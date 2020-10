¿Qué está pasando en Ecuador y Argentina con el coronavirus?

Los especialistas desconocen cuales son los factores que provocaron una evolución diferente de la pandemia en toda Latinoamérica, en relación a lo que acontece en China y Europa, donde la curva de casos descendió más rápido y ahora están conteniendo los rebrotes.



"El continente americano tiene un comportamiento con la pandemia distinto a lo que ocurrió en Europa, a lo que ocurrió en China, (...) Los factores que determinan eso no están totalmente claros, pero obviamente que mientras uno tiene un número de casos elevado es muy difícil flexibilizar todas las medidas, sin embargo en Argentina se han ido flexibilizando", señaló a Efe el epidemiólogo Pablo Bonvehí.



Para este viernes, según datos de la universidad Jhons Hopkins, Argentina registró 856.369 casos y 22.710 muertes por coronavirus. Mientras que Ecuador registró 145.045 contagios y 12.141 decesos. Conozca cuál es el comportamiento del virus y las medidas que se han tomado en estos dos países.

¿Cuál es la situación en Ecuador?

Con más de 40.000 casos de coronavirus confirmados por pruebas PCR y alrededor de 3.400 muertes en exceso en los últimos tres meses, la capital ecuatoriana Quito entró en un período de desaceleración de los contagios que, sin embargo, se mantienen aún en línea ascendente.



Quito es la ciudad más contagiada de Ecuador, seguida de lejos por Guayaquil, que en marzo y abril vivió una crisis sanitaria y funeraria sin precedentes que obligó a algunas familias a convivir varios días con los cadáveres de sus parientes en los domicilios.



El 14 de septiembre, cuando se cumplía la primera jornada sin el estado de excepción decretado el 16 de marzo, los contagios en Quito totalizaban 26.766 y en Guayaquil 13.593.



Menos de un mes después, Quito sumó más de 13.000 contagios (49,5%), mientras que Guayaquil, otrora epicentro de la pandemia, 529 (3,8%).



Francisco Pérez, director de Política y Planificación de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, atribuyó la subida en las cifras de la capital al aumento en la capacidad de diagnóstico del Ayuntamiento y a una carga masiva de resultados por parte del Ministerio de Salud Pública.



"Teníamos identificados que existían alrededor de unas 40.000 pruebas represadas en el Ministerio de Salud Pública para el distrito metropolitano de Quito", anotó este miércoles. Al no tener certeza sobre el número de pruebas y diagnósticos, el Municipio basa sus análisis en indicadores como la mortalidad en exceso y la saturación del sistema sanitario.



"Vemos que disminuyó la presión en el sistema sanitario, sobre todo en lo que tiene que ver con hospitalizaciones por covid, más no en las camas de cuidados intensivos, que todavía siguen al límite", comentó.



En julio pasado, la lista de espera llegó a superar los setenta pacientes, pero ahora "está en torno a los veinte", recordó antes de señalar que también la mortalidad en exceso bajó desde julio cuando fue del 150 % respecto al mismo mes de 2019, mientras que en agosto se ubicó en 120 % y en septiembre en menos del 65 %.



Según estadísticas del Registro Civil facilitadas a Efe, en julio pasado hubo 2.599 decesos, es decir 1.567 más que en el mismo mes de 2019, mientras que en agosto fueron 1.231 muertes más que ese mes del año pasado, en tanto que en septiembre pasado los decesos totalizaron 1.615, cerca de 600 más que en el mismo lapso del año anterior.



En los datos nacionales, un cuadro comparativo del Registro Civil marca a la provincia del Guayas con la cifra más dramática en lo que va del año, al pasar de 1.864 en marzo de 2019 a 12.431 defunciones en ese mes de este año.

En Quito "está disminuyendo la mortalidad en exceso pero todavía existe una gran cantidad de personas que están falleciendo directa e indirectamente por el covid", señaló Pérez a Efe al recalcar que "es verdad que existe una desaceleración del contagio, pero todavía el virus está en la ciudad y su contagio sigue siendo sostenido".



¿Cuáles son las medidas en Ecuador?

