¿Quién era el fiscal ecuatoriano César Suárez, que fue asesinado en Guayaquil?

El asesinato del fiscal César Suárez, que estaba inmerso en la investigación de la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), hizo trizas este miércoles la sensación de tensa calma con la que los ecuatorianos trataban de recuperar la normalidad tras la oleada de violencia, atentados, secuestros y motines de la pasada semana.



Fueron cerca de una veintena de disparos los que impactaron, según testigos, en el automóvil en el que circulaba a primera hora de la tarde de este miércoles Suárez, un conocido fiscal por haber asumido casos de corrupción en hospitales durante la pandemia de la covid-19 y ahora también el episodio más violentos de la serie de acciones acontecidas el 9 de enero en varias zonas del país.

El asesinato del fiscal se produjo en medio del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa al plantear un "conflicto armado interno" a 22 bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, a las que pasó a denominar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales que deben ser neutralizados por las fuerzas del orden.



Noboa declaró la "guerra" al crimen organizado tras la oleada de atentados y acciones violentas sucedidas durante la pasada semana y atribuidas a estas bandas, que incluyeron secuestro de policías, artefactos explosivos, motines en cárceles con unos 200 rehenes ya liberados y la mencionada toma del canal de televisión.



Los hechos se suscitaron en un momento en Noboa se disponía a poner en marcha un plan de "mano dura" para recuperar el control de las cárceles, muchas de ellas dominadas por bandas del crimen organizado donde, desde 2020, han sido asesinados más de 450 presos en una serie de masacres carcelarias entre grupos rivales.



Esa violencia también se ha trasladado a las calles, donde en los últimos años Ecuador ha escalado hasta situarse como uno de los países más violentos del mundo, con alrededor de 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.

Inspeccionan el coche en el que se encontraba el fiscal César Suárez en el momento en que fue asesinado. Foto: AFP

El asesinato de Suárez tomó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Miami (Estados Unidos), a donde acudió a conocer a su tercer hijo, nacido horas antes. Gobierno y Fiscalía manifiestan firmeza.



Por eso, fueron los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y de Interior y Gobierno, Mónica Palencia, quienes manifestaron en nombre del Gobierno el pesar por el mortal atentado contra Suárez y ratificaron su compromiso de apoyar a la administración de justicia en el marco de la "guerra interna" que lleva adelante contra el crimen organizado transnacional.

Los casos que llevaba el fiscal asesinado

El fiscal asesinado, según el diario local El Universo, hacía parte desde 2023 de la recién creada Unidad Nacional Especializada de Investigación contra Delincuencia Organizada Transnacional.



Este fiscal, oriundo de Paján (en Manabí), trabajó por casi cuatro años en Manta, como parte de la Unidad de Muertes Violentas. También estuvo en Quito, en donde adelantaba investigaciones sobre funcionarios ligados a casos de corrupción en Ecuador.



Suárez se había hecho conocido en la portuaria ciudad de Guayaquil por sus investigaciones anticorrupción, sobre todo aquellas referentes a presuntas irregularidades en hospitales durante la pandemia.



Entre los casos más sonados investigaba presuntas compras y contratos irregulares por cantidades millonarias para hospitales públicos bajo sospechas de haber sido firmados con sobreprecio y de haber causado un perjuicio económico al Estado.

El ataque ocurrió en las calles de Guayaquil. Foto: Imagen tomada de redes sociales @SACPolitical

Suárez también estuvo detrás de investigaciones sobre la penetración de las mafias en organismos judiciales.



Sus investigaciones incluyeron personajes como el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram, investigados en un caso sobre presunto tráfico de bienes patrimoniales. También tocaron a personajes como Daniel Salcedo, empresario detenido en Panamá e involucrado en el caso de corrupción 'Metástasis' por sus aparentes vínculos con el presunto narcotraficante y lavador de dinero Leandro Norero.



A Suárez también le llegó el caso más mediático de la ola de violencia acontecida en diferentes ciudades de Ecuador el 9 de enero y asumió el expediente de la toma del canal TC Televisión con el interrogatorio a los trece detenidos por ese asalto, entre ellos dos menores de edad.



Aún no es claro quién está detrás de ese hecho, en el que encapuchados amenazaron a los periodistas y otros trabajadores con pistolas, fusiles y granadas. Según el diario ecuatoriano El Universo, en el interrogatorio a los 13 detenidos, Suárez había obtenido información sobre cuál era el plan en el ataque, pero se investigaba quién había dado la orden de tomarse el canal de televisión.



