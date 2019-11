Luis F. Camacho, el opositor al que Evo Morales culpa del 'golpe'

Luis Fernando Camacho ha sido mencionado por Evo Morales en varios de sus pronunciamientos como culpable, junto a Carlos Mesa -segundo en los comicios del 20 de octubre, según el conteo oficial del Tribunal Supremo Electoral- de lo que Morales denomina el 'golpe de Estado' que resultó en su renuncia.



No obstante, Camacho niega que tras la renuncia de Evo se haya producido un golpe de Estado y pidió este lunes que se lleve a cabo una transición pacífica. "Nuestra posición fue bajo la resistencia pacífica en las calles, pidiendo en función de los tiempos primero nuevas elecciones y finalmente una renuncia en función de la palabra que empeñó el presidente Morales respecto a que si había muertos en su Gobierno renunciaría", señaló el opositor.



El líder cívico ya había pedido no solo la renuncia del presidente, sino también de los parlamentarios y máximas autoridades judiciales para dar paso a un Gobierno transitorio conformado por "notables" que llamen a nuevas elecciones. "No tumbamos Gobiernos, liberamos un pueblo en fe", indicó en un video que publicó en su cuenta de Twitter.

Pero, ¿quién es Luis Fernando Camacho?

Luis Fernando Camacho Vaca, de 40 años, es abogado con Maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona (España). En febrero de este año, fue elegido como presidente del Comité Pro-Santa Cruz, una organización cívica conformada por agrupaciones de empresarios de derecha y de asociaciones 'a favor de derechos sociales de esta ciudad', la más rica y poblada de Bolivia, y bastión opositor.



Aunque nadie sabe a ciencia cierta si hay un grupo político que lo apoye, Camacho formó su liderazgo en el comité cívico juvenil de Santa Cruz, una organización de derecha radical, y en las ‘fraternidades’, comparsas carnavaleras elitistas.

Según el portal Primera Línea, forma parte de Los Caballeros del Oriente, una de las dos grandes logias influyentes en Santa Cruz. Además, el opositor es reconocido por justificar sus acciones siempre basado en Dios y la biblia.

Luis Fernando Camacho, líder opositor boliviano. Foto: Efe

De familia oriunda de Cochabamba, región central caracterizada por gente combativa, el líder es además socio de una empresa familiar inmobiliaria y otra avícola. Las medidas de Camacho son acatadas masivamente en Santa Cruz, pero solo parcialmente en otras regiones como Cochabamba (centro), Tarija (sur) o Potosí.



El ultimátum de 48 horas que anunció el sábado 2 de noviembre para la dimisión de Morales lo ha lanzado, al menos de momento, como la voz más influyente y mediática de la oposición, opacando a Mesa.



Desde el pasado 25 de octubre, el líder santacruceño denunció “la manipulación informática que refleja el completo fraude que pudo haber” en las pasadas presidenciales, basado un análisis de las actas de votación realizado por el Colegio de Ingenieros y Tecnología de Santa Cruz, encargado por el Comité Cívico que preside.

El líder cívico cruceño celebró junto a ciudadanos bolivianos la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, este domingo en La Paz. Foto: Martin Alipaz. Efe

Camacho llegó a La Paz la semana pasada con la pretensión de entregar a Evo Morales en persona una carta para que renunciara. Esta acción, aunque fue frustrada por manifestantes a favor de Morales, se consolidó como el desafío más simbólico de la oposición para conseguir la renuncia del presidente izquierdista, a quien acusaban de cometer un “fraude” en las elecciones del 20 de octubre.



Tras casi 14 años en el poder, Evo Morales renunció este domingo e instó a los opositores Carlos Mesa, su contrincante en las presidenciales, y al líder cívico a que "asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica de nuestro pueblo".

El hasta ahora presidente había aceptado nuevas elecciones después de que un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) así lo propusiera tras detectar "graves irregularidades" en los comicios del 20 de octubre, en los que fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo entre denuncias de fraude.



El domingo, los líderes opositores y cívicos, los propios mandos de la Policía y de los militares le instaron a renunciar en medio de una creciente tensión en el país.



