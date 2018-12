¿Qué implicará para Venezuela la visita de Pompeo a Brasil y Colombia?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia este lunes un viaje a Brasil y Colombia destinado a fortalecer los lazos con esos países y abordar el escenario de continuidad que se abre en Venezuela después del 10 de enero, cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, volverá a tomar posesión.

En declaraciones a la prensa, una alta funcionaria del Departamento de Estado explicó que Venezuela será uno de los temas que Pompeo abordará con el presidente colombiano, Iván Duque, con el mandatario peruano, Martín Vizcarra, y con Jair Bolsonaro, que tomará posesión como presidente de Brasil el 1 de enero.



Según la citada funcionaria, Washington tiene la vista puesta en dos "fechas importantes" para Venezuela: el 5 de enero, cuando la Asamblea Nacional inicia su nuevo periodo de sesiones, y el día 10, momento en el que Maduro volverá a asumir el cargo por seis años más, es decir, hasta 2025.

Maduro, que está en el poder desde 2013, fue reelegido presidente el pasado 20 de mayo en unas elecciones no reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional y, por tanto, ahora se abre un escenario incierto en el que los países deben decidir si mantienen o cortan relaciones diplomáticas con su Gobierno.



Sobre el escenario que se abre tras el 10 de enero, la citada funcionaria dijo: "Es algo que estamos hablando con otros países de la región, con miembros del Grupo de Lima y con otras naciones, así como con la Unión Europea y otras naciones interesadas. Es un momento importante".



El Grupo de Lima, integrado por una docena de naciones que consideran rota la democracia en Venezuela y que EE.UU. apoya desde fuera, se reunió en Bogotá el pasado 31 de octubre para analizar opciones a partir del 10 de enero, pero no anunció ninguna decisión.



El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, tampoco ha especificado si romperá relaciones con el Ejecutivo venezolano. Preguntada al respecto, la funcionaria se limitó a declarar: "No voy a adelantarme a nuestra decisión sobre eso. Pero sí diré que lo vemos (el 10 de enero) como una fecha importante y vemos con gran preocupación la situación en Venezuela".



En el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA), EE.UU. ha pedido la convocatoria de un Consejo Permanente para el mismo 10 de enero con el objetivo de debatir sobre cómo el continente americano debe responder a la toma de posesión de Maduro.



El responsable de Exteriores tiene previsto permanecer en Brasil hasta el 2 de enero. Mañana martes encabezará la delegación de EE.UU. en la investidura de Bolsonaro como presidente y, posteriormente, se reunirá con el nuevo dirigente brasileño, así como con su ministro de Exteriores, Ernesto Araújo.



Según la funcionaria, Pompeo y Bolsonaro conversarán sobre "asuntos regionales y los esfuerzos para defender y promover la democracia y los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba", cuyos gobiernos han sido calificados por la Casa Blanca como la "troika de la tiranía".



Además, en Brasil, Pompeo tiene previsto verse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con Vizcarra, a quien agradecerá su "liderazgo" en el Grupo de Lima.



El 2 de enero, Pompeo pondrá rumbo a Cartagena de Indias, en Colombia, donde abordará con Duque una multitud de temas, incluida la llegada de más de un millón de venezolanos a territorio colombiano y los "esfuerzos conjuntos" para "restaurar al democracia en Venezuela".



"Estaremos hablando, estoy segura, de nuestros esfuerzos con Colombia y con la región para abordar esta nueva era que comienza el 10 de enero en Venezuela", dijo la fuente.



Más allá de Venezuela, el otro país que estará sobre la mesa será China y sus intentos por ganar terreno en Latinoamérica. Por eso, Pompeo tratará de fortalecer los lazos económicos con Brasil, uno de sus principales socios comerciales de EE.UU., y además abordará con Duque el "éxito" del tratado entre los dos países en materia comercial, suscrito en 2012.



Este es el cuarto viaje de Pompeo a Latinoamérica en los últimos seis meses: en diciembre estuvo en Buenos Aires para la cumbre del G20, en octubre viajó a Panamá y a México, mientras que en julio estuvo en México después de la victoria electoral del ahora presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Washington

EFE