Pese al descenso en las cifras, las autoridades ven "con preocupación" el estado de la epidemia, por lo que mantienen los esfuerzos para hacer más pruebas y ofrecer cobertura sanitaria, en momentos en los que temen un rebrote tras el fin del estado de excepción y la relajación de sectores de la población.



Pérez destacó el esfuerzo del sistema sanitario, en especial de la seguridad social, que aumentó unas 200 camas en hospitalización y unas 18 en cuidados intensivos, mientras que el Municipio atendió a unas 40.000 personas in situ, lo que disminuyó la presión sobre el sistema sanitario.



Ecuador disfrutará entre este viernes y este domingo del primer puente festivo en medio de la pandemia del covid-19 sin restricción al tránsito de vehículos, según informaron autoridades locales este miércoles.



Durante el feriado por el día de la Independencia colonial de la ciudad portuaria de Guayaquil, el 9 de octubre, la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) suspendió las restricciones al tránsito de vehículos, con el fin de apoyar a la reactivación económica y turística en el país.



La ministra de Turismo, Rosi Prado, en una rueda de prensa virtual, destacó la oportunidad para el sector por la suspensión de las medidas de restricción al tránsito, aunque también pidió "corresponsabilidad" a la población.

"Como Gobierno nacional hicimos nuestra parte, aprobamos 22 protocolos. Ahora necesitamos el compromiso de la ciudadanía", subrayó Prado. De su lado, el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, destacó que durante los tres días de feriado 47.000 uniformados estarán activos en todo el país.



Además, recordó que no habrá restricción a la circulación de vehículos por los últimos números de sus matrículas, como se ha aplicado durante la pandemia.



El titular del Servicio Integrado de Seguridad (ECU-911), Juan Zapata, indicó por su parte que el circuito de videovigilancia "Distancia2" seguirá activo en las 54 playas habilitadas para recibir turistas, y que a ello se sumará el soporte de 12 drones, 52 megáfonos y 43 cámaras.



A través de este mecanismo, recordó Zapata, se detectó que "2 de cada 10 personas incumplen con el distanciamiento físico en las playas". Dijo que, según los registros oficiales, 78.455 personas visitaron las playas del país desde el 5 de agosto pasado, cuando se abrieron algunos balnearios, hasta el 6 de octubre.



"No hemos tenido un solo inconveniente en el eje costero", remarcó Zapata. Además afirmó que las discotecas, bares y otros sitios de diversión nocturna, no tienen aún permiso de atención como medida para evitar contagios.



"Pedimos a la ciudadanía mantener las medidas de bioseguridad", añadió tras comentar que sólo algunos balnearios cerrados como los de Baños de Agua Santa, Papallacta y Baños de Cuenca, ubicados en diferentes provincias de la sierra ecuatoriana, podrán ofrecer atención al público, pues se encuentran en "un plan piloto" para establecer los protocolos de bioseguridad.



Finalmente, las autoridades recordaron las medidas de bioseguridad exigidas como el uso obligatorio de mascarillas, el distanciamiento físico de al menos 2 metros entre personas, el consumo responsable de bebidas alcohólicas y evitar aglomeraciones.

¿Cuál es la situación en Argentina?

Argentina notificó este jueves 15.454 contagios diarios por COVID-19, lo que eleva la cifra total de infectados en el país a 856.369, informaron fuentes oficiales.



En su informe vespertino diario, el Ministerio de Salud indicó el mismo día que en las últimas 24 horas 485 personas habían fallecido como consecuencia del coronavirus, por lo que las muertes totalizaron 22.710.



La provincia de Buenos Aires, el distrito más rico y poblado del país, continúa a la cabeza de las regiones con más casos confirmados, seguida por la capital del país.



La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires pasaron de concentrar más del 90 % de los nuevos casos de covid-19 en mayo a representar cerca del 50 % a este jueves debido al fuerte incremento en los últimos dos meses de los contagios en diversas provincias del interior del país.



En cuanto al número de internados en unidades de terapia intensiva, este jueves habían alrededor de 4.043 personas ingresadas con diagnóstico confirmado por covid-19, lo que representa un ascenso de 46 pacientes en esas camas respecto a la jornada anterior.



En ese sentido, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por todo tipo de patologías fue del 63 % a nivel nacional, un avance de 0,2 puntos porcentuales en comparación al día anterior.



En el caso de Buenos Aires y su populoso cinturón urbano, que integran el área metropolitana de Buenos Aires -la región más golpeada por la pandemia en Argentina-, el porcentaje de internados ascendió este jueves al 63,3 %, 0,3 puntos porcentuales más que este miércoles.



Desde la irrupción del coronavirus en el país ya se realizaron 2,1 millones de pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 47.739,8 muestras por millón de habitantes.



El Gobierno argentino mantiene las medidas de aislamiento y distanciamiento obligatorios en función de la situación epidemiológica de cada distrito, unas restricciones que estarán en vigor, como mínimo, hasta el próximo 11 de octubre.



La situación sanitaria es especialmente delicada en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Salta, Jujuy, Río Negro y Neuquén.



¿Cuales son las medidas en Argentina?

Argentina llega a su momento de mayor contagios tras más de medio año con medidas para restringir la circulación de personas, que comenzaron el pasado 20 de marzo con una cuarentena estricta en todo el país que se fue suavizando a ritmos desiguales en diferentes puntos del mismo.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. Foto: AFP

El Ejecutivo deAlberto Fernández, quien asumió la Presidencia en diciembre pasado, sostiene que esta estrategia le permitió ganar tiempo para adecuar el sistema sanitario para una mejor respuesta a la emergencia y ralentizar una curva de contagios que en otros países ha sido explosiva.



Este tiempo sirvió también para que los expertos pudieran conocer mejor el virus, aunque todavía encuentran muchas "incertidumbres", sobre todo relacionadas con la inmunidad tras la enfermedad. Con todo lo que la cuarentena implicó, el doctor Bonvehí la consideró "efectiva", sobre todo en su fase inicial.



"Yo creo que la cuarentena inicialmente fue muy efectiva, había mucho temor que lo que estaba ocurriendo en España, Italia o Francia llegara acá en forma muy rápida, y acá no estábamos preparados, en marzo no había ni alcohol en gel en las farmacias, ni cubrebocas en ningún lado. El equipamiento y entrenamiento médico, eso llevó un tiempo, esa cuarentena inicial fue muy efectiva en esos aspectos", subrayó.



En la actualidad las autoridades ya no hablan de cuarentena, y si bien existen todavía restricciones, la mayoría de negocios pudieron abrir de nuevo sus puertas, todos cumpliendo con estrictos protocolos, aunque para otros establecimientos, como gimnasios, discotecas o centros comerciales todavía no se habilitó la apertura.



Las actividades de ocio también están contempladas en las nuevas habilitaciones, que incluyen reuniones al aire libre y permite que bares y restaurantes puedan operar en terrazas o espacios abiertos, mientras que otros buscan iniciativas más ingeniosas, como los establecimientos que crearon burbujas de plástico para que los clientes puedan disfrutar su comida y bebida sin tener un contacto directo con el resto.



Argentina, al igual que el resto del hemisferio sur, entró en la primavera, con la consecuente subida de las temperaturas, lo que provoca que sean más factibles las actividades al aire libre aunque puede producir una sensación de falsa seguridad.

"Hay ventajas y desventajas, tal vez la ventaja sea que permita hacer actividades al aire libre, que hoy una de las cosas que hemos aprendido es que el virus se transmite más fácilmente en ambientes abiertos y no así en ambientes cerrados, pero también por otro lado puede dar una sensación de falsa seguridad con la cual la gente no tome las prevenciones que deba", concluyó el epidemiólogo.



Mención aparte merece la actividad escolar, que se retomó de forma presencial en algunas localidades de provincias como San Luis (centro) o Catamarca (norte), mientras que la mayoría de alumnos argentinos continúan su formación de forma digital.



El Ministerio de Educación estudia junto a las autoridades provinciales la elaboración de un protocolo para que puedan volver las clases presenciales en todo el país, y el titular de la cartera, Nicolás Trotta afirmó que "no hace falta la vacuna para volver a las clases" y que "hay que aprender a convivir con el covid-19".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe

