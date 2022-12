La crisis política que arrastra Perú durante estos últimos años se agravó por cuenta del intento de golpe de Estado del mandatario Pedro Castillo, quien sobre el mediodía de este miércoles ordenó la disolución del Congreso.



(Lea aquí: Crisis en Perú, en vivo: los cargos por los que está detenido Pedro Castillo)



Sin embargo, los principales ministros de Gabinete, sus embajadores en el exterior, su partido político (Perú Libre), la oposición, los militares y los órganos judiciales peruanos rechazaron abiertamente el pedido que hizo Castillo, aislando políticamente al mandatario y dejándolo sin apoyos, y denunciaron el intento de golpe.



(Vea también: Video: así fue la detención de Pedro Castillo tras ser destituido)

De hecho, sus jefes de cartera (entre ellos el Canciller y el de Economía) renunciaron tras conocer el pedido que hizo Castillo.



“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución”, dijo Castillo en un mensaje a la nación desde el palacio de gobierno, transmitido por televisión.



Pero horas después del anuncio del Ejecutivo, que tomó por sorpresa al país y a la comunidad internacional, el Congreso decidió avanzar en la moción de censura (algo que ya estaba programado para este miércoles mismo) y, tras una votación de 101 votos a favor –de 130 legisladores–, Castillo quedó por fuera del cargo por “incapacidad moral”.



El Legislativo procedió a jurar como nueva presidente del país a Dina Boluarte, una abogada que hasta se había desempeñado como vicepresidenta. Con esta decisión, ella se convierte en el 6.º jefe de Estado en Perú en menos de 7 años.



Boluarte, además, fue una de las primeras figuras políticas en denunciar “el intento de golpe de Estado”. En su primer discurso a la nación, Boluarte hizo un llamado a la “unidad nacional”.



(Lea también: Pedro Castillo: así reaccionan los líderes mundiales a su detención)

Facebook Twitter Linkedin

La destitución de Castillo fue aprobada por 101 votos de un total de 130. Foto: AFP

“Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico”, dijo a la radio RPP el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, tras hacer un pronunciamiento sobre la medida que tomó Pedro Castillo.



Centenares de manifestantes a favor y en contra del presidente se concentraron este miércoles frente al Parlamento desde antes del anuncio, a la espera del debate sobre su destitución. Sin embargo, una vez producido el cese en el cargo solo hubo declaraciones de rechazo a Castillo frente al Congreso.

Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia FACEBOOK

TWITTER

“Ya estamos cansados de este gobierno corrupto, de este gobierno que estaba robando desde el primer día. Ahora toca (sacar a) Dina Boluarte”, dijo a la AFP Johana Salazar, una trabajadora de 51 años.



Tras su anuncio de disolución del Congreso, Castillo abandonó el Palacio Presidencial y se dirigió a la Prefectura de Lima tras ser detenido. Imágenes difundidas por la administración de justicia peruana lo mostraron sentado en un sillón rodeado de fiscales y policías. La Fiscalía del país confirmó anoche la detención de Castillo tras ser señalado e investigado por el ente por el delito de rebelión.

Facebook Twitter Linkedin

Dina Boluarte, de 60 años, fue vicepresidenta de Pedro Castillo. Foto: EFE

Luego del anuncio de disolución del Congreso, varios ministros y funcionarios de organismos internacionales anunciaron su renuncia al cargo en las redes sociales y en declaraciones a la prensa.



En Colombia, la Cancillería en un comunicado expresó su preocupación por la crisis política en el país vecino e hizo un llamado al diálogo de todos los actores políticos. Por su parte, el gobierno del presidente Joe Biden, en Estados Unidos, rechazó cualquier intento de alterar el orden institucional en dicho país.



Lo que ocurre en Perú es el colofón de una crisis institucional que carga el país desde por lo menos la última década. Desde 2011, Perú ha tenido al menos ocho presidentes (contando a Boluarte), y por lo menos siete de ellos tienen líos con la justicia.



El país inca ha estado sumido en una crisis de gobernabilidad enmarcada en un contexto de inestabilidad social luego de la pandemia y no encontró en Castillo una salida para sortear los principales desafíos económicos del país. Desde las últimas elecciones en las que resultó elegido entre nueve candidatos, este maestro rural tuvo un Gobierno marcado por su baja popularidad que llegó al 76 por ciento y tuvo una crisis ministerial que lo llevaron a hacer cerca de 40 cambios en su gabinete.

Ya estamos cansados de este gobierno corrupto, de este gobierno que estaba robando desde el primer día. Ahora toca (sacar a) Dina Boluarte FACEBOOK

TWITTER

El Congreso ya había intentado destituirlo en dos ocasiones por las seis investigaciones de la justicia que pesan en su contra, algo que tuvo que sortear durante todo su Gobierno. De hecho, para la moción de este miércoles se especulaba que no tenía los votos suficientes, pero el intento de autogolpe con el que buscó salvarse lo dejó completamente en solitario.



La inestabilidad marcó este año y medio de mandato de Castillo y nunca logró encontrar una conversación fluida con el Congreso. De hecho, el mismo presidente había citado días atrás a un grupo de la OEA para denunciar un golpe de Estado, pero Castillo terminó propiciándolo.



Ahora, Boluarte tiene el enorme reto de llevar a Perú por la senda de la estabilidad política y económica del país. Analistas citados por el diario peruano El Comercio reconocen que la nueva presidenta no tiene el capital político suficiente para gobernar, por lo cual deberá hacer alianzas con la oposición para no correr la misma suerte de ser destituida.

Facebook Twitter Linkedin

Protestas en Perú tras la destitución de Castillo. Foto: EFE

En diálogo con ese medio, la politóloga Kathy Zegarra recordó que “los presidentes que no tuvieron el respaldo de una bancada oficialista en el Congreso no completaron su mandato”. Añadió, en ese sentido, que si bien Boluarte llegó al Palacio de Gobierno bajo el símbolo de Perú Libre, no tiene su apoyo y “tendría grandes dificultades para continuar en el poder hasta el 2026”.



Por eso, la nueva mandataria tiene dos caminos: o citar a elecciones (algo a lo que no está obligada) o continuar con su mandato hasta 2026. Por ahora, todo parece indicar que apostará por llamar a una unidad nacional y continuar en el cargo.



Lo cierto es que el anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.



Procesos similares en el Congreso forzaron la caída de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020.



CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA

SUBEDITOR INTERNACIONAL

EL TIEMPO