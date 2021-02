El pueblo que no quiere vacuna porque ‘Dios los va a salvar’ del covid

Así lo informó el diario mexicano Milenio. Según el reportaje divulgado, en este municipio de algo más de 6 mil habitantes, 97% de ellos considerados en condición de pobreza, solo hay hasta la fecha tres casos de contagio por el nuevo coronavirus, algo que ellos atribuyen a la protección divina.

Además, aseguran que la enfermedad es un invento del Gobierno y, por lo tanto no permitirán ningún tipo de vacunación.



“Si mandan la vacuna a todo el municipio el gobierno, la verdad no la aceptamos. Y si lo van a hacer a la fuerza, pues primero vamos a vacunar a quienes traen esa vacuna", afirma en el reportaje Pedro Santiz, habitante del municipio ubicado en la zona central del estado de Chiapas y quien agrega que el medicamento que tienen “es Dios”.

Pero la situación no solo se presenta en Aldama. Según el reportaje, en al menos 25 poblaciones chiapanecas existe la misma tendencia a no permitir que su población sea vacunada, principalmente, por temor a los posibles efectos secundarios que pueda producir el biológico o porque “en la misma vacuna pueda estar el virus”



Esto podría resultar, según cifras de las autoridades de salud mexicanas citadas por el medio, en que al menos un millón de indígenas, que son mayoría de la población en el estado de Chiapas, no puedan ser vacunados.



