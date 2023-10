¿Qué deben hacer Sergio Massa y Javier Milei para ganar la presidencia de Argentina?

La segunda vuelta electoral que vivirá Argentina el próximo 19 de noviembre plantea una dura disputa entre el candidato libertario Javier Milei y el peronista Sergio Massa. Ambos candidatos tienen el enorme de reto de seducir a millones de votantes bajo la compleja situación que vive la economía del país como telón de fondo.



(Lea aquí: Argentina: ¿cómo logró Sergio Massa superar a Javier Milei en la primera vuelta?)



La discusión quedará gravitando en términos de los modelos tan diferentes que proponen los candidatos más votados en los comicios de este domingo para rescatar a Argentina de sus profundos desequilibrios económicos, con una inflación galopante, una pesada deuda externa, una actividad estancada y niveles de pobreza en ascenso.

Tras las votaciones de este domingo, Massa consiguió un 36 % de los votos, mientras que Milei consiguió un 30 %. En tercer lugar se ubicó Patricia Bullrich, con 23 % de sufragios. Serán, entonces, los votantes de Bullrich quienes tengan las llaves para el próximo mandatario que quiera llegar a la Casa Rosada.



¿Cómo lo van a lograr ambos candidatos? Massa y Milei ya dieron pistas de lo que van a hacer tras sus primeros discursos a la opinión pública.

Sergio Massa propone un 'Gobierno de unidad' para atraer votantes

Massa, el candidato mas votado en los comicios de este domingo, se comprometió a formar un Gobierno de unidad en caso de ganar la segunda vuelta e las elecciones el 19 de noviembre.



"Voy a convocar a un Gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente, convocando a los mejores, sin importar su fuerza política", afirmó Massa al hablar ante los cientos de militantes congregados en su 'búnker' electoral, tras alcanzar un 36,52 % en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, superando así a Javier Milei, de la formación ultraderechista La Libertad Avanza (LLA).



En un encendido discurso, Massa, quien se desempeña como ministro de Economía desde julio de 2022, agradeció a quienes le dieron este domingo su voto, pero llamó también a quienes no fueron a sufragar u optaron por otros candidatos.

"La grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi Gobierno", aseveró Massa, líder del Frente Renovador, tercera fuerza de peso dentro de la coalición peronista Unión por la Patria.



Reconoció que la situación económica de Argentina, atravesada por múltiples desequilibrios, es "compleja" y está "llena de desafíos y dificultades a enfrentar", un escenario pese al cual muchos han visto en Unión por la Patria "la mejor herramienta para empezar a construir una nueva etapa en la historia política argentina".



"Sepan que, como presidente, desde el 10 de diciembre no les voy a fallar", aseguró.



Prometió construir "reglas claras frente a la incertidumbre", "más orden, más seguridad, no improvisación", con desarrollo productivo, con federalismo y mayor participación de las provincias, y con empresarios y trabajadores sentados a una misma mesa.

Sergio Massa. Foto: EFE

"Necesitamos un país que aumente sus exportaciones con valor agregado para fortalecer sus reservas, para consolidar su moneda", enfatizó.



Prometió que en caso de ser presidente trabajará por mejorar el ingreso de los asalariados, de aquellos que aun están en la "economía popular" y de los jubilados.



"Este no es un país de mierda, como dicen. Este es un gran país y lo vamos a poner en el lugar que se merece", proclamó Massa.



El candidato peronista aseguró que en las últimas horas ha recibido la llamada de "muchos presidentes y dirigentes de otros países que miraban con enorme interés" la elección de este domingo y que saben que él quiere "una Argentina integrada", que cree en el multilateralismo y que es "garante de estabilidad y de seguridad respecto de las relaciones con el mundo".

Javier Milei trata de seducir a los votantes de Bulrrich y ataca al peronismo

Milei proclamó este domingo que hizo una "elección histórica" y apeló al apoyo de los votantes de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, para ganar en segunda vuelta.



"Haber hecho la mejor elección de la historia para el liberalismo en Argentina nos llena de orgullo", destacó Milei, quien recordó que logró armar su movimiento en "solamente dos años" y este domingo cosechó un triunfo que también le permitió obtener 40 diputados y ocho senadores.

"Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos", dijo Milei pensando en el balotaje del 19 de noviembre y apelando a los votantes de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha) y su candidata, Patricia Bullrich, quien con el 23,85 % de los votos quedó relegada al tercer lugar.



"Durante todos estos meses la campaña hizo que muchos que los queremos un cambio nos viéramos enfrentados", sostuvo Milei.



"Vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques. Estoy dispuesto a hacer tábula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo", anunció el candidato libertario, "porque más allá de nuestras diferencias -dijo-, lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos a una organización criminal".



Según Marina Pera, analista de la firma Control Risks, Milei deberá moderar su discurso para tratar de atraer a unos votantes más moderados.



“Creo que Milei aún no está en su techo y va a seguir creciendo. Sin embargo, no va a ser para nada fácil. Argentina nos ha enseñado que siempre da sorpresas. Milei, entre tanto, tendrá que bajar el tono en las cuestiones más controversiales. Por ejemplo, las críticas que hizo sobre el Papa Francisco no lo beneficiaron”, explicó la analista.

Javier Milei. Foto: AFP

Milei acusó a los seguidores de la vicepresidente y exmandataria (2007-2015), Cristina Fernández, de defender "ideas populistas" y formar parte de un "Gobierno de delincuentes que quieren hipotecar" el futuro "para permanecer en el poder" y "profundizar la decadencia (de Argentina)".



"Hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos cien años", aseguró Milei, einsistió: "Nunca hubo una elección más clara en nuestra historia".



El expresidente Mauricio Macri (2015-2019) ha coqueteado con la posibilidad de respaldar al candidato libertario, a pesar de que él forma parte de Juntos por el Cambio.



La aspirante de esta formación conservadora, Patricia Bullrich, relegada este domingo a la tercera posición, no formuló un apoyo explícito a Milei, pero sí que rehusó abiertamente felicitar a Massa.



