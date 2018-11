Con el carcelazo de Keiko, ¿qué pasará con el fujimorismo?

No le resultará fácil al fujimorismo tomar un segundo aire luego de los dos golpes que la justicia le ha dado al movimiento: la anulación del indulto al expresidente Alberto Fujimori, y el envío a prisión preventiva por 36 meses de su líder, Keiko, por supuestamente haber recibido aportes ilegales de la multinacional brasileña Odebrecht para su campaña política del 2011.

Las dos noticias, que cayeron como una bomba en el seno de la colectividad, hoy enmarcada en el partido Fuerza Popular, siembra un enorme manto de duda sobre lo que pueden ser para el fujimorismo las elecciones presidenciales del 2021, pues pone en muy serias dudas la posibilidad de que Keiko vuelva a ser candidata, en espera de la apelación que deben interponer sus abogados.



Si ya de hecho Fuerza Popular venía sufriendo de serios cuestionamientos y deserciones por la manera como se manejaba su bancada en el congreso frente a temas claves para el país como las reformas constitucionales propuestas por el presidente Martín Vizcarra, y también por las fracturas internas y guerras fratricidas que llevaron a que Kenji, el otro delfín de la familia, se aparatara del movimiento, el carcelazo de Keiko deja al partido en una extrema debilidad que anticipa futuras deserciones y desencuentros.



“La prisión preventiva contra Keiko Fujimori resulta siendo un duro golpe político, pues daña el centro de la reputación de cualquier líder, al estar asociada al delito”, escribe en su columna en El diario limeño 'El Comercio' el politólogo Fernando Tuesta.

Eso no significa que el fujimorismo vaya a desaparecer o que deje de seguir siendo un elemento clave en la vida política del país, como lo anota el analista Arturo Maldonado, quien aseguró al mismo diario que el movimiento históricamente ha tenido la capacidad de sobrevivir a otros duros golpes, como la caída del régimen de Alberto Fujimori:



“Fuerza Popular tiene un núcleo duro, un núcleo fiel al fujimorismo que puede sobrevivir a este tipo de crisis”.



Bajo la conducción de Keiko, el fujimorismo se convirtió más que en un movimiento, en un partido político, que intentó cortar vínculos con el pasado en el que la figura clave no era ya su padre, encarcelado y condenado por crímenes de lesa humanidad, sino ella misma.

Fuerza Popular tiene un núcleo duro, un núcleo fiel al fujimorismo que puede sobrevivir a este tipo de crisis. FACEBOOK

TWITTER

Eso le trajo la enemistad de su hermano Kenji, que negoció el indulto del viejo patriarca a cambio de salvarle el pellejo al presidente Pedro Pablo Kuczinsky, y también un rompimiento con la vieja guardia fujimorista, que se sintió desplazada por una nueva generación de políticos fieles por convicción o por conveniencia a la nueva matriz de poder trazada por Keiko.



Y aquí es donde viene la gran pregunta: si no es Keiko, ¿quién puede tomar las banderas del movimiento?



La respuesta obvia parece ser Kenji, pero las heridas que dejó la abierta fractura con su hermana no han sanado y, según analistas en Lima, no se le ve, al menos por ahora, con la capacidad de reunir a las fuerzas fujimoristas tradicionales con los nuevos liderazgos surgidos a la sombra de Keiko. Es decir, no ven a una candidatura que logre reunir a keikistas y albertistas.

Frente a la voluntad de diálogo reafirmada hoy por el presidente Martín Vizcarra, reitero mi propuesta de un Reencuentro Nacional para dejar atrás lo que nos separa y priorizar juntos las necesidades de todos los peruanos. (1/2) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 30 de octubre de 2018

Más allá de eso, Fuerza Popular sigue siendo el movimiento mayoritario en el congreso con el que el presidente Vizcarra debe contar a pesar de su debilidad.



Antes de la orden de prisión contra Keiko, ya el partido había lanzado señales de querer dialogar con Vizcarra para confeccionar una “agenda nacional”, pero este, ahora en posición de fuerza, exige un cambio de actitud, en especial en lo relacionado con el fiscal general Pedro Chávarri, un duro crítico del gobierno que tiene tres denuncias constitucionales por el escándalo de corrupción de la judicatura y a quien el partido ha protegido.



“El presidente ha sido maltratado (...) Si ustedes hacen una revisión de las intervenciones del presidente o de cualquier miembro de este gabinete jamás van a encontrar un agravio contra nadie”, señaló en el diario limeño La República el titular del consejo de ministro, César Villanueva, quien recordó que el Congreso tiene tres denuncias constitucionales contra Chávarry pendientes de resolver. “Está en sus manos. Imagino que lo harán y ahí conversaremos”, advirtió.

Una semana antes, el partido había anunciado una reorganización de sus cuadros, y poco después el presidente del congreso, Daniel Salaverry pidió una licencia para apartarse “temporalmente” de la organización, lo que ha hecho temer una desbandada



¿Un partido a punto de la implosión? El tiempo lo dirá.



Redacción Internacional