Luis Camacho, el opositor que tiene a Evo Morales contra las cuerdas

¿Quién es Luis Fernando Camacho?

Luis Fernando Camacho Vaca nació en Santa Cruz en 1979. Tiene 40 años. Es abogado y docente universitario. Además, es un empresario "que tiene una activa y constante participación cívica e institucional desde su temprana juventud", según detalla la web del Comité Cívico de Santa Cruz.



Estudió Derecho en la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA). Obtuvo una Maestría en Derecho Empresarial y un Diplomado en Contratos Comerciales Internacionales en esta misma universidad, así como una Maestría de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Barcelona (España).



La página oficial del Comité también indica que Luis Fernando Camacho y su familia forman parte del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.



Camacho fue elegido en febrero como presidente del Comité de Santa Cruz para la gestión 2019-2021. Según Infobae, su padre, José Luis Camacho, también fue presidente del Comité cuando tenía 35 años.

¿Qué es el Comité de Santa Cruz?

Es una organización cívica que actualmente agrupa a más de 200 instituciones, organizadas en 24 grupos. Fue creado el 30 de octubre de 195, su primer estatuto indica que fue constituido con la finalidad de “velar el engrandecimiento moral y material del departamento y del país en general”.



Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, dijo que las investigaciones mostraron "claramente la manipulación informática que refleja el completo fraude que pueda haber” en las elecciones presidenciales que se celebraron en Bolivia, en las que Evo Morales resultó reelegido.

Camacho se encuentra detenido en el aeropuerto de La Paz

El líder opositor boliviano denunció la madrugada de este martes que grupos oficialistas le impiden salir del aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, pero que no cesará en su intención de forzar al presidente Evo Morales a renunciar.



Camacho llegó procedente de su natal Santa Cruz, 900 km al este de La Paz, la noche del lunes pero en la terminal aérea se vio imposibilitado de salir. La víspera dijo que le entregaría una carta a Morales que contenía su dimisión al cargo de presidente.



"El ministro (de Interior, Carlos) Romero instruyó que cierren todo El Alto, acaban de iniciar el cierre! (para que) no podamos salir", escribió Camacho en una publicación en Facebook, y lanzó un desafío: "Que venga en persona el ministro y me saque él si tiene valor". "Me están llamando para decirme que me vuelva, como voy a volver si no está firmada la renuncia? Nega (negativo)... llego por que llego!!! vamos que se puede!! Dios está con nosotros!".

Luis Almagro, el secretario general de la OEA, entidad que realiza desde la semana pasada una auditoría de las elecciones generales, exigió en Twitter a las autoridades de Bolivia que "se asegure libertad de movimiento y circulación de @LuisFerCamachoV".

Solicitamos a las autoridades de #Bolivia que se asegure libertad de movimiento y circulación de @LuisFerCamachoV — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 5, 2019



En uno de los videos que publicó Camacho en Facebook se le ve increpar a un funcionario aeroportuario, a quien acusa de haber revelado su llegada al lugar y de motivar a oficialistas a cercar la terminal aérea. Bolivia ingresó en su tercera semana de conflictos, con huelgas y bloqueos de calles en varias ciudades, en rechazo a un cuarto mandato de Morales, en el poder desde 2006, para el periodo 2020-2025.



