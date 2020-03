El escabroso camino electoral que enfrenta Venezuela

Sin transparencia y con irregularidades, Venezuela dio un primer paso en el camino hacia las elecciones parlamentarias de este año. A inicios de semana se conoció, a través de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), que se había instalado el Comité de Postulaciones Electorales, con participación mayoritaria de diputados de la oposición, pero también del chavismo.

La instalación, que desde la oposición se ha catalogado de “administrativa”, se hizo sin cumplir con lo establecido en la ley, que dicta debe hacerse en plenaria de la Asamblea Nacional (AN), con juramentación de su directiva. El diputado opositor Ángel Medina Devis, quien fue elegido presidente del comité por unanimidad, ha insistido en que la instancia tiene “validez jurídica” y cuenta con el aval de la junta directiva y de Juan Guaidó.



(Le puede interesar: Las medidas con las que Maduro busca frenar la epidemia en Venezuela)



También cuenta con el aval de Nicolás Maduro, quien dijo que la conformación del comité era parte de un acuerdo político con la oposición venezolana. Ahora se espera que en los próximos días este comité dé su reglamento de funcionamiento para la escogencia de los candidatos a ser rectores del Consejo Nacional Electoral. A la postre, una lista depurada de estas debería ser consignada al Parlamento, que con dos terceras partes de sus integrantes debería escoger a los cinco rectores.

Hacerlo fuera de este espacio parlamentario significa la profundización de la crisis y evitar una salida al padecimiento de todos los venezolanos FACEBOOK

TWITTER

“Hacerlo fuera de este espacio parlamentario significa la profundización de la crisis y evitar una salida al padecimiento de todos los venezolanos”, anotó la oposición.



Sin embargo, parece improbable que esto se concrete. En cinco años, la oposición ha perdido la mayoría calificada que obtuvo en las elecciones parlamentarias de 2015. Y, desde este enero, cuando el diputado expulsado de la oposición Luis Parra instauró una junta directiva paralela en la AN, el oficialismo ha insistido en que lo reconoce a él como presidente del Poder Legislativo, en vez de a Juan Guaidó.



Ante una eventual omisión legislativa, sería el cuestionado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el que nombraría a los rectores. De hecho, según recuerda el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, así se han escogido los rectores del Poder Electoral desde 1999, cuando se redactó la Constitución vigente.



(Lea también: Coronavirus en Venezuela: $ 140 mil por caja de tapabocas)



Al equipo que encabeza Medina Devis, quien es seguido en el comité por el diputado oficialista Julio Chávez, como vicepresidente, le corresponde avanzar en una tarea que, a juicio de los expertos locales, es medular, dado el cuestionado comportamiento del árbitro electoral venezolano, sobre todo a partir de 2016.



La firma local Delphos lo ha visto en sus estudios de opinión. Según reveló a este diario su director, Félix Seijas, la principal preocupación de un 20 por ciento de los electores cuya disposición a votar no está ganada, gira en torno a la dirigencia del Poder Electoral.



“La gente asocia que si hay un cierto equilibrio en quien lo dirige, eso se traduce en un equilibrio en toda la estructura. La gente lo siente así, y eso no es tan cierto”, dijo Seijas, quien también destacó como preocupación de este grupo la falta de observación internacional.



El norte para la oposición sigue siendo el de unas elecciones libres. Sin embargo, esto podría ser una utopía.



“Unas elecciones plenamente libres y transparentes es una aspiración (...) que es muy difícil o prácticamente imposible de lograr”, remarcó Lander en su conversación con EL TIEMPO. Lo que hay que lograr, insistió, es que los ciudadanos sientan que reflejan “razonablemente bien” la voluntad popular. En cualquier caso, y a juicio de Seijas, las elecciones parlamentarias, que son las que deberían realizarse este año, serán “imperfectas”, pero serán una “herramienta de lucha” para que la oposición se acerque a ese primer paso que marcó en su hoja de ruta a principios de 2019: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS