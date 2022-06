Cientos de personas se manifestaron este jueves para exigir mediciones más precisas y medidas más duras contra el cinturón industrial de la bahía de Quintero-Puchuncaví, conocida como "el Chernóbil de Chile", después de que esta semana más de 150 personas se intoxicaran en una nueva punta de contaminación.



(Lea también: Al menos 75 intoxicados por gases industriales en la 'Chernóbil' de Chile)



Ante esta coyuntura, activistas ambientales y el mismo Gobierno han pedido medidas sanitarias en la zona, por lo que cabe observar qué está sucediendo exactamente en esta zona de Chile y quiénes son los responsables de esta intoxicación masiva.

¿Qué hay en la base?

Elegida en 1958 como base para el desarrollo industrial, la bahía hoy es un espacio insalubre en el que se concentran 18 grandes fábricas a lo largo de una playa de 8 kilómetros convertida en lo que se denomina "una zona de sacrificio medioambiental", en el que los intereses económicos están por encima del derecho a la vida y la salud de los ciudadanos. Entre las empresas se encuentran cuatro termoeléctricas a carbón y refinerías de crudo y cobre



Escapes como el que el lunes vertió millones de partículas de dióxido de carbono a la atmósfera se repiten cada ciertos meses causado mareos, vómitos, cefaleas y dificultares respiratoria, y obligando a cerrar las escuelas, a interrumpir la vida diaria y a obligar a la población a refugiarse y protegerse en sus casas.

Un problema sin final

Facebook Twitter Linkedin

Así opera el 'Chérnobil chileno' Foto: AFP

Hace poco menos de cuatro años se produjo en la zona una masiva emisión de tóxicos en la que fue una de las mayores crisis ambientales que se recuerdan en Chile: más 1.700 personas resultaron intoxicadas, entre ellas más de 1.500 niños, en un caso que aún no cuenta con culpables sindicados por la Justicia.



La cuestión, como puso el miércoles de manifiesto el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, no es solo que las medidas de emergencia sean laxas y las industrias sean reticentes a aplicarlas cuando es necesario.



Como denuncia el propio Morales y organizaciones como "Greenpeace", el verdadero problema está relacionado con el sistema de medición de los índices de contaminación, que se hace de forma global y ayuda así a ocultar los picos como el que la madrugada del lunes causó la nueva intoxicación y paralizó la vida.



Hay que "aplicar por 48 horas la paralización de los procesos productivos del cordón industrial cuando ocurre un máximo de contaminación, pero también "cambiar la normativa existente, puesto que no pueden seguir midiendo solamente tres elementos; dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y los materiales particulados MP10".



"Porque eso significa que quedan otras 14 empresas del cordón industrial sin medición alguna", insistió antes de lamentar que cientos de niños tengan por ello que volver a quedarse de nuevo una semana sin escuela en un área empobrecida, con una de las tasas de aprendizaje más bajas de Chile.

Niños, entre los más afectados

Lamentablemente nos están matando, nos están intoxicando. Esto viene sucediendo de 2009 a la fecha. FACEBOOK

TWITTER

"Es terrible que se te intoxique un hijo, es terrible que a un niño le salga sangre de las narices, que se desmaye, que no sienta las piernas, que no sienta los brazos porque se expuso a la contaminación. Es una impotencia muy grande que sentimos las mujeres", comentó a Efe la vocera de Mujeres de Zonas en Sacrificio en Resistencia Quintero-Puchuncaví, Katta Alonso.



Con cerca de 50.000 habitantes, Quintero y Puchuncaví conforman junto a Coronel, Huasco, Mejillones y Tocopilla las cinco llamadas "zonas de sacrificio" que existen en Chile, territorios con gran concentración de industrias contaminantes pegadas a la población.



Habitar las "zonas de sacrificio" puede tener graves consecuencias para la salud de las comunidades; en ellas son frecuentes los episodios de intoxicación por residuos liberados al ambiente o varados en las playas, viéndose afectados además la biodiversidad y ecosistemas del lugar.



"Lamentablemente nos están matando, nos están intoxicando, esta semana llevamos dos bastante grandes de niños, la semana pasada y antepasada también tuvimos. Esto viene sucediendo desde 2009 a la fecha", aseguró Alonso.

Medidas de mitigación

El Superintendente de Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, ordenó el miércoles a seis empresas que operan en el parque industrial de la zona tomar medidas que "limitan su actividad productiva, sin perjudicar el abastecimiento primario".



"Las nuevas medidas que estamos ordenando se sustentan luego de constatar que los episodios de intoxicación de hoy se relacionan a emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví", explicó.



Las empresas afectadas son la Planta Gasmar Quintero, Terminal de Asfaltos y Combustibles Enex, Terminal Marítimo de Quintero de Copec -principal empresa de combustibles de Chile- Terminal Marítimo de la Empresa Nacional del petróleo (ENAP), Terminal Marítimo GNL Quintero y Terminal Marítimo Oxiquim.



(Puede interesarle: Ríos de Chile: una serie web a la conquista de las aguas del fin del mundo)



Ibarra explicó que las medidas provisionales y preventivas se tomaron porque "no es posible todavía determinar a un causante específico de los eventos".



El martes, el regulador ya había ordenado medidas para reducir la contaminación de la minera estatal Codelco -mayor productora de cobre del mundo-, y la Termoeléctrica Aes Andina.



Análisis posteriores y autoridades de la región apuntaron a estas dos compañías como responsables de la contaminación del lunes.



"Para asegurar la correcta implementación de las medidas, esta operación industrial (fundición Ventanas) mantendrá la suspensión voluntaria de las faenas, las que se encuentran detenidas desde el mismo lunes, adelantando mantenciones [mantenimientos] programadas", indicó en un comunicado Codelco, responsable del 8 por ciento de la oferta mundial de cobre mundial.



Aes Andes no se ha manifestado al respecto hasta el momento.





REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Efe

Más noticias del mundo

- Turquía y otros países que decidieron cambiar su nombre



- Biden se enfoca en cambio climático y rompe el hielo con Bolsonaro



- Un joven en Florida es acusado de matar a su papá con un rifle de asalto