Un día antes de su asesinato, el fiscal había reclamado la falta de protección y resguardo, consciente de que podía estar en la mira de la banda criminal detrás de la toma de canal que, según la Policía, puede tratarse de 'Los Tiguerones', una de las 22 que el Gobierno de presidente Daniel Noboa a las que les ha declarado la "guerra interna".

Detenidos tras toma al canal de televisión de Guayaquil. Foto: EFE/ Policía Ecuador

José Serrano, exministro del Interior durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), señaló en redes sociales que Suárez había solicitado información sobre el entorno de José Adolfo Macías Villamar 'Fito', el líder de 'Los Choneros' fugado en circunstancias aún no esclarecidas de la Cárcel Regional de Guayaquil.



Acto seguido, la Fiscalía anunció que abriría una investigación a Serrano por presunta revelación de información reservada, a lo que este insistió con que respondió que "urge investigación para determinar quién filtró información requerida por fiscal Suárez a los delincuentes que lo mandaron a matar".

Lo que se sabe sobre su asesinato

La Fiscalía reconoció que en el momento del atentado Suárez no tenía escolta porque la audiencia que tendría sería telemática, aunque sí contaba normalmente con resguardo.



La ausencia de escoltas para Suárez fue confirmada a Efe por un familiar del asesinado en las puertas de la morgue de Guayaquil, a donde fue trasladado el cuerpo tras permanecer cerca de una hora postrado y rodeado de sangre dentro del vehículo.



"Lo han vendido", llegó a aseverar la pariente de Suárez, que no quiso revelar su nombre por temor a represalias, si bien señaló que lo hicieron salir de casa con una llamada aparentemente inesperada para que se dirigiera a un lugar que no quiso revelar.



En ese traslado, el fiscal fue perseguido por otro automóvil desde donde le dispararon a corta distancia y que luego aparentemente apareció incinerado en otra parte de la ciudad.



La camioneta de Suárez tenía varios impactos de bala en la ventana del conductor, según fotografías y videos. Unidades especializadas de la policía "se encuentran realizando las indagaciones pertinentes para encontrar a los responsables" en el principal puerto del país, centro de operaciones del narcotráfico.

Este martes, la Policía ecuatoriana ya detuvo a dos personas presuntamente relacionadas con el asesinato del fiscal.

Suarez engrosa grupo de políticos y fiscales asesinados

A Suárez lo mataron de la misma manera que a numerosas autoridades ecuatorianas que se enfrentan al crimen organizado y que han perecido en los últimos meses y años acribillados por presuntos sicarios en una sanguinaria escalada de homicidios que tuvo su punto de mayor conmoción en el mortal atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado año.



Villavicencio fue acribillado a tiros a la salida de un mitin electoral en Quito por parte de un grupo de sicarios colombianos que semanas después fueron presuntamente asesinados en prisión, por lo que hasta ahora no se ha esclarecido aún quién fue el autor intelectual del crimen.



Solo unas pocas semanas atrás también había sido asesinado de la misma forma Agustín Intriago, el alcalde de Manta, uno de los alcaldes más populares del país. Y casi corre la misma suerte Luis Chonillo, alcalde de Durán que sobrevivió a un atentado en el que murieron dos policías cuando se dirigía a su primer consejo municipal en esta urbe del área metropolitana de Guayaquil que se ha vuelto uno de los epicentros de la violencia en Ecuador.



También han sido asesinados en estos últimos meses concejales, funcionarios municipales y líderes vecinales.

El candidato presidencial salía de un mitin electoral en un colegio de Quito. Foto: Twitter de @EmergenciasEc

En el sector judicial, al menos otros dos fiscales fueron asesinados el año pasado en Guayaquil y en su área metropolitana, como ocurrió con los magistrados Édgar Escobar y Leonardo Palacios, mientras que el juez Nelson Yánez, en la amazónica Lagro Agrio, corrió la misma suerte.



Asimismo, Santiago Loza, director de la cárcel de El Inca, de Quito, fue acribillado en diciembre de 2022 en la capital ecuatoriana y las directoras de las cárceles de mujeres de Esmeraldas y Guayaquil también sufrieron en marzo de 2023 atentados similares donde lograron salir con vida.



Las amenazas a los funcionarios del aparato de Justicia de Ecuador han alcanzado incluso a la fiscal general, Diana Salazar, que en junio del año pasado denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su familia desde números telefónicos desconocidos y aparentemente procedentes del extranjero.

