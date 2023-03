Varios legisladores de la oposición de Puerto Rico calificaron este jueves de "retrógrado" un proyecto de ley, presentado por representantes del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), que condenaría a hasta 25 años de cárcel a las mujeres que aborten después de la décima semana de gestación.



El revuelo causado por el Proyecto de la Cámara 1644 ha llevado a dos de los tres autores de la medida (José González Mercado y Er Yazzer Morales Díaz) a pedir que se elimine sus nombres de la misma.



(Además: Una decena de muertos enUcrania tras bombardeo masivo de Rusia)

La defensa de la vida empieza por reconocer

el derecho de las mujeres

a tomar decisiones

sobre su cuerpo. FACEBOOK

TWITTER

"Parecería mentira que en el Día Internacional de las Mujeres tengamos que recordarle a la Legislatura que el estado de derecho en Puerto Rico es que el aborto es legal para proteger la vida y la salud física y mental de las personas gestantes", dijo el senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana.



Bernabe describió en un comunicado la medida como "retrógrada, injusta, insensible y contraria a los derechos humanos y constitucionales de Puerto Rico".



"La defensa de la vida empieza por reconocer el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo. La restricción o eliminación del derecho al aborto es un atentado contra la vida de las mujeres", enfatizó.



(También: Prisión y destierro: así es ser opositor en el régimen de Ortega en Nicaragua)



Ante ello, exhortó a la Legislatura a aprobar el Proyecto del Senado 929, que propone "proteger los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes, estableciendo una política pública reafirmando el derecho a las terminaciones de embarazos como un servicio de salud esencial".

Facebook Twitter Linkedin

El polémico proyecto de ley, que busca tipificar como delito el aborto en Puerto Rico al enmendar el artículo 98 del Código Penal, fue presentado el pasado 28 de febrero. Foto: Justin Lane. EFE

La restricción o eliminación del derecho

al aborto es un

atentado contra la

vida de las mujeres FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Estrella Martínez Soto, del Partido Popular Democrático, aseguró que este proyecto no se puede aceptar "bajo ningún concepto" y que lo van a "combatir".



"No podemos ser cada vez más esclavas de una política pública que arremete contra nosotras las mujeres. Estamos siendo perseguidas" sentenció.



"Por tal razón no puedo permitir que se denuncian a las mismas o terminan siendo víctimas de estigmatización, discriminación, agresiones y repudio social", subrayó.



(Lea: EE. UU.: Mitch McConnell, líder de los republicanos en Senado es hospitalizado)

El polémico proyecto de ley, que busca tipificar como delito el aborto en Puerto Rico al enmendar el artículo 98 del Código Penal, fue presentado el pasado 28 de febrero.



Ante las críticas, González Mercado y Morales Díaz han alegado que lo conversado para presentar la medida no fue lo que finalmente se radicó, por lo que con su retirada el único autor sería el representante Wilson J. Román López.



Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara en junio de 2022 la histórica sentencia conocida como "Roe contra Wade", que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto, se han presentado numerosos proyectos de ley en Puerto Rico para limitar el aborto, pero todos han fracasado.



La diferencia, según alegan los expertos, es que bajo la Constitución federal el aborto no es un derecho fundamental, pero en Puerto Rico está protegido por el derecho constitucional a la intimidad.

EFE