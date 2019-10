'Que no panda el cúnico': declaraciones criticadas a líderes de Chile

En medio de las manifestaciones que se han registrado esta semana en Chile tras la decisión del gobierno de Sebastian Piñera de subirle el precio al pasaje del metro en $ 30 pesos, algunos líderes políticos han hecho declaraciones que han sido criticadas por los ciudadanos de ese país por lo controversiales, fuera de tono, o hasta curiosas.

'Invasión alienígena'

Este miércoles se conoció un audio de filtrado de Cecilia Morel, esposa del presidente chileno Sebastián Piñera, que se volvió tendencia, pues comparó las protestas con una "invasión alienígena".



“Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados", menciona Cecilia Morel en el audio publicado por BiobioChile.



(Le puede interesar: ¿Por qué Piñera implementó medidas consideradas 'maquillaje'?)“Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”, agregó.



Posteriormente, en su cuenta de Twitter, escribió: "en un momento en que me sentí sobrepasada por las circunstancias envié un audio privado que se filtró. Un estado de ánimo personal lo hice parecer como un estado general de Gobierno. Lamento el desacierto".

En un momento en que me sentí sobrepasada por las circunstancias, envié un audio privado que se filtró. Un estado de ánimo personal lo hice parecer como un estado general de Gobierno. Lamento el desacierto. — Cecilia Morel Montes (@ceciliamorel) October 22, 2019

'Que no panda el cúnico'

El general José Miguel Aguirre Gamboa, jefe de Defensa Nacional de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), fue otro de los que protagonizó un curioso momento que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.



Mientras hacía declaraciones a la prensa sufrió un desliz tratando de darle tranquilidad a los chilenos con la frase "que no cunda el pánico", pero finalmente dijo: "que no panda el cúnico", la famosa sentencia del Chapulín Colorado, personaje que interpretó durante muchos año el célebre comediante Roberto Gómez Bolaños, 'Chespirito'.



"Los supermercados están trabajando con resguardados, así que le pedimos a la comunidad que no panda el cúnico porque estamos muy bien atendidos", fue lo que dijo el militar.

'Levantarse más temprano'

El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, sugirió el 7 de octubre en una entrevista con CNN que los chilenos deberían levantarse más temprano para evitar los efectos del alza en el pasaje del metro.



"De manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja", aseveró. Las críticas por parte de la ciudadanía a la solución propuesta no se hicieron esperar.



Luego, el gobierno dio marcha atrás al alza de un 4% en las tarifas del subterráneo, pero los ataques contra el sistema en medio de las protestas destruyeron el 85% de sus estaciones y ahora sólo funciona una de sus seis líneas.

'Estamos en guerra'

En la tercera noche del toque de queda en Chile, el presidente Sebastián Piñera aseguró: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite".



La expresión provocó un rechazo inmediato de líderes políticos, miembros de la sociedad civil y también de famosos.



El jefe de la Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, quien está a cargo de la seguridad pública en Chile, le respondió: "La verdad es que no estoy en guerra con nadie".



En redes sociales, los usuarios viralizaron la frase 'No estamos en guerra' como respuesta a lo dicho por Piñera.



ELTIEMPO.COM*

Con información de El Comercio (Perú) / GDA