



Varios de los excolonos retornaron a Alemania. Los que quedaron, cerca de 200 personas, comenzaron un proceso de revisión colectiva de su pasado. Fueron asesorados por un grupo de psicólogos y psiquiatras, recomendados al gobierno por el Consulado de Alemania en Chile. Uno de ellos, Niels Biedermann, explicó en una entrevista de prensa la situación encontrada:



Para muchos sociólogos que han venido de distintas partes del mundo, Colonia Dignidad es como un laboratorio para observar un caso extremo de secta ¿Qué particularidad tiene respecto de otras sectas?



La particularidad de Colonia Dignidad es que no existió la proyección de perpetuar la comunidad más allá de la vida de su líder. Fue prohibida la constitución de parejas y la concepción de hijos. En otras sectas se van constituyendo familias que preservan el estilo de vida. Aquí no. Colonia Dignidad fue absolutamente pensada para Paul Schäfer: comienza y termina en él.



Mientras estuvo Schäfer, ¿no nacieron niños dentro de esa comunidad?



Había muy pocos matrimonios que vivían juntos, eran sólo algunos que llegaron al comienzo y que entregaban a sus hijos a la comunidad desde que nacían. Después el matrimonio quedó prohibido. Los niños que fueron incorporados a la Colonia provenían de adopciones externas, muchas veces forzadas y de dudosa legalidad, como lo han demostrado las investigaciones judiciales. (...)



¿Solo Schäfer ejerció la pedofilia?



Solo él, nadie más.



¿Y los otros no sabían?



Dicen que no...



