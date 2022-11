Este martes, la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner llegó al Senado, desde donde se conectó al juicio del caso Vialidad para pronunciar sus “últimas palabras” en el juicio oral en su contra.



La vicepresidenta, que se constituyó como abogada en causa propia (en los alegatos hablan los abogados, no los acusados), se defendió durante más de una hora. Cuestionó ante el tribunal la legitimidad del juicio y dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola debían ser investigados y juzgados.



Cristina Kirchner comenzó su alegato con una dura acusación contra los jueces: “Dije que este es un tribunal del lawfare, pero en realidad este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.



Ese pelotón, según ella, apunta a “estigmatizar” a su gobierno y todos sus “logros”. “El partido judicial tiene por objeto estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”.



Y cuestionó, una vez más, a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Dijo que bien podrían ser “periodistas estrellas de Clarín o La Nación” y que terminaron su alegato el mismo día de “otro fusilamiento”, 50 años después, en alusión a los hechos conocidos como la masacre de Trelew. “No pudieron replicar ni desmentir ninguno de los hechos”, afirmó.



“No me equivocaba. La sentencia estaba escrita, pero no imaginé que iba a estar tan mal acusada como lo fui por la Fiscalía. Nada de lo que dijeron pudieron probarlo. Se demostró que los hechos no habían existido siquiera”, afirmó.



La vicepresidenta se quejó además de que la acusen de asociación ilícita mientras en el caso del atentado en su contra no se aplicó esa figura. Y sobre la otra acusación, la de fraude al Estado, dijo: “¿En serio creen que mi gobierno cometió un fraude contra la administración pública? ¿Nosotros, que entregamos un país desendeudado, que las condiciones de vida eran mucho mejor?”



Terminada la exposición de este martes de Cristina Kirchner, que duró 20 minutos, los otros acusados dijeron que no hablarían y el tribunal anunció la fecha del veredicto: será el 6 de diciembre próximo. Antes, entre el lunes 5 y el martes 6 por la mañana, tendrán la oportunidad de dar sus últimas palabras los cuatro acusados que faltan.

La defensa de Fernández de Kirchner que subirá a sus redes sociales

Cristina Kirchner. Foto: AFP

Cristina Kirchner anunció que subiría a sus redes un documento titulado “Las 20 mentiras del caso Vialidad” con el objetivo de desmentir las acusaciones de los fiscales. Dijo que no se quería exceder con el tiempo asignado a las “últimas palabras” y que, por esa otra vía, respondería las cuestiones judiciales.

¿De qué se le acusa a Cristina Kirchner en caso Vialidad?

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor

Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.



En este juicio, Fernández está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, proceso que le podría dar 12 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por corrupción.

¿Qué otros procesos pesan sobre la vicepresidenta argentina?

La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que le protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política.



El pasado 22 de agosto, la Fiscalía pidió para Fernández una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, al tiempo que propuso decomisar bienes de los acusados en este juicio por una suma de 5.231 millones de pesos (unos 30,4 millones de dólares).



Los fiscales acusaron a la exmandataria de haber creado, junto a su fallecido esposo, Néstor Kirchner, "una de las matrices más extraordinarias de corrupción" en Argentina.



