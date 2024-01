Dos hombres fueron quemados vivos tras intentar robar y matar a mujer embarazada

Hace algunas horas, por medio de redes sociales, se conocieron imágenes y videos en las que se expone el caso de dos hombres que fueron atrapados, amarrados, golpeados y quemados vivos por, presuntamente, haber intentado robar y matar a una mujer embarazada.



Así lo dio a conocer la cuenta de X (anteriormente denominada Twitter) @domasladrones, "2 delincuentes venezolanos son quemados vivos, después de intentar robar y querer matar a una embarazada", afirmó la cuenta.

Los hombres son capturados por la propia ciudadanía. Foto: X: @domasladrones

En el tuit se puede evidenciar cómo las personas tienen acorralado a uno de los hombres, quien se encuentra con cara de preocupación al observar a una de las personas con un palo y un arma. En otra imagen se logra ver al otro presunto responsable.

Finalmente, se puede apreciar un video en el que se exponen a las personas rociándoles gasolina a los sujetos para posteriormente ser quemados vivos. Aparentemente, el caso se habría dado en Ecuador, según el medio La Vanguardia.



Hasta el momento, la publicación ha tenido miles de reacciones y opiniones por parte de los internautas, dado que hay quienes están de acuerdo con este tipo de acciones.

"La única garantía de que no van a volver a robar", "Mientras los jueces y la policía no sean eficientes con la delincuencia, que esto se repita las veces que sean necesarias", son las palabras que se pueden ver en el tuit de quienes justifican la justicia con mano propia.



Sin embargo, también hay quienes no están de acuerdo con este tipo de hechos.



"No me importa la nacionalidad de esta gente, me parece horrible que les hagan esto", "Pero qué horror, ya no estamos en la época de las cavernas, hacer justicia por propia mano los convierte en lo mismo que ellos. Se lo merecían tal vez, pero ninguno de ahí presente tiene el derecho de impartir justicia", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

