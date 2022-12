Los altos niveles de inflación, aumento de la violencia, crisis migratoria, polarización política y altas demandas de una ciudadanía cada vez más consciente y crítica, que presiona a sus líderes para que hagan realidad sus aspiraciones de desarrollo y bienestar, marcarán el 2023 de una Latinoamérica que necesita con urgencia un cambio.



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó que la pobreza aumentó en la región por sexto año consecutivo y que 200 millones de personas se encuentran en esta situación. Además, proyectó una tasa de crecimiento económico de apenas un 1,3 por ciento para la región en 2023 (el FMI le da el 1,7 por ciento).

Nueve años atrás, América Latina avanzaba. Impulsada por el auge de las materias primas, en la región la pobreza disminuía, la desigualdad se reducía y la democracia se arraigaba. Pero desde 2014, el boom de los commodities llegó a su fin y comenzó así una nueva década perdida que se mantendrá en 2023.



Desde una perspectiva optimista, Theodore Kahn, director asociado de Control Risks, asegura que la rivalidad entre EE. UU. y China, sumada a la reconfiguración de las cadenas de valor globales, incentivará la inversión en la región, aunque los beneficios se concentrarán en México y, en menor grado, Brasil.

China y EE. UU. serán actores claves en la región. Foto: AFP

En este sentido, Latinoamérica tendría una invaluable oportunidad frente a los cambios en los mercados energéticos que le darían pie para aprovechar los altos precios para sus exportaciones de hidrocarburos al tiempo que podría posicionarse como un jugador clave en el suministro de energía alternativa y minerales estratégicos, impulsándose hacia una inserción internacional.



La mala noticia es que aprovechar estas oportunidades —y mitigar los efectos negativos de cambios geopolíticos, como la inflación— no será posible sin políticas públicas estratégicas, liderazgo político y cooperación regional.

Los desafíos de América Latina para 2023

El presidente de Chile, Gabriel Boric. Foto: Presidencia chilena / AFP

Bajo ese panorama, la inestabilidad política será el principal desafío de la mayoría de países que integran la región.



El superciclo electoral llevará el próximo año a Paraguay, Guatemala y Argentina a decidir en las urnas a su próximo presidente, mientras que Chile y Ecuador votarán por la aprobación o no de referendos constitucionales en momentos en los que la mayoría de los analistas prevén que en 2023 prosiga el descontento social puesto de manifiesto en el voto de castigo que recibieron el oficialismo y los partidos políticos tradicionales con las 15 victorias consecutivas de la oposición en los países que celebraron elecciones libres en los últimos cuatro años.

No obstante, si algo dejó claro el 2022 es que dichos triunfos, fruto de la presión de la sociedad para hacer realidad demandas tradicionales (salud, educación, seguridad) y emergentes (lucha contra la violencia machista, derechos sexuales y reproductivos, cuidado del medioambiente), pueden desembocar, infortunadamente, en el surgimiento o el afianzamiento de figuras populistas y autoritarias listas para capitalizar dicho descontento.

Estabilidad institucional

En el aspecto democrático no todo fue malo. Latinoamérica sigue siendo la región en desarrollo donde la democracia está más afianzada y los intentos por alterar o debilitar el sistema electoral no prosperaron ni en Brasil ni en México, los dos países más grandes de la región; mientras que en Argentina, la vicepresidenta en ejercicio, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada por corrupción (en una sentencia que aún no es firme), y en Perú desarmaron el intento de autogolpe de Estado de Pedro Castillo.

La exmandataria (2007-2015) y vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Efe

Pero lo que la institucionalidad salvaguarda no siempre hace eco en el plano práctico. La primera mujer en ocupar la presidencia de Perú, Dina Boluarte, se tambalea en su puesto a pesar de convocar anticipadamente las elecciones generales para abril de 2024. En el caso de Argentina, un debilitado Ejecutivo debe frenar el acelerado ritmo de la inflación –la mayor en tres décadas– sin enfriar la economía.

El expresidente tuvo que salir a desmentir acusaciones de bolsonaristas de que iba a cerrar iglesias y de que tenía un pacto con el diablo. Foto: AFP

En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva regresa este 1.º de enero a la Presidencia tras el mandato 2003-2010 y tendrá que vérselas con un Congreso en el que la oposición tiene la mayoría, los embravecidos partidarios de Jair Bolsonaro protestan en las calles y un tercio de los 214 millones de habitantes está bajo la línea de pobreza.



Y en Chile, Gabriel Boric intentará culminar el proceso de cambio político y social que surgió de la protesta que estalló en las calles en octubre de 2019, tras el rotundo rechazo al proyecto constitucional elaborado ad hoc por la Convención que dio paso a un proceso consensuado por las élites políticas para que el Parlamento y un comité de expertos elaboren conjuntamente un nuevo proyecto de carta magna que será sometido a votación a comienzos de 2024 en un referéndum con voto obligatorio.

