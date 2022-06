En Puerto Rico se vivió una historia de terror cuando un conductor borracho mató a un peatón y condujo con el cuerpo incrustado en su vehículo hasta su casa. Este hecho ocurrió el pasado lunes 13 de junio a las 3:00 a. m., en la carretera PR-3, kilómetro 24.1, en el pueblo de Río Grande.

Según el informe de las autoridades, el señor Julio Edwin Jiménez Rosario, de 29 años, conducía su auto cuando impactó a un hombre mientras cruzaba la vía. El choque fue tan fuerte que el cuerpo quedó desmembrado, el torso se atoró en el parabrisas y las piernas se quedaron en el lugar del hecho.



Elvin Zeno de la División de Tránsito de la Policía le comentó a los medios locales que Jiménez Rosado continuó su camino hasta su casa, que quedaba a unos 10 minutos y afirmó que la víctima fue identificada como Pedro Vázquez Rubert, de 62 años.

Según el relato de la mamá del joven al medio ‘NotiCentro’, el joven llegó a la casa y se dio cuenta de lo que había hecho.

La víctima fue identificada como Pedro Vázquez Rubert, de 62 años. Foto: iStock

“Me dijo ‘mami, maté a alguien’, y yo no le creía. Cuando yo salgo, veo ese cuerpo ahí y me dice ‘mami, soy un asesino, llama a la Policía, yo me voy a entregar”, recordó.



Además, afirmó: “Esto no es fácil para mí y lo siento mucho por los familiares”.



También comentó que su hijo es bueno, pero “cometió el error, pues que pague, que pague, porque nadie lo mandó a estar ebrio”.



Actualmente, Jiménez enfrenta cargos por no detenerse en la escena del accidente, por manejar en estado de ebriedad, conducir un vehículo de forma imprudente o negligente y por causar grave daño corporal a la víctima, según el medio ‘Noticel’.Por lo pronto, se espera que se enfrente a juicio y se conozca el tiempo que estará en la cárcel.