Sin olvidarnos de los vecinos, Venezuela llegará al décimo año bajo la presidencia de Nicolás Maduro en un momento en el que EE. UU. y la Unión Europea reducen sus sanciones contra el régimen y reanudan el diálogo, al tiempo que la oposición al chavismo intenta ponerse de acuerdo para elegir a su candidato para las presidenciales de 2024.



Mientras tanto, la recesión, la erosión institucional y el incremento del autoritarismo continúan en América Central, especialmente en Nicaragua y El Salvador, y, junto con la migración a gran escala como única salida a una situación cada vez más difícil, hacen pensar que la corrupción y las veleidades autoritarias ensombrecen a una América Latina próspera culturalmente que sin duda tiene posibilidades de ejercer cierto liderazgo en el preocupante escenario global del próximo año.

En el ámbito regional, el país del sur ocupará en el primer semestre la presidencia pro témpore del Mercosur, con el regreso de Venezuela a la mesa, un Uruguay deseoso de firmar un acuerdo comercial con China y con el desafío de dar un nuevo impulso al proceso de integración y promover las negociaciones con la Unión Europea para zanjar las diferencias que dificultan un acuerdo definitivo de libre comercio.



El mandatario brasileño, indiscutido líder político de la región, quiere demostrar que su país ha vuelto a la escenario global y para ello proyecta albergar la COP en 2025, además de organizar las cumbres de los BRICS y el G20 en 2024.



Otro presidente que hará valer su capital político el próximo año es el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien goza de una elevada aprobación ciudadana, pero al que la Constitución no le permite presentarse a la reelección. López Obrador recibirá a los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, y Canadá, Justin Trudeau, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebrará en la segunda semana de enero.

Otras proyecciones en el mundo

La guerra en Ucrania, el nuevo Congreso de Estados Unidos, las violentas protestas, junto con crisis política en Irán y la continuación de Xi Jinping en el poder de China, son algunos de los retos que más cobrarán relevancia para el mundo en 2023.

Un impredecible 2023 para la guerra

Las distintas partes de la guerra en Ucrania coinciden en que el conflicto continuará este 2023. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoce que la campaña militar “podría prolongarse” en el tiempo.

Soldados llevan el ataúd de miembro del ejército ucraniano. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Mientras tanto, el Gobierno de Kiev asegura que Moscú prepara una gran acción militar para principios de 2023, en un intento por relanzar la ofensiva, que está estancada. Y la Otán, que ha suplido de armas al ejército ucraniano, opina que los rusos preparan “una larga guerra”.

A raíz de este conflicto, Europa también tendrá que sortear la crisis energética por las sanciones impuestas a Rusia y que tiene al límite las reservas de gas, claves para encender la calefacción de millones de personas en el Viejo Continente.

Lo que viene en la agenda de EE. UU.

Este 3 de enero asume un nuevo Congreso en EE. UU., donde los republicanos serán mayoría en la Cámara de Representantes, lo que podría complicar la gobernabilidad de Joe Biden.



En lo electoral, se conocerá si el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, piensa desafiar a Donald Trump por la nominación del partido y si Biden irá por la reelección o dará un paso al costado.

Francia Márquez y Kamala Harris. Foto: EL TIEMPO / Bloomberg

En lo bilateral, hay expectativa por la primera certificación en materia de lucha antidrogas de la era Petro y si el Congreso mantendrá los mismos niveles de ayuda al país. También, por posibles encuentros entre el presidente Petro y Biden, al igual que de las vicepresidentas Francia Márquez y Kamala Harris.

¿Habrá un cambio político en Irán?

Según el centro de pensamiento Consejo de Relaciones Exteriores, el gran interrogante para la República Islámica de Irán es cuál será su futuro para el año 2023. La muerte de Mahsa Amini, la joven kurda que murió bajo custodia de la policía de la moral luego de ser detenida “por no llevar bien puesto” su velo, desató una serie de protestas inéditas, impulsadas especialmente por las mujeres.

El presidente ruso, Vladimir Putin en la visita a su homólogo iraní Ebrahim Raisi. Foto: Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP

“Los mulás que han gobernado Irán durante cuatro décadas ahora enfrentan el desafío interno más importante”, aseguran expertos de esa institución. La represión de las autoridades solo ha impulsado más las protestas, que al parecer se extenderán, al menos, hasta principios de 2023.

Xi, a consolidar su poder en China

El 2022 le allanó el camino a Xi Jinping para asegurarse un tercer mandato consecutivo del Partido Comunista, lo que lo pone al frente de la presidencia de China por cinco años más. Su mandato, de hecho, será confirmado en las sesiones legislativas en marzo del otro año.

Momento es que es forzado a salir el expresidente Hu Jintao. Foto: AFP

Todo esto lo convertirá en el dirigente más poderoso del gigante asiático desde Mao Zedong. A su vez, la agenda internacional de Asia estará marcada por las crecientes tensiones entre Taipéi, Pekín y Washington, que tuvieron su punto más alto de tensión cuando la demócrata Nancy Pelosi visitó la isla en agosto. Expertos creen que el 2023 será potencialmente más conflictivo en esta zona del planeta.



STEPHANY ECHAVARRÍA

REDACCIÓN INTERNACIONAL

